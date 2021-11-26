46 человек отравились после покупки суши в НСО: какие нарушения нашли в кафе и как наказали владельца

Сегодня, 26 ноября, Татарский районный суд назначил наказание индивидуальному предпринимателю Ивану Тырышкину — владельцу магазина-кафе «Суши-Хаус», в котором отравились 46 человек, в том числе 19 детей.



— В ходе судебного заседания ИП Тырышкин И. В. признал вину в совершении административного правонарушения. Суд с учетом смягчающего обстоятельства назначил ИП Тырышкину И. В. наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток, — говорится на сайте районного суда.

