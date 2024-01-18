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Следователи начали проверку после отравления новосибирцев — они ели еду из доставки

Ранее филиал «Харакири» на Русской, 1 закрылся на проверку

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По данным источника НГС, проверку начали в отношении филиала службы доставки «Харакири»

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Следователи начали проверку после того, как несколько новосибирцев попали в больницу с острым пищевым отравлением — все они заказывали еду из одной и той же службы доставки. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.

Как сообщил источник НГС, речь идет о службе доставки суши и пиццы «Харакири», филиал которой находится на улице Русской, 1. Он закрылся на проверку после того, как новосибирцы обвинили его в своем отравлении, — об этом корреспонденту рассказывали в «Харакири».

— По информации регионального Роспотребнадзора, в медучреждения госпитализировали несколько человек с острым пищевым отравлением. Все они ели еду из заведения в Советском районе, — отмечают в пресс-службе СУ СК.

Следователи выяснят обстоятельства отравления. Они дадут оценку работе руководства заведения на предмет оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее корреспондент НГС отправила запрос в Роспотребнадзор Новосибирской области, чтобы выяснить подробности инцидента.

Осенью в Новосибирске зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции среди взрослых жителей. Из-за этого одно из городских заведений пришлось закрыть на дезинфекцию.

НовосибирскСлужба доставкиСушиОтравление
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