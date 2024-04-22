НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

зап.

 754мм 51%
Подробнее
1 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Блогер сравнил грязь в Новосибирске и Красноярске

Голосуем на Народной премии
Орда наступает
Идет жара — куда бежать
Тусовка под хиты 90-х
Антисанитария в больнице
Чему учит Марк Бартон
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают трехэтажный коттедж с бильярдом и потайной комнатой — смотрим на жилье за 20 миллионов рублей

Под Новосибирском продают трехэтажный коттедж с бильярдом и потайной комнатой — смотрим на жилье за 20 миллионов рублей

Покупателю готовы оставить всю мебель и бытовую технику

1 237
18 комментариев
В доме выполнен ремонт в классическом стиле с позолотой

В городе Искитим Новосибирской области выставили на продажу роскошный трехэтажный дом с потайной комнатой. Информация на сайте N1 опубликована 19 апреля.

Трехэтажный дом площадью в 297 квадратных метров находится на участке 15 соток на улице Лермонтова. Продавец пишет, что в доме три этажа, включая подземный. На нем находятся бильярдная, комната хозяйственных нужд и гараж на три машиноместа.

Бильярдная комната в подвале

На первом этаже дома находятся кухня, гостиная, спальня, санузел и комната отдыха.

Холл дома на первом этаже

На третьем этаже дома расположились три спальни, холл и потайная комната.

Вход в потайную комнату замаскирован

— Дом строился для себя! Поэтому все сделано с душой и качественно, — говорится в описании объекта.

Одна из спален в доме

В доме выполнен ремонт в классическом стиле. Отопление подается разными ветками, поэтому можно контролировать температуру в каждой комнате. Покупателю продавец готов оставить всю мебель и бытовую технику.

Общий вид на дом

Стоимость лота — 20 миллионов рублей

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Недвижимость Элитная недвижимость в Новосибирске
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Владимир,  27

Евгений,  56

Jhon,  31

Владимир,  34

Толстый,  34

Ирина,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление