Под Новосибирском продают коттедж с бассейном и комнатой для игры в покер — смотрим на хоромы за 60 миллионов

Одноэтажный дом площадью в 400 квадратных метров Источник: novosibirsk.n1.ru











В поселке Ленинское на берегу Новосибирского водохранилища выставили на продажу огромный коттедж за 60 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовано в конце марта.



Коттедж был построен в 2023 году, его площадь составляет 400 квадратных метров. Дом находится на участке в 22 сотки. На нем есть гараж на два автомобиля вместе с кладовой, капитальная беседка на 12 человек с барбекю и плитой для казана, кальянная зона, уличный бассейн, теплица и зона-костровище на 10 человек.

Зона барбекю на участке Источник: novosibirsk.n1.ru











Кроме того, на территории есть гостевой дом площадью в 80 квадратных метров и парковка на пять автомобилей.



Гостевой дом на участке Источник: novosibirsk.n1.ru











Сам дом одноэтажный, у него есть терраса площадью 195 квадратных метров.

Вид на дом с фасада Источник: novosibirsk.n1.ru











В доме есть кабинет-гостевая и комната для игры в покер.

Комната для покера вмещает в себя семь игроков Источник: novosibirsk.n1.ru











— Все капитальные строения выполнены в едином скандинавском стиле HUGGE, как снаружи, так и внутри, — говорится в описании объекта.



Внутренне убранство дома в холле Источник: novosibirsk.n1.ru











Дом находится в черте Новосибирска, в 25 минутах езды до площади Маркса.



Одна из спален в доме Источник: novosibirsk.n1.ru











Стоимость лота — 60 миллионов рублей.

