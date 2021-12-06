Роспотребнадзор НСО назвал персонал источником инфекции в «Суши хаусе»: там отравилось несколько десятков человек

Роспотребнадзор Новосибирской области завершил эпидрасследование об отравлении 46 человек из-за еды из суши-кафе в Татарске. Выяснилось, что переносчиком бактерий, вызвавших отравление, был персонал «Суши хауса».
— Этиологические агенты заболеваемости — сальмонелла, рота- и норовирусы. Источник инфекции — персонал, у которого обнаружены ДНК сальмонеллы, антигенты рота- и норовирусов. Факторы передачи — готовая продукция, — сообщил сегодня, 6 декабря, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве НСО.
Глава управления уточнил, что причиной отравления стало нарушение санитарных требований, которые должны соблюдать предприятия общепита. НГС не удалось связаться с руководителем заведения, чтобы получить комментарий об этой ситуации.
26 ноября стало известно, что владельца «Суши хауса» наказал суд. Проверяющие выяснили, что в кафе не использовали бактерицидные лампы, а в цехе на полу валялся мусор. Заведение закрыли на 30 дней.