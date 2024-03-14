«Только в моей палате — трое»: сибирячка заявила об отравлении роллами в Новосибирске

Жительница Новосибирска Юлия Е. заказал сет суши в службе доставки, а через день ее госпитализировали с острым отравлением. По словам девушки, в палате инфекционной больницы она лежит еще с двумя пациентами — они заказали суши в той же организации.
— Я заказала себе сет 7 марта, порадовать себя захотела в преддверии праздника. Признаки отравления появились на следующий день: постоянные тяга в туалет, тошнота и температура в районе 39 градусов. 9 марта стало совсем плохо, меня госпитализировали в инфекционную больницу. Сегодня меня выписывают, диагноз устно проговаривался как пищевое отравление или сальмонеллез, документ мне на руки еще не выдали. Со мной в палате лежат женщина и девушка — они тоже отравились после поедания суши из этой доставки. Доктора говорили, что всего таких за несколько дней поступило не меньше 8 человек, — рассказала Юлия.
Девушка предоставила НГС скриншот о заказе сета суши от 7 марта, а также письмо из частной клиники, после визита в которую пациентку госпитализировали. Предварительным диагнозом врачи медцентра назвали «острый гастроэнтерит средней степени тяжести».
В инфекционной больнице № 1 Новосибирска узнать масштабы проблемы не удалось. За комментарием НГС адресовали в Минздрав.
— По поводу пищевых отравлений, пожалуйста, обращайтесь по подведомственности — в Роспотребнадзор, — ответили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
В Роспотребнадзоре отказались предоставить оперативный комментарий.
— Пишите официальный запрос, мы ответим вам в течение недели, — сообщили в Роспотребнадзоре.
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Прокуратура Новосибирской области объявила о проверки информации о массовом отравлении суши.
— Прокуратура Новосибирской области согласовала Управлению Роспотребнадзора проведение внеплановой проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по изготовлению и продаже суши, — сообщили НГС в прокуратуре.
По информации источника НГС, сибирячка отравилась роллами от «Японори». В самой службе доставки не смогли прокомментировать ситуацию.
— Управляющий сейчас очень занят, возможно, вам перезвонят. Мы работаем в штатном режиме, — заявили НГС организации.
В конце января суд временно закрыл филиал службы доставки, которую новосибирцы обвинили в своем отравлении. ООО «Тэслим» признано виновным по статье 6.6 КоАП.