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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с тремя спальнями и видами на Обь — смотрим на жилье за 55 миллионов

В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с тремя спальнями и видами на Обь — смотрим на жилье за 55 миллионов

В цену лота также входят четыре машиноместа на подземном паркинге

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Просторный холл на первом уровне квартиры

В «тихом центре» Новосибирска продают огромную двухуровневую квартиру с тремя спальнями и панорамными окнами. Объявление на сайте N1 опубликовано 15 апреля.

На продажу выставлена квартира в доме на улице Коммунистической, 50. Её площадь составляет почти 316 квадратных метров. На первом уровне находятся просторная гостиная, кухня-столовая, кабинет и изысканная ванная комната.

Кухонная зона в квартире

На втором уровне в квартире находятся три спальни, три ванных комнаты, одна из которых с видовым окном на реку Обь, а также просторная гардеробная.

Просторный кабинет в квартире
Одна из спален с оригинальной подсветкой потолка

— Просторный балкон, где можно отдохнуть, собрав друзей и наслаждаться прекрасными видами на город и Обь. В цену входит 4 машиноместа в подземном паркинге, в который спускается лифт, — говорится в описании лота.

Та самая роскошная ванная комната
Просторная гардеробная вместит вещи всей семьи

Стоимость квартиры составляет 55 миллионов рублей.

Ранее в центре Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с биокамином и дизайнерским ремонтом. За неё просят 80 миллионов рублей.

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