Под Новосибирском продают коттедж с бассейном, большой гардеробной и панно Мерлин Монро — смотрим на хоромы за 89 миллионов

В поселке Озерный Новосибирского района выставили на продажу коттедж за 89 миллионов рублей. Объявление на сайте N1 опубликовано 13 апреля.
Трехэтажный коттедж располагается в лесной зоне у Краснояровского шоссе. Площадь участка составляет 15 соток.
— Современный коттедж, с хорошим ремонтом, мебелью и техникой, спа-зоной с бассейном, шикарной гардеробной, ухоженной и продуманной территорией на участке с мангальной и зоной отдыха, — говорится в описании объекта
Сам дом трехэтажный. Во входной зоне посетителей встречает большое панно с изображением певицы и актрисы Мерлин Монро.
В доме также есть небольшой бассейн разной глубины.
Интерьер дома выполнен в классическом стиле, в одной из ванных комнат есть мозаика.
На территории коттеджа также есть открытая магнальная зона для отдыха на воздухе.
Стоимость лота — 89 миллионов рублей.
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