Хоромы за 80 миллионов. Как выглядят самые дорогие квартиры Академгородка — среди них пентхаусы и семикомнатное жилье

Академгородок — это не только Дом ученых, Технопарк и уютные цветные домики вдоль Морского проспекта. Это еще и запредельно высокие цены на недвижимость. Одна из улиц Советского района традиционно лидировала в рейтингах, как место в Новосибирске с самыми дорогими квартирами в 2017 и 2018 годах. Но и сейчас, если взглянуть на предложения по продаже квартир, оказывается, что солидная часть предложений люкс-сегмента — это «академическое» жилье. НГС решил повнимательнее присмотреться к престижным квартирам Академгородка: сколько стоят самые дорогие и как они выглядят изнутри.
Пентхаус с круглой террасой и камином (42 миллиона)
328-метровый пентхаус продают в доме на улице Российской. Эта высотка тоже попадала в рейтинги аналитиков как дом, где гигантская разница в цене (629%) между самой дорогой и самой доступной квартирами. В настоящее время разница продолжает оставаться внушительной: за 45-метровую однушку просят 9,5 миллиона рублей, а за пятикомнатный пентхаус, который и попал в наш обзор, — 42 миллиона.
— Все, начиная с панорамного вида на Академгородок до уютного, выдержанного в духе классики интерьера, поможет вам сделать дом настоящим оазисом покоя, где вы сможете восстанавливаться после насыщенного энергозатратного рабочего дня. Лифт поднимет вас на 16 этаж прямо в пентхаус по индивидуальному ключу, без которого никто не имеет возможности оказаться на вашей территории, — говорится в описании к объекту.
В квартире гостиная с камином, три спальни, кабинет и собственная терраса с выходом на крышу.
Объявление появилось на сайте N1.ru 20 марта, цена за квартиру пока не изменилась.
Семикомнатная квартира с видом на Пироговский лес (43 миллиона)
Чуть дороже обойдется двухуровневое жилье на улице Пирогова. Это уже верхняя зона Академгородка, рядом Пироговский лес, несколько научно-исследовательских институтов СО РАН и Центральная клиническая больница.
В объявлении не так много подробностей, кроме юридической стороны вопроса — у квартиры два взрослых собственника. Здесь несколько детских комнат, кабинет, где можно заниматься творчеством, гостиная с камином и сауна.
Жилье продают с декабря прошлого года, и тогда оно стоило 45 миллионов рублей. Теперь же за него просят 43 миллиона.
Двухуровневая квартира с видом на пруд в сердце Академа (60 миллионов)
Пожалуй, самое престижное и живописное место в Советском районе — это улица Золотодолинская. Здесь в примечательном четырехэтажном ЖК продают пятикомнатную квартиру с собственной террасой.
Собственник не раскрывает всех особенностей квартиры, но, судя по фото, в ней есть балкон, терраса, сауна и несколько спален.
В настоящее время это не самая дорогая квартира в этом доме из числа продающихся. Она обойдется в 60 миллионов, то есть 310 тысяч за квадрат.
Стильный пентхаус с восточной лаунж-зоной и террасой (79,9 миллиона)
Еще одна престижная улица Академгородка — проспект Академика Коптюга. В одной из высоток продают двухуровневый пентхаус площадью почти 300 квадратов.
— Вся планировка свободная, но с четко выраженными функциональными зонами и продуманными визуальными взаимосвязями. Для зонирования сооружен подиум, с которого можно в одном уровне выйти на террасу. На подиуме большой диван с широкоформатными ТВ, а также лаунж-зона в восточном стиле типа айван (помещение с тремя стенами, полностью открытой четвертой стороной на улицу или во внутренний двор — Прим.ред.) с дровяной действующей печью и глубоким низким диваном в эркере, с видом на лесные массивы, — описывает продавец квартиру.
Он также особенно подчеркивает, что с террасы открывается вид на Обское водохранилище.
Цена вопроса — 79,9 миллиона рублей (300 тысяч за квадрат), жилье продают с декабря.
Камин, роспись на стенах — пятикомнатная квартира за 80 миллионов
Самая дорогая квартира продается в доме на Золотодолинской (там же, где расположен третий вариант обзора). Здесь уже знакомые нам преимущества — вид на академические коттеджи и пруд с утками, а также стена леса, начинающаяся под окнами.
— В квартире выполнен качественный ремонт. Площадь квартиры и планировка позволят проживать в комфорте и уюте семье любого состава. В доме произведена полная замена крыши и ремонт фасадов, — указывается в объявлении.
Жилье продается с февраля этого года, и цена на него пока никак не менялась. За квартиру просят 80 миллионов (298 тысяч за квадрат).
Николай Самойлов купил двушку со старым ремонтом на Морском проспекте. Жилье, где когда-то жила права рука академика Коптюга, он задумал превратить в лучшую квартиру Академгородка. Вот как оно выглядит.