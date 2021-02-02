В Новосибирске отремонтируют исторический дом — его строили для артистов

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт здания на улице Романова, 35 , которое называют Домом артистов. Его возвели для актеров новосибирского оперного театра.

— Здание начали строить в середине 1930-х годов. Это проект архитекторов Бориса Гордеева и Сергея Тургенева. Сейчас этот дом — памятник архитектуры. Его строили для работников искусства в рамках строительства Дома науки и культуры (сейчас это оперный театр). Некоторое время этот дом был самым длинным в Новосибирске, его длина превышает 55 м. Это образец архитектуры переходного периода от конструктивизма 20-х годов к неоклассицизму 30–50-х годов, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев.

