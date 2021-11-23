Число пострадавших во время массового отравления в НСО выросло в два раза — следователи проверяют магазин суши

Число отравившихся в НСО после покупки суши достигло 46 человек
В Новосибирской области число жертв массового отравления в Татарском районе достигло 46 человек. Накануне сообщалось, что в больницу попали не менее 20 человек после покупки продукции магазина-кафе «Суши-Хаус».
— Сейчас по оперативным данным пострадало 46 человек. 19 из них — дети, — рассказал прокурор Татарского района Илья Черкас.
По сообщениям СМИ Следственный комитет Новосибирской области завел уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В официальном сообщении СК упоминается меньше пострадавших.
— В период с 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретенных ими в указанном магазине-кафе 19 ноября, обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области. Сейчас следователи проводят проверку.
Как ранее рассказывала НГС основатель сети «Суши-Хаус» Мария Рыжова, обратившиеся в больницу люди не предоставили доказательств того, что покупали суши именно у них. Сами представители кафе будут настаивать на независимой экспертизе продуктов.
Осенью 2019 года четверо новосибирцев попали в инфекционную больницу с подозрением на гепатит А. До этого все они заказывали еду в баре «Веселый поросенок» на улице Восход.