«Только в моей палате — трое»: сибирячка заявила об отравлении роллами в Новосибирске

Девушка предоставила НГС скриншот о заказе сета суши от 7 марта, а также письмо из частной клиники, после визита в которую пациентку госпитализировали. Предварительным диагнозом врачи медцентра назвали «острый гастроэнтерит средней степени тяжести».

В инфекционной больнице № 1 Новосибирска узнать масштабы проблемы не удалось. За комментарием НГС адресовали в Минздрав.



— По поводу пищевых отравлений, пожалуйста, обращайтесь по подведомственности — в Роспотребнадзор, — ответили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

