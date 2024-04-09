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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Просят 115 миллионов. В Новосибирске продают гигантский особняк с бассейном, баром и кинозалом

Просят 115 миллионов. В Новосибирске продают гигантский особняк с бассейном, баром и кинозалом

Площадь дома — почти 900 квадратов

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97 комментариев
В коттедже 4 спальни и несколько комнат для отдыха

В Заельцовском районе Новосибирска, рядом с ЖК «Кедровый» выставили на продажу трехэтажный коттедж с участком площадью 10 соток. Будущие хозяева получат дом с мебелью и бытовой техникой, общая стоимость — 115 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 6 апреля.

— Дом построен по проекту архитектора Моржакова в стиле «классическая Италия». Все продумано до мелочей. В доме 3 этажа. <...> В строительстве использованы качественные импортные материалы, в отделке тоже, в основном, материалы производства Италии и Испании, — говорится в описании к объекту.

В коттедже три этажа, стоимость квадратного метра в таком большом доме обойдется в 131 тысячу
Так выглядит интерьер в стиле «классическая Италия»
В гостиной есть камин
Внушительная винтовая лестница
Бассейн с необычным потолком
Одна из четырех спален
Кроме санузлов есть и парилка
В подвале можно найти бильярдную с баром
Вероятно, это кинозал

Недавно мы рассказывали о самых дорогих квартирах в Академгородке. Среди них — семикомнатное жилье и пентхаусы.

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