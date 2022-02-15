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Лучшим домам Новосибирска обновят фасады: показываем, на что потратят 268 миллионов

Некоторые из памятников архитектуры отремонтировали досрочно, но они всё равно остались в плане

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Всего за 2022 год должны обновить фасады 24 домов-памятников архитектуры. Но список оказался неожиданным

Всего за 2022 год должны обновить фасады 24 домов-памятников архитектуры. Но список оказался неожиданным

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В начале февраля в мэрии предложили исключить из списка зданий, фасады которых должны отремонтировать в 2022 году, два самых видных дома (из реестра объектов культурного наследия). Оказалось, что если обойтись без них, получится обновить несколько домов попроще. НГС узнал у Фонда модернизации ЖКХ, какие еще памятники архитектуры планируют отремонтировать в этом году, и посмотрел, как эти здания выглядят сейчас. Результат оказался неожиданным.

2 февраля начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев предложил не ремонтировать два дома-памятника, которые включены в список на капремонт фасадов в 2022 году. Одним из них стал легендарный стоквартирный дом на Красном проспекте, 16, другим — дом облплана на Красном проспекте, 56. Ремонт только их фасадов оценивается в 140 миллионов рублей.

Стоквартирный дом — шедевр архитектора Крячкова, <a href="https://ngs.ru/text/realty/2016/01/20/2355643/" class="_" target="_blank">здания которого украшают площадь по кругу</a>

Стоквартирный дом — шедевр архитектора Крячкова, здания которого украшают площадь по кругу

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За стоимость ремонта фасада одного стоквартирного дома, по подсчетам Дмитрия Перязева, можно отремонтировать до 25 домов, не включенных в реестр объектов культурного наследия. Анатолий Локоть, впрочем, предложение не поддержал, но допустил, что сроки ремонта одного из шедевров архитектора Андрея Крячкова могут сдвинуть. Но на этой неделе заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов сообщил, что работы всё-таки проведут за счет жителей дома и частично — за счет бюджета.

О ремонте знаменитого дома, который <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2013/10/17/1446948/" class="_" target="_blank">стал одним из символов Новосибирска</a>, говорят раз в несколько лет, но работы затягиваются

О ремонте знаменитого дома, который стал одним из символов Новосибирска, говорят раз в несколько лет, но работы затягиваются

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Что касается дома облплана, то закупку на ремонт его фасада стоимостью 26,9 миллиона рублей успели объявить еще в январе. Но, как сообщили НГС в ответ на запрос в Фонде модернизации ЖКХ, пока отменили. Исключили ли дом из общего плана на 2022 год, и были ли вообще внесены какие-то изменения в этот план, в фонде не знают.

Дом облплана стал частью квартала, который <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2017/08/16/50918401/" class="_" target="_blank">должен был стать Академгородком</a>, но профессора получали квартиры только в одной из его частей

Дом облплана стал частью квартала, который должен был стать Академгородком, но профессора получали квартиры только в одной из его частей

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Помимо этих двух домов, в число объектов культурного наследия, которые должны отремонтировать в этом году, вошли еще 22 жилых дома. Общую сумму, которую собираются потратить на работы, определили в 268 миллионов рублей. Из них, как подчеркивал Дмитрий Перязев, почти половина — стоимость капремонта фасада стоквартирного дома.

Закупку на ремонт дома на улице Богдана Хмельницкого, 38 — половины архитектурного ансамбля ДК им. Горького — еще не объявляли. Жители рассказывали, что фасад ремонтировали в 2008 году, но уже через два года он начал осыпаться — работы провели некачественно

Закупку на ремонт дома на улице Богдана Хмельницкого, 38 — половины архитектурного ансамбля ДК им. Горького — еще не объявляли. Жители рассказывали, что фасад ремонтировали в 2008 году, но уже через два года он начал осыпаться — работы провели некачественно

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Дом построен в 1957 году по проекту архитекторов А. С. Михайлова и В. С. Внукова — как и его брат-близнец с другой стороны небольшой площади перед ДК. Оба увенчаны башенками-бельведерами (журналистам НГС даже <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2014/09/01/1910241/" class="_" target="_blank">удалось побывать в одной из них</a>), а первыми жителями были в основном сотрудники НЗХК

Дом построен в 1957 году по проекту архитекторов А. С. Михайлова и В. С. Внукова — как и его брат-близнец с другой стороны небольшой площади перед ДК. Оба увенчаны башенками-бельведерами (журналистам НГС даже удалось побывать в одной из них), а первыми жителями были в основном сотрудники НЗХК

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В число домов, которые отремонтируют в этом году, попали и все четыре (без учета перестроенного в нулевые пятого) дома конструктивистского комплекса «Кузбассуголь», построенного в начале 1930-х

В число домов, которые отремонтируют в этом году, попали и все четыре (без учета перестроенного в нулевые пятого) дома конструктивистского комплекса «Кузбассуголь», построенного в начале 1930-х

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Дома спроектировали Дмитрий Агеев, Борис Биткин и Борис Гордеев, последний — <a href="https://ngs.ru/more/65387931/" class="_" target="_blank">один из самых видных архитекторов конструктивизма</a>

Дома спроектировали Дмитрий Агеев, Борис Биткин и Борис Гордеев, последний — один из самых видных архитекторов конструктивизма

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Комплекс <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2018/10/04/65466791/" class="_" target="_blank">задумывался</a> как один из самых больших для того времени и должен был занять весь квартал со сквером внутри, но эти планы так и не были реализованы, и построить смогли только половину

Комплекс задумывался как один из самых больших для того времени и должен был занять весь квартал со сквером внутри, но эти планы так и не были реализованы, и построить смогли только половину

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Эффектную сталинку с античным балконом и лоджией с арками на улице Достоевского, 14 построили по проекту видного архитектора неоклассицизма Николая Храненко

Эффектную сталинку с античным балконом и лоджией с арками на улице Достоевского, 14 построили по проекту видного архитектора неоклассицизма Николая Храненко

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Дома с таким богатым декором и внушительной колоннадой на верхнем этаже в Новосибирске можно пересчитать на пальцам. Предполагалось, что дом напротив, на Достоевского, 12, составит с ним ансамбль, но его построили в 1961 году, в период «обдирной архитектуры», поэтому он только имитирует величественного соседа

Дома с таким богатым декором и внушительной колоннадой на верхнем этаже в Новосибирске можно пересчитать на пальцам. Предполагалось, что дом напротив, на Достоевского, 12, составит с ним ансамбль, но его построили в 1961 году, в период «обдирной архитектуры», поэтому он только имитирует величественного соседа

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Дом на улице Дуси Ковальчук, 185 называют профессорским: квартиры здесь предоставляли преподавателям НИИЖТа. Дом спроектировал Борис Шатнев, также автор дома работников Курской железной дороги — одного из московских памятников конструктивизма

Дом на улице Дуси Ковальчук, 185 называют профессорским: квартиры здесь предоставляли преподавателям НИИЖТа. Дом спроектировал Борис Шатнев, также автор дома работников Курской железной дороги — одного из московских памятников конструктивизма

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Профессорский дом построили в конце 1930, когда начал расцветать неоклассицизм. Его особенностью стал декор не лепниной, а солнцем-подсолнухом и колосьями, выполненными в технике сграффито

Профессорский дом построили в конце 1930, когда начал расцветать неоклассицизм. Его особенностью стал декор не лепниной, а солнцем-подсолнухом и колосьями, выполненными в технике сграффито

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Дом на Красном проспекте, 8 может показаться непримечательным. В 1935 году он встроен между двумя соседними домами — образец постконструктивизма между памятниками авангарда. Причем встроен так плотно, что даже вход в часть квартир организовали из соседнего дома

Дом на Красном проспекте, 8 может показаться непримечательным. В 1935 году он встроен между двумя соседними домами — образец постконструктивизма между памятниками авангарда. Причем встроен так плотно, что даже вход в часть квартир организовали из соседнего дома

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Дом на Красном проспекте, 33 — монументальная сталинка, которую построили в середине 1950-х по проекту архитектора В. К. Петровского. Особенностью дома стало необычное решение угла. Обратите на него внимание, когда будете приходить мимо: на третьем этаже у него необычный треугольный мини-балкончик с литой решеткой

Дом на Красном проспекте, 33 — монументальная сталинка, которую построили в середине 1950-х по проекту архитектора В. К. Петровского. Особенностью дома стало необычное решение угла. Обратите на него внимание, когда будете приходить мимо: на третьем этаже у него необычный треугольный мини-балкончик с литой решеткой

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Построенный в 1933 году авангардный дом на Красном проспекте, 57, по данным Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, — один из первых многоквартирных домов в Новосибирске. Вместе с соседом на <a href="https://ngs.ru/text/realty/2015/05/12/2145442" class="_" target="_blank">Красном проспекте, 59</a> они фактически составляют ансамбль. Сосед, к сожалению, в программу капремонта фасадов 2022 года не попал

Построенный в 1933 году авангардный дом на Красном проспекте, 57, по данным Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, — один из первых многоквартирных домов в Новосибирске. Вместе с соседом на Красном проспекте, 59 они фактически составляют ансамбль. Сосед, к сожалению, в программу капремонта фасадов 2022 года не попал

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Дом на Омской, 89 — часть жилого комплекса железнодорожного вокзала, одним из архитекторов которого был Борис Гордеев. Но если большая часть домов в нем конструктивистские, то этот дом, построенный в 1938 году, уже явно склоняется к неоклассицизму: здесь уже есть нетипичный для соседей декор

Дом на Омской, 89 — часть жилого комплекса железнодорожного вокзала, одним из архитекторов которого был Борис Гордеев. Но если большая часть домов в нем конструктивистские, то этот дом, построенный в 1938 году, уже явно склоняется к неоклассицизму: здесь уже есть нетипичный для соседей декор

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В перечень домов-памятников, которым отремонтируют фасад, попал и <a href="https://ngs.ru/text/realty/2016/02/18/2380593/" class="_" target="_blank">Дом артистов на Романова, 35</a> — журналисты НГС побывали в нем в 2016 году. Этот дом построен по проекту Бориса Гордеева и Сергея Тургенева в середине 1930-х

В перечень домов-памятников, которым отремонтируют фасад, попал и Дом артистов на Романова, 35 — журналисты НГС побывали в нем в 2016 году. Этот дом построен по проекту Бориса Гордеева и Сергея Тургенева в середине 1930-х

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В прошлом году в доме провели ремонт крыши, инженерных систем и подвалов — работы <a href="https://ngs.ru/text/realty/2021/02/02/69744003/" class="_" target="_blank">обошлись в 17 миллионов</a>. О фасадах в той закупке сказано не было, но и их, очевидно, привели в порядок. Что здесь будут доделывать в этом году — загадка

В прошлом году в доме провели ремонт крыши, инженерных систем и подвалов — работы обошлись в 17 миллионов. О фасадах в той закупке сказано не было, но и их, очевидно, привели в порядок. Что здесь будут доделывать в этом году — загадка

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Еще один дом из списка, на улице Станиславского, 3, тоже уже оказался отремонтирован. Его особенность — украшенная розетками арка высотой в 4 этажа, над которой расположилось общежитие. В 2015 году, когда журналисты НГС побывали в доме (и в других на улице Станиславского), он <a href="https://ngs.ru/text/realty/2015/09/28/2268023/" class="_" target="_blank">выглядел удручающе</a>

Еще один дом из списка, на улице Станиславского, 3, тоже уже оказался отремонтирован. Его особенность — украшенная розетками арка высотой в 4 этажа, над которой расположилось общежитие. В 2015 году, когда журналисты НГС побывали в доме (и в других на улице Станиславского), он выглядел удручающе

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Неплохо выглядит и дом на Станиславского, 6, который построили в 1953 году — на закате «сталинского ампира». Почему некоторые дома в плане на 2022 год уже отремонтированы, непонятно, журналист НГС отправила запрос в Фонд модернизации ЖКХ с просьбой объяснить ситуацию

Неплохо выглядит и дом на Станиславского, 6, который построили в 1953 году — на закате «сталинского ампира». Почему некоторые дома в плане на 2022 год уже отремонтированы, непонятно, журналист НГС отправила запрос в Фонд модернизации ЖКХ с просьбой объяснить ситуацию

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Дом соцгорода «Сибметаллстроя», который построили в 1941 году по проекту Владимира Тейтеля, стал одним из первых многоэтажных домов в левобережье — тогда его 7-этажная башня наверняка казалась небоскребом. Его уже тоже успели привести в порядок — до внесения в план 2022 года

Дом соцгорода «Сибметаллстроя», который построили в 1941 году по проекту Владимира Тейтеля, стал одним из первых многоэтажных домов в левобережье — тогда его 7-этажная башня наверняка казалась небоскребом. Его уже тоже успели привести в порядок — до внесения в план 2022 года

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В этом году, наконец, возьмутся и за Военный городок. Всего в огромный проект <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/10/15/70194851/" class="_" target="_blank">нужно вложить 120 миллиардов</a>, но пока речь идет только о двух домах — на Тополёвой, 4 и 6

В этом году, наконец, возьмутся и за Военный городок. Всего в огромный проект нужно вложить 120 миллиардов, но пока речь идет только о двух домах — на Тополёвой, 4 и 6

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Стоит сказать, что попавшие в план 2022 года дома Военного городка тоже находятся не в самом плачевном состоянии — в отличие от некоторых соседних

Стоит сказать, что попавшие в план 2022 года дома Военного городка тоже находятся не в самом плачевном состоянии — в отличие от некоторых соседних

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Дом работников Госбанка спроектировал Андрей Крячков — по его же проекту из 3-этажного он довольно быстро <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2017/06/09/50469291/" class="_" target="_blank">стал 5-этажным</a>

Дом работников Госбанка спроектировал Андрей Крячков — по его же проекту из 3-этажного он довольно быстро стал 5-этажным

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В середине 1960-х в доме провели капитальный ремонт и перепланировку, но фасад уже давно ждет обновления — его запланировали на этот год

В середине 1960-х в доме провели капитальный ремонт и перепланировку, но фасад уже давно ждет обновления — его запланировали на этот год

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Дом на Урицкого, 35 архитектора А. И. Лоскутова — один из самых красивых на улице и долгое время казался одним из самых опасных: его фасад стремительно разрушался. Но в прошлом году его тщательно восстановили

Дом на Урицкого, 35 архитектора А. И. Лоскутова — один из самых красивых на улице и долгое время казался одним из самых опасных: его фасад стремительно разрушался. Но в прошлом году его тщательно восстановили

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С большим вниманием при работах отнеслись к цветным орнаментам на фасаде — таких домов в городе очень немного

С большим вниманием при работах отнеслись к цветным орнаментам на фасаде — таких домов в городе очень немного

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Соседний дом № 37, построенный в едином стиле со зданием железнодорожного управления по проекту Аркадия Ширяева, тоже в прошлом году отремонтировали

Соседний дом № 37, построенный в едином стиле со зданием железнодорожного управления по проекту Аркадия Ширяева, тоже в прошлом году отремонтировали

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А вот дом напротив, немного отличающийся по стилю от окружения, только ждет обновления

А вот дом напротив, немного отличающийся по стилю от окружения, только ждет обновления

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Наконец, в этом году ремонт фасада доберется и до жемчужины улицы Фабричной — <a href="https://ngs.ru/text/realty/2015/08/25/2240223/" class="_" target="_blank">Дома грузчиков</a>, ровесника знаменитого стоквартирного дома, который построили для рабочих как символ их стойкости и незыблемости советской власти

Наконец, в этом году ремонт фасада доберется и до жемчужины улицы Фабричной — Дома грузчиков, ровесника знаменитого стоквартирного дома, который построили для рабочих как символ их стойкости и незыблемости советской власти

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