Лучшим домам Новосибирска обновят фасады: показываем, на что потратят 268 миллионов

В начале февраля в мэрии предложили исключить из списка зданий, фасады которых должны отремонтировать в 2022 году, два самых видных дома (из реестра объектов культурного наследия). Оказалось, что если обойтись без них, получится обновить несколько домов попроще. НГС узнал у Фонда модернизации ЖКХ, какие еще памятники архитектуры планируют отремонтировать в этом году, и посмотрел, как эти здания выглядят сейчас. Результат оказался неожиданным.
2 февраля начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев предложил не ремонтировать два дома-памятника, которые включены в список на капремонт фасадов в 2022 году. Одним из них стал легендарный стоквартирный дом на Красном проспекте, 16, другим — дом облплана на Красном проспекте, 56. Ремонт только их фасадов оценивается в 140 миллионов рублей.
За стоимость ремонта фасада одного стоквартирного дома, по подсчетам Дмитрия Перязева, можно отремонтировать до 25 домов, не включенных в реестр объектов культурного наследия. Анатолий Локоть, впрочем, предложение не поддержал, но допустил, что сроки ремонта одного из шедевров архитектора Андрея Крячкова могут сдвинуть. Но на этой неделе заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов сообщил, что работы всё-таки проведут за счет жителей дома и частично — за счет бюджета.
Что касается дома облплана, то закупку на ремонт его фасада стоимостью 26,9 миллиона рублей успели объявить еще в январе. Но, как сообщили НГС в ответ на запрос в Фонде модернизации ЖКХ, пока отменили. Исключили ли дом из общего плана на 2022 год, и были ли вообще внесены какие-то изменения в этот план, в фонде не знают.
Помимо этих двух домов, в число объектов культурного наследия, которые должны отремонтировать в этом году, вошли еще 22 жилых дома. Общую сумму, которую собираются потратить на работы, определили в 268 миллионов рублей. Из них, как подчеркивал Дмитрий Перязев, почти половина — стоимость капремонта фасада стоквартирного дома.