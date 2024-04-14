Под Новосибирском продают коттедж с бассейном, большой гардеробной и панно Мерлин Монро — смотрим на хоромы за 89 миллионов

Трехэтажный коттедж располагается в лесной зоне Источник: novosibirsk.n1.ru











В поселке Озерный Новосибирского района выставили на продажу коттедж за 89 миллионов рублей. Объявление на сайте N1 опубликовано 13 апреля.



Трехэтажный коттедж располагается в лесной зоне у Краснояровского шоссе. Площадь участка составляет 15 соток.

— Современный коттедж, с хорошим ремонтом, мебелью и техникой, спа-зоной с бассейном, шикарной гардеробной, ухоженной и продуманной территорией на участке с мангальной и зоной отдыха, — говорится в описании объекта

Сам дом трехэтажный. Во входной зоне посетителей встречает большое панно с изображением певицы и актрисы Мерлин Монро.

Входная группа в дом с несколькими лестницами Источник: novosibirsk.n1.ru











В доме также есть небольшой бассейн разной глубины.

Бассейн и спа-зона Источник: novosibirsk.n1.ru











Интерьер дома выполнен в классическом стиле, в одной из ванных комнат есть мозаика.



Яркая ванна и европейское панно Источник: novosibirsk.n1.ru











Белоснежная гардеробная Источник: novosibirsk.n1.ru











На территории коттеджа также есть открытая магнальная зона для отдыха на воздухе.

Мангальная зона среди деревьев Источник: novosibirsk.n1.ru











Дом с фасада Источник: novosibirsk.n1.ru











Стоимость лота — 89 миллионов рублей.

