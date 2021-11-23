Число пострадавших во время массового отравления в НСО выросло в два раза — следователи проверяют магазин суши

В Новосибирской области число жертв массового отравления в Татарском районе достигло 46 человек. Накануне сообщалось, что в больницу попали не менее 20 человек после покупки продукции магазина-кафе «Суши-Хаус».

— Сейчас по оперативным данным пострадало 46 человек. 19 из них — дети, — рассказал прокурор Татарского района Илья Черкас.

По сообщениям СМИ Следственный комитет Новосибирской области завел уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В официальном сообщении СК упоминается меньше пострадавших.