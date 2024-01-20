Роспотребнадзор начал расследование после того, как новосибирцы обвинили сразу 2 службы доставки в своем отравлении

В Новосибирской области зарегистрировали сразу несколько случаев острой кишечной инфекции у жителей, которые заказывали еду через службы доставки «Харакири» и «Сурикат». Обе они принадлежат одному и тому же юридическому лицу, в ответ на запрос НГС заявили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
После того, как были зарегистрированы случаи заболевания, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. В ответе на запрос сказано, что в ходе него для лабораторных исследований были взяты пробы готовых блюд, смывов с оборудования и инвентаря; а также материал от сотрудников доставок и заболевших.
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований — юрлицу было выдано предписание.
— За выявленные нарушения санитарного законодательства предприятие будет привлечено к административной ответственности, — уточняется в ответе.
Ранее в «Харакири» корреспонденту НГС рассказали, что филиал службы доставки на улице Русской, 1 закрылся на внутреннюю проверку, а его сотрудников отправили сдавать анализы. Следователи также начали проверку.