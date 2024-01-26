На 30 суток: суд временно закрыл филиал службы доставки, которую новосибирцы обвинили в своем отравлении

Советский районный суд приостановил работу общепита ООО «Тэслим» на улице Русской, 1 в Новосибирске. Ограничение продлится 30 суток, до 18 февраля. Об этом сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» в соцсети «ВКонтакте».
По указанному адресу находится филиал службы доставки суши и пиццы «Харакири», который ранее в своем пищевом отравлении обвинили сразу несколько новосибирцев.
Корреспондент НГС связывалась с компанией, и там рассказывали, что филиал 16 января закрылся на проверку — его сотрудников отправили сдавать анализы. В ответ на запрос редакции эту же информацию подтвердили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По данным судов общей юрисдикции, ООО «Тэслим» признано виновным по статье 6.6 КоАП (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
— Постановление подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Новосибирском областном суде в течение 10 суток со дня провозглашения, — отмечается в публикации.
По поводу информации из суда корреспондент НГС снова обратилась в «Харакири» за комментарием.
Роспотребнадзор начал расследование после того, как новосибирцы обвинили сразу 2 службы доставки — «Харакири» и «Сурикат» в своем отравлении. Было зафиксировано сразу несколько случаев острой кишечной инфекции.