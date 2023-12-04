Дворянское гнездо в центре Новосибирска: в Стоквартирном доме продают элитную квартиру — смотрим на шик-интерьер из 90-х

В Новосибирске только ленивый не знает, где находится и как выглядит легендарный Стоквартирный дом. В СССР в нем жили выдающиеся люди, в 1990-х начали селиться успешные представители своего времени. В этом году дому исполнилось 85 лет, но до сих пор есть новосибирцы, которые грезят о квадратных метрах в нем. В доме много лет живут одни и те же семьи, все друг друга, как правило, знают. Объявления о продаже квартир в историческом доме попадаются нечасто. Владелица 4-комнатной квартиры Анна решила продать квартиру в доме-легенде — она показала, как выглядит люксовая мебель и интерьеры из 90-х годов.
Из коммуналки — в люкс
Родители Анны — отец, тогда военный, и мать-предпринимательница — выкупили комнаты в коммуналке на втором этаже Стоквартирного дома в 1996 году. Мать Анны мечтала тут жить: жилье в этом доме считалось самым престижным на тот момент.
Стоквартирный дом Красном проспекте, 16 — памятник архитектуры федерального значения, построен в 1937 году по проекту архитектора Андрея Крячкова при участии архитектора Виталия Масленникова. На Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году дом был отмечен дипломом I степени, золотой медалью и премией «Гран-при». Одно из самых узнаваемых зданий Новосибирска.
Раньше в квартире-коммуналке ютилось пять семей. Семья снесла перегородки, которые превращали просторное жилье в маленькие клетушки, и получилась полноценная 4-комнатная квартира в 127 квадратов. В ней сделали качественный ремонт в классическом стиле и обставили по последнему писку моды.
Анна была тогда совсем юной, а почти сразу после переезда вышла замуж и уехала. Но женщина помнит, как ее мать нанимала дизайнера для разработки интерьера. Анна вместе с матерью выбирали люстры, каждая из которых стоила около 3 тысяч евро. А всего в квартире итальянских люстр и настенных бра-канделябров — около 10.
Высота потолков в квартире — 3,2 метра. Почти все оштукатурены и украшены лепниной — отсылкой к середине прошлого века. Стены покрыты обоями в спокойных тонах, на полу постелен паркет. Первый, из 1940-х, не сохранился, но и тот, что постелили родители Анны, тоже выглядит довольно винтажно, со следами времени, хотя чувствуется его качество — при ходьбе пол нигде не скрипит.
— Паркет — он вечный! Родители его как-то обновляли, и он опять блестел. А потом на пенсию вышли, начали много путешествовать, потом вообще переехали на юг. Видимо, им не до этого было, не до ремонта. А так можно за неделю все обновить, и снова будет все блестеть и сверкать, — уверяет Анна. — Ковры тяжеленные снять, вытащить, подмазать, почистить — если конечно, новые жильцы не захотят все снести полностью и сделать какой-то другой ремонт.
Женщина подмечает, что классика в квартире наблюдается во всем, хотя окна, конечно, заменили на пластиковые. Повсюду массивные люстры, дубовая мебель, возле стола — маленький резной диванчик с яркой обивкой и еще один такой же — в просторном коридоре, винтажные деревянные стулья и проигрыватель. В контрасте с этой мебелью — велотренажер, кресло с выдвижным подножьем и массивный диван. На нем уже упакованные последние вещи, которые нынешние владельцы планируют забрать.
Дворянское гнездо
В квартире два балкона. Один выходит из гостиной, и он индивидуальный, другой — из кабинета, общий с соседями. Но хозяйка квартиры говорит, что ни разу не видела, чтобы они на него выходили. Балконы выходят на две разные стороны дома, подмечает Анна, что очень удобно: летом на одном балконе можно загорать, на другом — отдыхать в тени и прохладе.
— Соседи цветы обычно там высаживают летом. Петунии, флоксы, — говорит сибирячка.
По признанию Анны, именно ее подъезд местные жители прозвали «дворянским гнездом»: он самый «фасадный», «парадный». Хотя внутри он выглядит уже не слишком впечатляюще. Ремонт в подъезде стараются делать, но постепенно. Все соседи тут знают друг друга много лет.
На компактной кухоньке — аккуратный гарнитур со встроенными плитой и духовкой, холодильник и низкий стол. По минимализму в помещении заметно, что в квартире давно никто не жил. Анна это предположение подтверждает: она пустовала полгода. При этом комнаты выглядят ухоженными и чистыми. Сейчас женщина живет в ней с двумя дочерями. Убирать четырехкомнатную квартиру, говорит она, тяжело, поэтому сама она делает легкую уборку, а для капитальной вызывает клининг.
Санузел в квартире по размерам напоминают классическую новосибирскую студию в новостройке. Ремонт уже можно назвать стилем ретро, но чувствуется простор. Изначально ванная и туалет были разными помещениями, но родители Анны решили их объединить — получилось одно просторное помещение. Все изменения в планировку семья внесла законно — их согласовал главный архитектор города и мэр Виктор Толоконский (был главой администрации Новосибирска с 5 октября 1993 по март 1996 года).
Когда-то в квартире, как и во многих других в Стоквартирном доме, была комната для прислуги.
— В 40-х это принято было. У меня семья — потомственные военные. Дедушка — военный, прадедушка — один из основателей СМЕРШа (название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны. — Прим. ред.). Когда бабушка и дедушка были молодые, то было принято держать [прислугу], — говорит Анна. — Я знаю по бабушке с дедушкой: они по всему Союзу тогда ездили, и у них была обязательно с собой помощница.
Квартиру Анна продает за 27 миллионов рублей со всей обстановкой — новые владельцы сами решат, что с ней делать.
— Какой-то там страшной ценности в мебели нет — это не антиквариат, а просто добротная мебель, — объяснила она. — В принципе, сейчас много современных элитных районов, но, думаю, найдутся ценители. Я, например, люблю старую архитектуру в Европе — возможно, и тут найдутся желающие.
Недавно мы писали о том, что знаменитый 100-квартирный дом в Новосибирске лишился капремонта. В Фонде модернизации ЖКХ признались, что средств для выполнения программы нет. Ранее жители сообщили о том, как разрушается знаменитый дом-памятник архитектуры.