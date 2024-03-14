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СрочноСлужбу доставки роллов проверят после отравления
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«Только в моей палате — трое»: сибирячка заявила об отравлении роллами в Новосибирске

Она несколько дней провела в больнице

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На момент публикации неизвестно, сколько человек отравились суши

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Жительница Новосибирска Юлия Е. заказал сет суши в службе доставки, а через день ее госпитализировали с острым отравлением. По словам девушки, в палате инфекционной больницы она лежит еще с двумя пациентами — они заказали суши в той же организации.

— Я заказала себе сет 7 марта, порадовать себя захотела в преддверии праздника. Признаки отравления появились на следующий день: постоянные тяга в туалет, тошнота и температура в районе 39 градусов. 9 марта стало совсем плохо, меня госпитализировали в инфекционную больницу. Сегодня меня выписывают, диагноз устно проговаривался как пищевое отравление или сальмонеллез, документ мне на руки еще не выдали. Со мной в палате лежат женщина и девушка — они тоже отравились после поедания суши из этой доставки. Доктора говорили, что всего таких за несколько дней поступило не меньше 8 человек, — рассказала Юлия.

Девушка предоставила НГС скриншот о заказе сета суши от 7 марта, а также письмо из частной клиники, после визита в которую пациентку госпитализировали. Предварительным диагнозом врачи медцентра назвали «острый гастроэнтерит средней степени тяжести».

В инфекционной больнице № 1 Новосибирска узнать масштабы проблемы не удалось. За комментарием НГС адресовали в Минздрав.

— По поводу пищевых отравлений, пожалуйста, обращайтесь по подведомственности — в Роспотребнадзор, — ответили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

В Роспотребнадзоре отказались предоставить оперативный комментарий.

— Пишите официальный запрос, мы ответим вам в течение недели, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что, согласно закону «О средствах массовой информации», редакция имеет право запрашивать информацию как устно, так и письменно.

Прокуратура Новосибирской области объявила о проверки информации о массовом отравлении суши.

— Прокуратура Новосибирской области согласовала Управлению Роспотребнадзора проведение внеплановой проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по изготовлению и продаже суши, — сообщили НГС в прокуратуре.

По информации источника НГС, сибирячка отравилась роллами от «Японори». В самой службе доставки не смогли прокомментировать ситуацию.

— Управляющий сейчас очень занят, возможно, вам перезвонят. Мы работаем в штатном режиме, — заявили НГС организации.

В конце января суд временно закрыл филиал службы доставки, которую новосибирцы обвинили в своем отравлении. ООО «Тэслим» признано виновным по статье 6.6 КоАП.

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