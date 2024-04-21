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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают двухэтажный дом с сауной и тремя спальнями — смотрим на жилье за 63 миллиона рублей

Под Новосибирском продают двухэтажный дом с сауной и тремя спальнями — смотрим на жилье за 63 миллиона рублей

Площадь дома составляет более 200 квадратных метров

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В доме есть светлая винтовая лестница

В селе Ленинское под Новосибирском выставили на продажу двухэтажный деревянный дом с тремя спальнями. Объявление на сайте N1 опубликовано 21 апреля.

Дом сделан из пятизамкового клееного бруса. На первом этаже располагается холл, просторная гостиная, совмещенная с кухней, а также сауна.

Гостиная в доме совмещена с кухней

На втором этаже дома находятся три спальни, еще один холл и ванная комната.

Холл второго этажа с тренажером

— Облагороженная территория. Газон. На участке сосны, кедры, ели, березы, — говорится в описании объекта.

Вид на дом и участок

Дом площадью в 205 квадратных метров расположен на участке в 15 соток. Стоимость объекта — 63 миллиона рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу деревянный дом с русской печью. Смотрим на жилье за 50 миллионов рублей.

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