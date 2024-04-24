Собственный выход на крышу: на левом берегу продают трехуровневый пентхаус — показываем жилье за почти 25 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу трехуровневый пентхаус, расположенный в здании в Ленинском районе. Стоимость объекта недвижимости достигает почти 25 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Новактив» на сайте n1 22 апреля. Общая площадь пентхауса составляет 316 квадратных метров, он занимает 14-й, 15-й и 16-й этажи в доме на улице Дружбы. В жилье есть собственный выход на крышу и пуск лифта от индивидуального ключа.
— На третьем этаже располагается кабинет, комната отдыха с отдельным выходом на панорамную крышу. На территории крыши есть места дополнительного хранения, — сказано в объявлении.
Стоимость пентхауса составляет 24,9 миллиона рублей, цена за квадратный метр превышает 78 тысяч рублей. Добавим, что похожее объявление публиковали в 2020 году, стоимость жилья составляла 27 миллионов рублей.
В середине апреля в Искитиме выставили на продажу трехэтажный дом с потайной комнатой. Его цена достигает 20 миллионов рублей.