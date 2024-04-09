Просят 115 миллионов. В Новосибирске продают гигантский особняк с бассейном, баром и кинозалом
Площадь дома — почти 900 квадратов
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В Заельцовском районе Новосибирска, рядом с ЖК «Кедровый» выставили на продажу трехэтажный коттедж с участком площадью 10 соток. Будущие хозяева получат дом с мебелью и бытовой техникой, общая стоимость — 115 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 6 апреля.
— Дом построен по проекту архитектора Моржакова в стиле «классическая Италия». Все продумано до мелочей. В доме 3 этажа. <...> В строительстве использованы качественные импортные материалы, в отделке тоже, в основном, материалы производства Италии и Испании, — говорится в описании к объекту.
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