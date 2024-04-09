Просят 115 миллионов. В Новосибирске продают гигантский особняк с бассейном, баром и кинозалом

В коттедже 4 спальни и несколько комнат для отдыха Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











В Заельцовском районе Новосибирска, рядом с ЖК «Кедровый» выставили на продажу трехэтажный коттедж с участком площадью 10 соток. Будущие хозяева получат дом с мебелью и бытовой техникой, общая стоимость — 115 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 6 апреля.



— Дом построен по проекту архитектора Моржакова в стиле «классическая Италия». Все продумано до мелочей. В доме 3 этажа. <...> В строительстве использованы качественные импортные материалы, в отделке тоже, в основном, материалы производства Италии и Испании, — говорится в описании к объекту.

В коттедже три этажа, стоимость квадратного метра в таком большом доме обойдется в 131 тысячу Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











Так выглядит интерьер в стиле «классическая Италия» Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











В гостиной есть камин Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











Внушительная винтовая лестница Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











Бассейн с необычным потолком Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











Одна из четырех спален Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











Кроме санузлов есть и парилка Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











В подвале можно найти бильярдную с баром Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)











Вероятно, это кинозал Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Квадротека»)









