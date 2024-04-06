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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске обзор Хоромы за 80 миллионов. Как выглядят самые дорогие квартиры Академгородка — среди них пентхаусы и семикомнатное жилье

Хоромы за 80 миллионов. Как выглядят самые дорогие квартиры Академгородка — среди них пентхаусы и семикомнатное жилье

Позволить себе жить с видом на знаменитый пруд с утками смогут действительно избранные

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Квадратный метр в самом доступном варианте обзора обойдется в 128 тысяч рублей

Академгородок — это не только Дом ученых, Технопарк и уютные цветные домики вдоль Морского проспекта. Это еще и запредельно высокие цены на недвижимость. Одна из улиц Советского района традиционно лидировала в рейтингах, как место в Новосибирске с самыми дорогими квартирами в 2017 и 2018 годах. Но и сейчас, если взглянуть на предложения по продаже квартир, оказывается, что солидная часть предложений люкс-сегмента — это «академическое» жилье. НГС решил повнимательнее присмотреться к престижным квартирам Академгородка: сколько стоят самые дорогие и как они выглядят изнутри.

Пентхаус с круглой террасой и камином (42 миллиона)

328-метровый пентхаус продают в доме на улице Российской. Эта высотка тоже попадала в рейтинги аналитиков как дом, где гигантская разница в цене (629%) между самой дорогой и самой доступной квартирами. В настоящее время разница продолжает оставаться внушительной: за 45-метровую однушку просят 9,5 миллиона рублей, а за пятикомнатный пентхаус, который и попал в наш обзор, — 42 миллиона.

Вид на Академгородок
Весь интерьер выдержан в классическом стиле
Здесь можно рассмотреть детали интерьера

— Все, начиная с панорамного вида на Академгородок до уютного, выдержанного в духе классики интерьера, поможет вам сделать дом настоящим оазисом покоя, где вы сможете восстанавливаться после насыщенного энергозатратного рабочего дня. Лифт поднимет вас на 16 этаж прямо в пентхаус по индивидуальному ключу, без которого никто не имеет возможности оказаться на вашей территории, — говорится в описании к объекту.

В квартире гостиная с камином, три спальни, кабинет и собственная терраса с выходом на крышу.

Кухня оформлена в светлых тонах
Свободная кухня, где, вероятно, может размещаться спальня
Стиль выдержан даже в ванной комнате

Объявление появилось на сайте N1.ru 20 марта, цена за квартиру пока не изменилась.

Семикомнатная квартира с видом на Пироговский лес (43 миллиона)

Чуть дороже обойдется двухуровневое жилье на улице Пирогова. Это уже верхняя зона Академгородка, рядом Пироговский лес, несколько научно-исследовательских институтов СО РАН и Центральная клиническая больница.

Жилье занимает 10 и 11 этажи
В квартире внушительная деревянная лестница
А из комнаты на втором этаже можно любоваться Академгородком

В объявлении не так много подробностей, кроме юридической стороны вопроса — у квартиры два взрослых собственника. Здесь несколько детских комнат, кабинет, где можно заниматься творчеством, гостиная с камином и сауна.

Так выглядит одна из спален
Изюминка квартиры — своя сауна

Жилье продают с декабря прошлого года, и тогда оно стоило 45 миллионов рублей. Теперь же за него просят 43 миллиона.

Двухуровневая квартира с видом на пруд в сердце Академа (60 миллионов)

Пожалуй, самое престижное и живописное место в Советском районе — это улица Золотодолинская. Здесь в примечательном четырехэтажном ЖК продают пятикомнатную квартиру с собственной террасой.

Квартира находится на одной из самых престижных улиц района
Это тоже двухуровневое жилье
Одна из комнат отведена под кабинет
Спальня с массивной кроватью

Собственник не раскрывает всех особенностей квартиры, но, судя по фото, в ней есть балкон, терраса, сауна и несколько спален.

В настоящее время это не самая дорогая квартира в этом доме из числа продающихся. Она обойдется в 60 миллионов, то есть 310 тысяч за квадрат.

Стильный пентхаус с восточной лаунж-зоной и террасой (79,9 миллиона)

Еще одна престижная улица Академгородка — проспект Академика Коптюга. В одной из высоток продают двухуровневый пентхаус площадью почти 300 квадратов.

Квартира выделяется своим необычным интерьером
Есть даже лаунж-зона в восточном стиле
Собственная терраса и выход на крышу

— Вся планировка свободная, но с четко выраженными функциональными зонами и продуманными визуальными взаимосвязями. Для зонирования сооружен подиум, с которого можно в одном уровне выйти на террасу. На подиуме большой диван с широкоформатными ТВ, а также лаунж-зона в восточном стиле типа айван (помещение с тремя стенами, полностью открытой четвертой стороной на улицу или во внутренний двор — Прим.ред.) с дровяной действующей печью и глубоким низким диваном в эркере, с видом на лесные массивы, — описывает продавец квартиру.

Он также особенно подчеркивает, что с террасы открывается вид на Обское водохранилище.

Кухня занимает почти 31 квадрат
В одном из санузлов, как говорится в описании, есть низкая ванна для мытья собаки

Цена вопроса — 79,9 миллиона рублей (300 тысяч за квадрат), жилье продают с декабря.

Камин, роспись на стенах — пятикомнатная квартира за 80 миллионов

Самая дорогая квартира продается в доме на Золотодолинской (там же, где расположен третий вариант обзора). Здесь уже знакомые нам преимущества — вид на академические коттеджи и пруд с утками, а также стена леса, начинающаяся под окнами.

Самая дорогая квартира из подборки занимает 267 квадратных метров
Кухня, совмещенная с гостиной
Площадь кухни — 35 квадратов
Расписанные стены в детской
Большая ванная комната, рассчитанная на нескольких человек

— В квартире выполнен качественный ремонт. Площадь квартиры и планировка позволят проживать в комфорте и уюте семье любого состава. В доме произведена полная замена крыши и ремонт фасадов, — указывается в объявлении.

Жилье продается с февраля этого года, и цена на него пока никак не менялась. За квартиру просят 80 миллионов (298 тысяч за квадрат).

Николай Самойлов купил двушку со старым ремонтом на Морском проспекте. Жилье, где когда-то жила права рука академика Коптюга, он задумал превратить в лучшую квартиру Академгородка. Вот как оно выглядит.

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