Под Новосибирском продают двухэтажный дом с сауной и тремя спальнями — смотрим на жилье за 63 миллиона рублей

В селе Ленинское под Новосибирском выставили на продажу двухэтажный деревянный дом с тремя спальнями. Объявление на сайте N1 опубликовано 21 апреля.
Дом сделан из пятизамкового клееного бруса. На первом этаже располагается холл, просторная гостиная, совмещенная с кухней, а также сауна.
На втором этаже дома находятся три спальни, еще один холл и ванная комната.
— Облагороженная территория. Газон. На участке сосны, кедры, ели, березы, — говорится в описании объекта.
Дом площадью в 205 квадратных метров расположен на участке в 15 соток. Стоимость объекта — 63 миллиона рублей.
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