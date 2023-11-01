Один из гриль-баров «Шашлыкофф» в Новосибирске закрыли на дезинфекцию: заведение обвинили в отравлении клиентов

В Новосибирске гриль-бар «Шашлыкофф» обвинили в отравлении посетителей. Проверку в компании уже ведет Роспотребнадзор, в самом заведении также проверяют данные об инциденте.
Жительница Новосибирска сообщила НГС, что в одном из филиалов гриль-бара «Шашлыкофф» около двух недель назад 4 человека якобы отравились блюдами заведения. Все случилось, по словам участников происшествия, в пятницу, 20 октября. Компания отмечала там корпоротив. В результате четверо оказались в инфекционной больнице. По ее информации, один человек был в больнице в тяжелом состоянии.
Получив от читателей такое обращение, НГС направил запрос в Роспотребнадзор, чтобы подтвердить сказанное. Там сообщили, что сейчас ведомство проводит эпидемиологическое расследование на предприятии общественного питания из-за регистрации случаев заболевания людей, которые его посетили.
— Для того, чтобы установить источник и причины возникновения заболеваемости, Управление провело комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводит лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Во время эпидемиологического расследования установили, что заведение нарушило санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания. Гриль-бару выдали предписание о том, что нужно провести дополнительные профилактические мероприятия. В Роспотребнадзоре также добавили, что руководство временно закрыло гриль-бар на дезинфекцию. Адрес закрытого заведения не уточняется.
Согласно данным сайта «Шашлыкофф», в городе 13 филиалов гриль-бара В заведении прокомментировали ситуацию.
— На данный момент проводится проверка данных, — сообщила НГС управляющая баром Регина Каширина.
В Новосибирской области бывают и другие случаи, когда в заведениях общепита кто-то получает отравление. Так летом 2023 года суд вынес приговор владельцу суши-кафе в регионе. Там отравились 46 человек