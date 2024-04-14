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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают коттедж с бассейном, большой гардеробной и панно Мерлин Монро — смотрим на хоромы за 89 миллионов

Под Новосибирском продают коттедж с бассейном, большой гардеробной и панно Мерлин Монро — смотрим на хоромы за 89 миллионов

В коттедже также есть спа-зона и мангальная зона отдыха

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Трехэтажный коттедж располагается в лесной зоне

В поселке Озерный Новосибирского района выставили на продажу коттедж за 89 миллионов рублей. Объявление на сайте N1 опубликовано 13 апреля.

Трехэтажный коттедж располагается в лесной зоне у Краснояровского шоссе. Площадь участка составляет 15 соток.

— Современный коттедж, с хорошим ремонтом, мебелью и техникой, спа-зоной с бассейном, шикарной гардеробной, ухоженной и продуманной территорией на участке с мангальной и зоной отдыха, — говорится в описании объекта

Сам дом трехэтажный. Во входной зоне посетителей встречает большое панно с изображением певицы и актрисы Мерлин Монро.

Входная группа в дом с несколькими лестницами

В доме также есть небольшой бассейн разной глубины.

Бассейн и спа-зона

Интерьер дома выполнен в классическом стиле, в одной из ванных комнат есть мозаика.

Яркая ванна и европейское панно
Белоснежная гардеробная

На территории коттеджа также есть открытая магнальная зона для отдыха на воздухе.

Мангальная зона среди деревьев
Дом с фасада

Стоимость лота — 89 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу одноэтажный роскошный коттедж на берегу Новосибирского водохранилища. Посмотрите на дом за 60 миллионов рублей.

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