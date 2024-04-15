В Новосибирске продают квартиру с биокамином и мраморной отделкой — смотрим на жилье за 80 миллионов

В «тихом центре» Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом. Объявление на сайте N1 опубликовано 15 апреля .

На продажу выставлена квартира по адресу улица Урицкого,6, она находится в жилом комплексе Milk House. Лот находится на седьмом этаже семиэтажного дома. Площадь квартиры — 255 квадратных метров, в ней также есть один балкон.

В просторном холле квартиры установлен биокамин, который разделяет пространство на обеденную зону и зону отдыха. Кухня квартиры оснащена всей необходимой техникой и выполнена в белых тонах.

На полу и в отделке стен квартиры используется мрамор. В квартире есть рабочий кабинет с массивным дубовым столом.

Одна из спален в квартире в классическом стиле

В санузле кроме душа также установлено биде.

Ранее в поселке Озерный выставили на продажу коттедж со спа-зоной и мангальной зоной отдыха. За него просят 89 миллионов рублей.

