«Группы закрыли на карантин»: в новосибирском детсаду отравились дети — у нескольких нашли сальмонеллез

Мама девочки подозревает, что дети получили отравление в столовой сада Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В детском саду №95 сразу несколько детей отравились. У части из них диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщила мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения Наталья.



— У детей началась рвота, многократный жидкий стул, температура 39. Четверо детей из разных групп обратились за медицинской помощью, госпитализировали двоих, в том числе мою дочь. Ей поставили диагноз «сальмонеллез» (копия документа есть в распоряжении редакции). Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзор не проводит, так как подтвержденных случаев сальмонеллеза меньше пяти. Заведующий детским садом издала приказ о закрытии групп на карантин по кишечной инфекции, — рассказала сибирячка.



Женщина отметила, что ее дочь на скорой привезли в инфекционную больницу. Состояние оценили, как средней тяжести — было сильнейшее обезвоживание, жидкий стул 40 раз за вечер, температура 39. 3 дня ребенок провел на капельнице. Анализ на сальмонеллез готовится не менее 5 дней, 20 марта у девочки его подтвердили.



Позже Наталье позвонили из СЭС и сообщили, что такой же диагноз поставили еще одному мальчику из детского сада. Ребенок учится не в группе дочери Натальи, дети не знакомы и не контактировали. Еще 2 детей из группы, куда ходит дочь Натальи, тоже обращались в больницу, но отказались от госпитализации. Женщина также допускает, что еще кто-то из родителей мог лечить последствия отправления дошкольников дома.



Женщина звонила в региональный Роспотребнадзор с просьбой провести в учреждении проверку, но якобы получила отказ из-за того, что ведомство начинает проверять, если отравление диагностировано у 5 и более человек. Мама дошкольницы хочет добиться проверки учреждения, чтобы знать — чем кормят детей в садовской столовой, а также чтобы добиться от персонала соблюдения номер и правил по гигиене питания.



— 21 марта узнала в родительском чате, что в саду объявили карантин по респираторной инфекции. Заведующая позже сообщила мне, что все-таки карантин в саду по кишечной инфекции, и якобы это воспитатели неправильно проинформировали. Думаю, так руководство пытается скрыть всеми способами факт заражения. Сказали, что внутренней проверки не будет, Роспотребнадзор проверять тоже не будет. Мол, закроемся на карантин, и все. Мне этого не нужно. Когда их оштрафуют, тогда, мне кажется, до них дойдет, что нужно все чистить, и кухню в том числе, — заключила сибирячка.



НГС направил запросы в управление образования мэрии Новосибирска и в региональный Роспотребнадзор с просьбой пояснить, поступали ли жалобы на детский сад №95, и будет ли проводиться проверка по поводу сложившейся ситуации. В детский сад корреспонденту НГС на момент публикации дозвониться не удалось.



Ранее НГС писал о том, как сибирячка отравилась роллами. Она несколько дней провела в больнице.