НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

2 м/c,

ю-з.

 750мм 70%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

У хоккейной «Сибири» появится новый главный тренер

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Еда подробности «Группы закрыли на карантин»: в новосибирском детсаду отравились дети — у нескольких нашли сальмонеллез

«Группы закрыли на карантин»: в новосибирском детсаду отравились дети — у нескольких нашли сальмонеллез

Отравление дети получили 14 марта

1 619
1 комментарий
Мама девочки подозревает, что дети получили отравление в столовой сада

В детском саду №95 сразу несколько детей отравились. У части из них диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщила мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения Наталья.

— У детей началась рвота, многократный жидкий стул, температура 39. Четверо детей из разных групп обратились за медицинской помощью, госпитализировали двоих, в том числе мою дочь. Ей поставили диагноз «сальмонеллез» (копия документа есть в распоряжении редакции). Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзор не проводит, так как подтвержденных случаев сальмонеллеза меньше пяти. Заведующий детским садом издала приказ о закрытии групп на карантин по кишечной инфекции, — рассказала сибирячка.

Женщина отметила, что ее дочь на скорой привезли в инфекционную больницу. Состояние оценили, как средней тяжести — было сильнейшее обезвоживание, жидкий стул 40 раз за вечер, температура 39. 3 дня ребенок провел на капельнице. Анализ на сальмонеллез готовится не менее 5 дней, 20 марта у девочки его подтвердили.

Позже Наталье позвонили из СЭС и сообщили, что такой же диагноз поставили еще одному мальчику из детского сада. Ребенок учится не в группе дочери Натальи, дети не знакомы и не контактировали. Еще 2 детей из группы, куда ходит дочь Натальи, тоже обращались в больницу, но отказались от госпитализации. Женщина также допускает, что еще кто-то из родителей мог лечить последствия отправления дошкольников дома.

Женщина звонила в региональный Роспотребнадзор с просьбой провести в учреждении проверку, но якобы получила отказ из-за того, что ведомство начинает проверять, если отравление диагностировано у 5 и более человек. Мама дошкольницы хочет добиться проверки учреждения, чтобы знать — чем кормят детей в садовской столовой, а также чтобы добиться от персонала соблюдения номер и правил по гигиене питания.

— 21 марта узнала в родительском чате, что в саду объявили карантин по респираторной инфекции. Заведующая позже сообщила мне, что все-таки карантин в саду по кишечной инфекции, и якобы это воспитатели неправильно проинформировали. Думаю, так руководство пытается скрыть всеми способами факт заражения. Сказали, что внутренней проверки не будет, Роспотребнадзор проверять тоже не будет. Мол, закроемся на карантин, и все. Мне этого не нужно. Когда их оштрафуют, тогда, мне кажется, до них дойдет, что нужно все чистить, и кухню в том числе, — заключила сибирячка.

НГС направил запросы в управление образования мэрии Новосибирска и в региональный Роспотребнадзор с просьбой пояснить, поступали ли жалобы на детский сад №95, и будет ли проводиться проверка по поводу сложившейся ситуации. В детский сад корреспонденту НГС на момент публикации дозвониться не удалось.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка отравилась роллами. Она несколько дней провела в больнице.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Отравление Детский сад Сад 95 Дети Больница Госпитализация Столовая Инфекция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Алина, 39

Ириска, 40

Arina, 46

Юлия, 33

Руслан, 49

Наталья, 43

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление