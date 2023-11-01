Один из гриль-баров «Шашлыкофф» в Новосибирске закрыли на дезинфекцию: заведение обвинили в отравлении клиентов

— На данный момент проводится проверка данных, — сообщила НГС управляющая баром Регина Каширина.



В Новосибирской области бывают и другие случаи, когда в заведениях общепита кто-то получает отравление. Так летом 2023 года суд вынес приговор владельцу суши-кафе в регионе. Там отравились 46 человек

