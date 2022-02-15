Лучшим домам Новосибирска обновят фасады: показываем, на что потратят 268 миллионов

В начале февраля в мэрии предложили исключить из списка зданий, фасады которых должны отремонтировать в 2022 году, два самых видных дома (из реестра объектов культурного наследия). Оказалось, что если обойтись без них, получится обновить несколько домов попроще. НГС узнал у Фонда модернизации ЖКХ, какие еще памятники архитектуры планируют отремонтировать в этом году, и посмотрел, как эти здания выглядят сейчас. Результат оказался неожиданным.

2 февраля начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев предложил не ремонтировать два дома-памятника, которые включены в список на капремонт фасадов в 2022 году. Одним из них стал легендарный стоквартирный дом на Красном проспекте, 16, другим — дом облплана на Красном проспекте, 56. Ремонт только их фасадов оценивается в 140 миллионов рублей.