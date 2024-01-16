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«2 дня умирали»: филиал «Харакири» закрылся на проверку после жалоб новосибирцев на отравления

Сообщениями от жителей города уже заинтересовался Роспотребнадзор

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Новосибирцы массово обвинили службу доставки «Харакири» в том, что после еды оттуда почувствовали себя плохо

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В Новосибирске клиенты службы доставки пиццы и суши «Харакири» обвинили компанию в своем пищевом отравлении. Негативные отзывы они оставили на специальном сервисе и соцсетях. Представители компании уже отреагировали на критику и закрылись на проверку, при этом в службе доставки сомневаются, что их продукция могла вызвать болезнь. Жалобы жителей заметили и в Роспотребнадзоре — его специалисты начали эпидемиологическое расследование.

«Слегли с жесточайшим расстройством желудка»

В своем отзыве на «Фламп» сибирячка Галина заявила, что вечером 13 января вместе с мужем она заказала из доставки «Харакири» суши. По ее словам, примерно через сутки после им обоим стало плохо.

— Вечером 14 января мы слегли с температурой в 38 градусов и жесточайшим расстройством желудка, — в отзыве пожаловалась Галина.

НГС она заверила в том, что сегодня, 16 января, вместе с мужем они вызвали себе врача, так как самостоятельно справиться с плохим самочувствием им не удалось.

— Думали, от чего же такое может быть. Я наткнулась на пост в соцсетях, в котором люди заявили, что могла пострадать от суши из «Харакири». Как раз примерно в этих же числах и раньше, — поделилась Галина своими предположениями с корреспондентом.

В «Харакири» редакции НГС сказали, что связались с недовольной клиенткой — утверждают, что отравление не подтвердилось, и конфликт с ней был улажен. Правда, сама Галина уверяет, что в разговоре шла речь о том, что пара планирует вызвать врача, и что из службы доставки еще могут перезвонить.

Есть и другие жалобы

Днем 15 января в паблике «Новосибирск. Шлюз» появилась публикация, автор которой, Инга, обвинила «Харакири» в острой кишечной инфекции у ее семьи.

— В пятницу вечером [12 января] заказали там роллы. В субботу днем все слегли с высоченной температурой под 40, болями в животе и «излияниями». Был врач, сказал, что острая кишечная инфекция. Сдали анализы, — утверждает она.

По мнению Инги, пострадать от блюд из доставки могли и другие люди, но каких-либо подтверждений своим догадкам в публикации она не предоставила. В комментариях под ее постом несколько человек также заподозрили «Харакири» в проблемах со здоровьем. К примеру, вот:

— Мы с девушкой слегли после заказа в пятницу, 2 дня умирали. Обратились в больницу — девушку положили в инфекционное отделение, — уверяет бердчанин Максим.

В переписке с НГС служба доставки прокомментировала и этот пост:

— [По нашим данным,] официальных медицинских подтверждений этому не было. Каждый по-своему интерпретирует симптомы.

Ресторан закрылся на проверку

В «Харакири» сообщили, что во избежание каких-либо инцидентов филиал службы на улице Русской, 1 закрылся на внутреннюю проверку.

— Весь персонал был отправлен на сдачу дополнительных медицинских анализов: посев на золотистый стафилококк и сальмонеллез; вирусы астро-, нора-, рота-; тест на острые кишечные инфекции, — уточнили в доставке корреспонденту.

Что говорят в Роспотребнадзоре

Под постом с обвинениями в соцсетях Роспотребнадзор Новосибирской области подтвердил, что для выяснения причин произошедшего была начата проверка.

В соцсетях Роспотребнадзор прокомментировал пост сибирячки, которая обвинила в кишечной инфекции службу доставки

В соцсетях Роспотребнадзор прокомментировал пост сибирячки, которая обвинила в кишечной инфекции службу доставки

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НГС отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора.

В ноябре один из гриль-баров «Шашлыкофф» в Новосибирске закрыли на дезинфекцию: заведение также обвинили в отравлении клиентов.

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ОтравлениеНовосибирскСлужба доставкиРоспотребнадзор
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