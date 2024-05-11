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Недвижимость «Ремонт по авторскому дизайн–проекту»: под Новосибирском продают квартиру за 58 миллионов — рассматриваем жилье

«Ремонт по авторскому дизайн–проекту»: под Новосибирском продают квартиру за 58 миллионов — рассматриваем жилье

Общая площадь недвижимости превышает 300 квадратных метров

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Жилье находится в Краснообске

В Новосибирской области выставили на продажу квартиру, расположенную в жилом доме в Краснообске. Стоимость жилья составляет более 50 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 8 мая. По данным продавца, квартира двухуровневая, ее общая площадь составляет 332,8 квадратных метров. Жилья находится на 7–8 этажах здания.

— В квартире выполнен ремонт по индивидуальному авторскому дизайн — проекту в классическом стиле, — сказано в объявлении.

Планировка квартиры включает в себя семь жилых комнат
Судя по фото, одна из комнат выполнена в красно-белых цветах
В недвижимости разместили 3 коридора и 3 санузла
В квартире также есть кухня-столовая
Кроме того, планировка включает прихожие, гардеробные и шесть лоджий
Отделка жилья выполнена с применением натуральных строительных материалов

— Описание квартиры соответствует представленным фотографиям, — сообщил продавец. — У подъезда дома закреплены два наземных парковочных места для автомобилей. В стоимость квартиры входят два подземных парковочных места в собственности для автомобилей в парковке рядом с домом.

Стоимость квартиры достигает 58 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 174 тысяч рублей.

В апреле в Новосибирске выставили на продажу трехуровневый пентхаус. Его стоимость достигает почти 25 миллионов рублей.

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