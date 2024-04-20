Под Новосибирском продают дом с водопадом и русской печью — смотрим на жильё за 50 миллионов рублей

Под Новосибирском выставили на продажу двухэтажный деревянный коттедж с авторским камином. Объявление на сайте N1 опубликовано 19 апреля.
Дом расположен в коттеджном поселке Голубой залив, он находится на улице Красной. Площадь лота составляет 200 квадратных метров, он расположен на участке в 13 соток.
— Обшит доской под брус из вечной лиственницы и покрыт американским суперзащитным покрытием. Имеется авторский камин Саяны, плюс русская печь с изразцами, — говорится в описании объекта.
На первом этаже дома находятся гостиная и кухня, два санузла и входной блок.
На втором этаже располагается кабинет-спальня, детская игровая, гостевая спальня.
На участке есть постройки, включая водопад, альпийскую горку, стенку, автоматический полив растений и так далее.
Стоимость объекта составляет 50 миллионов рублей.
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