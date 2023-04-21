Как разрушается самый знаменитый и красивый дом Новосибирска — штукатурка падает на людей, но властям всё равно

Утром в сквере архитектора Андрея Крячкова, автора большей части зданий вокруг, многолюдно. Одна группа слушает экскурсовода возле памятника архитектору, другая в этот момент появляется из-за угла. Обеим рассказывают о самом известном новосибирском проекте Крячкова — знаменитом Стоквартирном доме на Красном проспекте, 16.



Здание построили в 1937 году, в проекте Андрею Крячкову помогал еще один выдающийся архитектор — Виталий Масленников (автор главного корпуса НИИЖТ). На выставке в Париже проект в том же году получил сразу три престижные награды: диплом I степени , золотую медаль и Гран-при.

