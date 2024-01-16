«2 дня умирали»: филиал «Харакири» закрылся на проверку после жалоб новосибирцев на отравления

«Слегли с жесточайшим расстройством желудка»

В своем отзыве на «Фламп» сибирячка Галина заявила, что вечером 13 января вместе с мужем она заказала из доставки «Харакири» суши. По ее словам, примерно через сутки после им обоим стало плохо.

— Вечером 14 января мы слегли с температурой в 38 градусов и жесточайшим расстройством желудка, — в отзыве пожаловалась Галина.



НГС она заверила в том, что сегодня, 16 января, вместе с мужем они вызвали себе врача, так как самостоятельно справиться с плохим самочувствием им не удалось.



— Думали, от чего же такое может быть. Я наткнулась на пост в соцсетях, в котором люди заявили, что могла пострадать от суши из «Харакири». Как раз примерно в этих же числах и раньше, — поделилась Галина своими предположениями с корреспондентом.