В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с тремя спальнями и видами на Обь — смотрим на жилье за 55 миллионов

Просторный холл на первом уровне квартиры Источник: novosibirsk.n1.ru











В «тихом центре» Новосибирска продают огромную двухуровневую квартиру с тремя спальнями и панорамными окнами. Объявление на сайте N1 опубликовано 15 апреля.



На продажу выставлена квартира в доме на улице Коммунистической, 50. Её площадь составляет почти 316 квадратных метров. На первом уровне находятся просторная гостиная, кухня-столовая, кабинет и изысканная ванная комната.

Кухонная зона в квартире Источник: novosibirsk.n1.ru











На втором уровне в квартире находятся три спальни, три ванных комнаты, одна из которых с видовым окном на реку Обь, а также просторная гардеробная.



Просторный кабинет в квартире Источник: novosibirsk.n1.ru











Одна из спален с оригинальной подсветкой потолка Источник: novosibirsk.n1.ru











— Просторный балкон, где можно отдохнуть, собрав друзей и наслаждаться прекрасными видами на город и Обь. В цену входит 4 машиноместа в подземном паркинге, в который спускается лифт, — говорится в описании лота.

Та самая роскошная ванная комната Источник: novosibirsk.n1.ru











Просторная гардеробная вместит вещи всей семьи Источник: novosibirsk.n1.ru











Стоимость квартиры составляет 55 миллионов рублей.

