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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают коттедж с бассейном и комнатой для игры в покер — смотрим на хоромы за 60 миллионов

Под Новосибирском продают коттедж с бассейном и комнатой для игры в покер — смотрим на хоромы за 60 миллионов

Интерьер и отделка дома выполнены в скандинавском стиле хюгге

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Одноэтажный дом площадью в 400 квадратных метров

В поселке Ленинское на берегу Новосибирского водохранилища выставили на продажу огромный коттедж за 60 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовано в конце марта.

Коттедж был построен в 2023 году, его площадь составляет 400 квадратных метров. Дом находится на участке в 22 сотки. На нем есть гараж на два автомобиля вместе с кладовой, капитальная беседка на 12 человек с барбекю и плитой для казана, кальянная зона, уличный бассейн, теплица и зона-костровище на 10 человек.

Зона барбекю на участке

Кроме того, на территории есть гостевой дом площадью в 80 квадратных метров и парковка на пять автомобилей.

Гостевой дом на участке

Сам дом одноэтажный, у него есть терраса площадью 195 квадратных метров.

Вид на дом с фасада

В доме есть кабинет-гостевая и комната для игры в покер.

Комната для покера вмещает в себя семь игроков

— Все капитальные строения выполнены в едином скандинавском стиле HUGGE, как снаружи, так и внутри, — говорится в описании объекта.

Внутренне убранство дома в холле

Дом находится в черте Новосибирска, в 25 минутах езды до площади Маркса.

Одна из спален в доме

Стоимость лота — 60 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу гигантский особняк с бассейном баром и кинозалом. За него просят 115 миллионов рублей.

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