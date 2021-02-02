В Новосибирске отремонтируют исторический дом — его строили для артистов

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт исторического Дома артистов
В Новосибирске объявили аукцион на ремонт здания на улице
— Здание начали строить в середине 1930-х годов. Это проект архитекторов Бориса Гордеева и Сергея Тургенева. Сейчас этот дом — памятник архитектуры. Его строили для работников искусства в рамках строительства Дома науки и культуры (сейчас это оперный театр). Некоторое время этот дом был самым длинным в Новосибирске, его длина превышает 55 м. Это образец архитектуры переходного периода от конструктивизма 20-х годов к неоклассицизму 30–50-х годов, — рассказал НГС краевед Константин Голодяев.
Он уточнил, что рядом со зданием также планировалось построить общежитие для приезжих артистов. Однако для него возвели только цокольный этаж, а затем надстроили мебельную фабрику.
Аукцион на ремонт здания объявил Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области. Максимальная стоимость работ —
Электронный аукцион состоится 1 марта. Подрядчик должен будет выполнить работы до 1 сентября.
Несколько лет назад журналист НГС Елена Гурьянова сделала репортаж из этого дома. Она поговорила с жильцами — они рассказали о живших там знаменитостях и расстрелянных соседях.
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