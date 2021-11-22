В НСО 20 человек попали в больницу — они заявили, что покупали суши в одном месте

Прокуратура НСО решила проверить японское кафе после отравления
Татарский межрайонный прокурор организовал проверку кафе японской кухни. Проверку начали после сообщения Роспотребнадзора.
По предварительной информации, в Татарскую центральную районную больницу обратились более 20 жителей Татарска с подозрением на отравление. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали блюда в кафе «Суши-Хаус».
— В этой связи межрайонный прокурор Илья Черкас с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно выехал на место происшествия для проверки информации, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратура оценит в организации соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как рассказала НГС основатель сети «Суши-Хаус» Мария Рыжова, обратившиеся в больницу люди не предоставили доказательств того, что покупали суши именно у них. Сами представители кафе будут настаивать на независимой экспертизе продуктов.
— У людей, которые якобы отравились нашей продукцией, нет ни одного чека. Плюс ни один из людей, которые якобы отравились, не заявил о себе. Мы работаем восьмой год, и если возникает какая-то ситуация, люди пишут в соцсети. Сейчас ни одного человека, молчание. Идет очень нечестная борьба конкурентов. Большинство из всех отравившихся — знакомые одного из конкурентов. Пока это голые факты, но пусть с этим разбираются соответствующие органы, — рассказала Мария Рыжова. — Мы будем заказывать независимую экспертизу. Для нас репутация любой нашей точки очень важна, поэтому мы за свою правду поборемся. У нас есть производственная программа ХАССП, все наши дочерние точки ей соответствуют. Мы заказываем продукты у одних поставщиков и за качество свое уверены на 100%.
Система ХАССП оценивает риски приготовления некачественного продукта в условиях конкретного производства и выявляет специальным методом анализа точки, где риск максимален, — критические контрольные точки (ККТ).
Мария Рыжова добавила, что сейчас точку в Татарске закрыли на 5 дней, до решения суда, взяли продукцию на анализ. По словам основательницы «Суши-Хаус», точки сети расположены в разных городах области: Куйбышеве, Барабинске, Купино, Чистоозерске, но нигде подобных случаев не было.
— Мы не боимся и за качество свое уверены, — добавила Мария Рыжова.
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