«Ремонт по авторскому дизайн–проекту»: под Новосибирском продают квартиру за 58 миллионов — рассматриваем жилье

Жилье находится в Краснообске Источник: Мария Завадская/novosibirsk.n1.ru











В Новосибирской области выставили на продажу квартиру, расположенную в жилом доме в Краснообске. Стоимость жилья составляет более 50 миллионов рублей.



Объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 8 мая. По данным продавца, квартира двухуровневая, ее общая площадь составляет 332,8 квадратных метров. Жилья находится на 7–8 этажах здания.



— В квартире выполнен ремонт по индивидуальному авторскому дизайн — проекту в классическом стиле, — сказано в объявлении.

Планировка квартиры включает в себя семь жилых комнат Источник: Мария Завадская/novosibirsk.n1.ru











Судя по фото, одна из комнат выполнена в красно-белых цветах Источник: Мария Завадская/novosibirsk.n1.ru











В недвижимости разместили 3 коридора и 3 санузла Источник: Мария Завадская/novosibirsk.n1.ru











В квартире также есть кухня-столовая Источник: Мария Завадская/novosibirsk.n1.ru











Кроме того, планировка включает прихожие, гардеробные и шесть лоджий Источник: Мария Завадская/novosibirsk.n1.ru











Отделка жилья выполнена с применением натуральных строительных материалов Источник: Мария Завадская/novosibirsk.n1.ru











— Описание квартиры соответствует представленным фотографиям, — сообщил продавец. — У подъезда дома закреплены два наземных парковочных места для автомобилей. В стоимость квартиры входят два подземных парковочных места в собственности для автомобилей в парковке рядом с домом.

Стоимость квартиры достигает 58 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 174 тысяч рублей.

