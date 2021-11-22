В НСО 20 человек попали в больницу — они заявили, что покупали суши в одном месте

Татарский межрайонный прокурор организовал проверку кафе японской кухни. Проверку начали после сообщения Роспотребнадзора.

По предварительной информации, в Татарскую центральную районную больницу обратились более 20 жителей Татарска с подозрением на отравление. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали блюда в кафе «Суши-Хаус».

— В этой связи межрайонный прокурор Илья Черкас с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно выехал на место происшествия для проверки информации, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.