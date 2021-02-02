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В Новосибирске отремонтируют исторический дом — его строили для артистов

На работы готовы потратить больше 17 миллионов рублей

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Когда-то этот дом был самым длинным в Новосибирске

Когда-то этот дом был самым длинным в Новосибирске

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В Новосибирске объявили аукцион на ремонт исторического Дома артистов

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт здания на улице Романова, 35, которое называют Домом артистов. Его возвели для актеров новосибирского оперного театра.

— Здание начали строить в середине 1930-х годов. Это проект архитекторов Бориса Гордеева и Сергея Тургенева. Сейчас этот дом — памятник архитектуры. Его строили для работников искусства в рамках строительства Дома науки и культуры (сейчас это оперный театр). Некоторое время этот дом был самым длинным в Новосибирске, его длина превышает 55 м. Это образец архитектуры переходного периода от конструктивизма 20-х годов к неоклассицизму 30–50-х годов, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев.

Он уточнил, что рядом со зданием также планировалось построить общежитие для приезжих артистов. Однако для него возвели только цокольный этаж, а затем надстроили мебельную фабрику.

Аукцион на ремонт здания объявил Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области. Максимальная стоимость работ — 17 537 623,87 рубля. Подрядчику предстоит отремонтировать крышу, инженерные системы и подвальные помещения.

Электронный аукцион состоится 1 марта. Подрядчик должен будет выполнить работы до 1 сентября.

Несколько лет назад журналист НГС Елена Гурьянова сделала репортаж из этого дома. Она поговорила с жильцами — они рассказали о живших там знаменитостях и расстрелянных соседях.

В январе в Новосибирске снесли здание на улице Романова, 33, в котором раньше находилось хореографическое училище. Один из его первых выпускников, артист Александр Балабанов, поделился воспоминаниями об учебе в этом месте.

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госзакупкизданиестроительствоцентр Новосибирскаулица Романова
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