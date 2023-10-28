Массовое отравление произошло в Новосибирске — заведение закрыли на дезинфекцию

В Новосибирске зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции среди взрослых жителей. Из-за происшествия сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общепита, сообщили в пресс-службе регионального Управления.
Название предприятия общественного питания в сообщении не уточняется. Указано, что для установления источника и причин заболеваемости специалисты провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
— В т.ч. проводятся лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших, — указано в сообщении.
В результате специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. Предприятие, в котором установили нарушения, «добровольно приостановило деятельность», указано в сообщении.
Решение принято для проведения профилактических мероприятий, в том числе дезинфекции.
— Информация о данном инциденте направлена в прокуратуру Новосибирской области, — указано в сообщении. — Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Летом в Новосибирской области суд вынес приговор в отношении владельца суши-кафе. В 2021 году в заведении отравились 46 человек, больным поставили диагноз «острая кишечная инфекция».