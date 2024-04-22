Под Новосибирском продают трехэтажный коттедж с бильярдом и потайной комнатой — смотрим на жилье за 20 миллионов рублей

В доме выполнен ремонт в классическом стиле с позолотой Источник: novosibirsk.n1.ru











В городе Искитим Новосибирской области выставили на продажу роскошный трехэтажный дом с потайной комнатой. Информация на сайте N1 опубликована 19 апреля.



Трехэтажный дом площадью в 297 квадратных метров находится на участке 15 соток на улице Лермонтова. Продавец пишет, что в доме три этажа, включая подземный. На нем находятся бильярдная, комната хозяйственных нужд и гараж на три машиноместа.

Бильярдная комната в подвале Источник: novosibirsk.n1.ru











На первом этаже дома находятся кухня, гостиная, спальня, санузел и комната отдыха.

Холл дома на первом этаже Источник: novosibirsk.n1.ru











На третьем этаже дома расположились три спальни, холл и потайная комната.

Вход в потайную комнату замаскирован Источник: novosibirsk.n1.ru











— Дом строился для себя! Поэтому все сделано с душой и качественно, — говорится в описании объекта.



Одна из спален в доме Источник: novosibirsk.n1.ru











В доме выполнен ремонт в классическом стиле. Отопление подается разными ветками, поэтому можно контролировать температуру в каждой комнате. Покупателю продавец готов оставить всю мебель и бытовую технику.

Общий вид на дом Источник: novosibirsk.n1.ru











Стоимость лота — 20 миллионов рублей

