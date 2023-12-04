Дворянское гнездо в центре Новосибирска: в Стоквартирном доме продают элитную квартиру — смотрим на шик-интерьер из 90-х

Женщина подмечает, что классика в квартире наблюдается во всем, хотя окна, конечно, заменили на пластиковые. Повсюду массивные люстры, дубовая мебель, возле стола — маленький резной диванчик с яркой обивкой и еще один такой же — в просторном коридоре, винтажные деревянные стулья и проигрыватель. В контрасте с этой мебелью — велотренажер, кресло с выдвижным подножьем и массивный диван. На нем уже упакованные последние вещи, которые нынешние владельцы планируют забрать.



Дворянское гнездо

В квартире два балкона. Один выходит из гостиной, и он индивидуальный, другой — из кабинета, общий с соседями. Но хозяйка квартиры говорит, что ни разу не видела, чтобы они на него выходили. Балконы выходят на две разные стороны дома, подмечает Анна, что очень удобно: летом на одном балконе можно загорать, на другом — отдыхать в тени и прохладе.

