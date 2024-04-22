Под Новосибирском продают трехэтажный коттедж с бильярдом и потайной комнатой — смотрим на жилье за 20 миллионов рублей

В городе Искитим Новосибирской области выставили на продажу роскошный трехэтажный дом с потайной комнатой. Информация на сайте N1 опубликована 19 апреля.
Трехэтажный дом площадью в 297 квадратных метров находится на участке 15 соток на улице Лермонтова. Продавец пишет, что в доме три этажа, включая подземный. На нем находятся бильярдная, комната хозяйственных нужд и гараж на три машиноместа.
На первом этаже дома находятся кухня, гостиная, спальня, санузел и комната отдыха.
На третьем этаже дома расположились три спальни, холл и потайная комната.
— Дом строился для себя! Поэтому все сделано с душой и качественно, — говорится в описании объекта.
В доме выполнен ремонт в классическом стиле. Отопление подается разными ветками, поэтому можно контролировать температуру в каждой комнате. Покупателю продавец готов оставить всю мебель и бытовую технику.
Стоимость лота — 20 миллионов рублей
Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.