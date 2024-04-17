В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с тремя спальнями и видами на Обь — смотрим на жилье за 55 миллионов

В «тихом центре» Новосибирска продают огромную двухуровневую квартиру с тремя спальнями и панорамными окнами. Объявление на сайте N1 опубликовано 15 апреля.
На продажу выставлена квартира в доме на улице Коммунистической, 50. Её площадь составляет почти 316 квадратных метров. На первом уровне находятся просторная гостиная, кухня-столовая, кабинет и изысканная ванная комната.
На втором уровне в квартире находятся три спальни, три ванных комнаты, одна из которых с видовым окном на реку Обь, а также просторная гардеробная.
— Просторный балкон, где можно отдохнуть, собрав друзей и наслаждаться прекрасными видами на город и Обь. В цену входит 4 машиноместа в подземном паркинге, в который спускается лифт, — говорится в описании лота.
Стоимость квартиры составляет 55 миллионов рублей.
Ранее в центре Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с биокамином и дизайнерским ремонтом. За неё просят 80 миллионов рублей.