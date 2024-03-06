«Человеку из города не понять»: новосибирец продает «лучшую квартиру» Академгородка за 20 миллионов — у него необычный бизнес

Сколько можно заработать на флиппинге

То чем, занимается Николай, называется флиппингом. Это такой способ инвестирования в недвижимость: покупка квартиры в плохом состоянии, ее ремонт и продажа с последующей наценкой. Некоторые делают на флиппинге миллионы, и Николай не исключение. Для него все началось с продажи собственной квартиры — на тот момент он занимался ремонтами и работал на мебельном производстве.



— Глобальных изменений не было, просто человек заходил и понимал, что все новое, свежее, пахнет красками. Вложили тогда где-то 500 тысяч в ремонт, и людям понравилось, квартиру у нас быстро купили. Вторая квартира тоже была в Новосибирске, и тоже быстро ее продали. Потом в Москве, — рассказал Николай. — И вот стали разрастаться, особенно за 2023-й год, одновременно ведем 12 проектов. Работаем с инвесторами, которые дают деньги на ремонт. Точные цифры заработка на этом я не назову, но скажу про доходность. Вкладывает инвестор, допустим, 5 миллионов, — мы делаем с этой суммы доход 80–120% годовых. Инвестор получает половину, то есть 40–60% годовых, а остальное мы берем себе в качестве комиссии за нашу деятельность. По сути, все, что ему нужно сделать, — это дать нам денег и забыть о нас на какое-то время.