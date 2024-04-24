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Продают пентхаус за почти 25 миллионов

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Недвижимость Собственный выход на крышу: на левом берегу продают трехуровневый пентхаус — показываем жилье за почти 25 миллионов

Собственный выход на крышу: на левом берегу продают трехуровневый пентхаус — показываем жилье за почти 25 миллионов

В нем есть сауна, камин и комната отдыха

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3 комментария
Жилье находится в Ленинском районе

В Новосибирске выставили на продажу трехуровневый пентхаус, расположенный в здании в Ленинском районе. Стоимость объекта недвижимости достигает почти 25 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Новактив» на сайте n1 22 апреля. Общая площадь пентхауса составляет 316 квадратных метров, он занимает 14-й, 15-й и 16-й этажи в доме на улице Дружбы. В жилье есть собственный выход на крышу и пуск лифта от индивидуального ключа.

На первом этаже жилья расположили кухню, зону отдыха и камин. Там также обустроили три комнаты, санузел, гардеробную и выход на крышу, где можно разместить зону барбекю
На втором этаже пентхауса — сауна с душевой кабиной и хозяйственной комнатой.
На втором этаже имеются спальня с собственной ванной и отдельным гардеробом, выход на панорамную крышу, сообщает продавец
На третьем этаже разместили кабинет, комнату отдыха с отдельным выходом на панорамную крышу

— На третьем этаже располагается кабинет, комната отдыха с отдельным выходом на панорамную крышу. На территории крыши есть места дополнительного хранения, — сказано в объявлении.

Стоимость пентхауса составляет 24,9 миллиона рублей

Стоимость пентхауса составляет 24,9 миллиона рублей, цена за квадратный метр превышает 78 тысяч рублей. Добавим, что похожее объявление публиковали в 2020 году, стоимость жилья составляла 27 миллионов рублей.

В середине апреля в Искитиме выставили на продажу трехэтажный дом с потайной комнатой. Его цена достигает 20 миллионов рублей.

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