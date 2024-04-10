Под Новосибирском продают коттедж с бассейном и комнатой для игры в покер — смотрим на хоромы за 60 миллионов

В поселке Ленинское на берегу Новосибирского водохранилища выставили на продажу огромный коттедж за 60 миллионов рублей, объявление на сайте N1 опубликовано в конце марта.
Коттедж был построен в 2023 году, его площадь составляет 400 квадратных метров. Дом находится на участке в 22 сотки. На нем есть гараж на два автомобиля вместе с кладовой, капитальная беседка на 12 человек с барбекю и плитой для казана, кальянная зона, уличный бассейн, теплица и зона-костровище на 10 человек.
Кроме того, на территории есть гостевой дом площадью в 80 квадратных метров и парковка на пять автомобилей.
Сам дом одноэтажный, у него есть терраса площадью 195 квадратных метров.
В доме есть кабинет-гостевая и комната для игры в покер.
— Все капитальные строения выполнены в едином скандинавском стиле HUGGE, как снаружи, так и внутри, — говорится в описании объекта.
Дом находится в черте Новосибирска, в 25 минутах езды до площади Маркса.
Стоимость лота — 60 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу гигантский особняк с бассейном баром и кинозалом. За него просят 115 миллионов рублей.