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46 человек отравились после покупки суши в НСО: какие нарушения нашли в кафе и как наказали владельца

В частности, заведение не смогло предоставить протоколы лабораторных исследований

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После отравления в магазине-кафе

После отравления в магазине-кафе

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Сегодня, 26 ноября, Татарский районный суд назначил наказание индивидуальному предпринимателю Ивану Тырышкину — владельцу магазина-кафе «Суши-Хаус», в котором отравились 46 человек, в том числе 19 детей.

— В ходе судебного заседания ИП Тырышкин И. В. признал вину в совершении административного правонарушения. Суд с учетом смягчающего обстоятельства назначил ИП Тырышкину И. В. наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток, — говорится на сайте районного суда.

За четыре дня до судебного заседания в магазине-кафе была проведена внеплановая проверка, которая и выявила ряд нарушений «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

— На участке порционирования, упаковки и формирования блюд не используется бактерицидное оборудование; помещения, предназначенные для изготовления готовых изделий, не подвергаются своевременной уборке (в цехе грязно, мусор на полу); не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (система менеджмента безопасности пищевой продукции. — Прим. ред.), — уточняется на сайте суда.

В частности, предприятие не проводило лабораторных исследований, а также не смогло предоставить протоколы лабораторных исследований продукции за 2021 год.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководителю сети Марии Рыжовой, однако та объяснила, что точка в Татарске была куплена по франшизе, и порекомендовала обращаться непосредственно к Ивану Тырышкину. Предприниматель на звонок НГС не ответил.

Ранее Мария Рыжова заявляла, что пострадавшие не предоставили чеков, подтверждающих покупку суши именно в этом магазине-кафе, и связала инцидент с конкуренцией.

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