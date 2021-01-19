19 января вторник
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 5/10
usd 73.97
eur 89.33
Тема дняКак Сибирь смывала грехи: 21 фото из проруби

Все новости

Все новости

В Новосибирске снесли бывшее здание хореографического училища, где учились знаменитости. Рассказываем его историю

Балерин учили танцам, игре на пианино и как правильно держать разные ложки и вилки

2 153
17Обсудить

Поделиться

На месте здания сейчас находится пустырь

На месте здания сейчас находится пустырь

Поделиться

За Домом быта вырастет восьмиэтажка для мэрии — на нее потратят 350 млн

В Новосибирске планируют построить новое административное здание на улице Романова, 33 за Домом быта. На этом месте 25 лет (с 1956 по 1981 год) работало хореографическое училище, в котором готовили танцоров для Новосибирского театра оперы и балета. НГС поговорил с краеведом Константином Голодяевым и артистом Александром Балабановым, который был одним из первых, кто окончил это училище. Они рассказали, где и как готовили будущих танцоров.

Как детский дом стал хореографическим училищем

По словам Александра Балабанова, после того как в 1945 году в Новосибирске начал работать Театр оперы и балета, учреждение столкнулось с нехваткой профессиональных артистов — большинство из них раньше занималось самодеятельностью. Поэтому в городе решили создать училище, которое готовило бы танцоров балета для городского театра.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— На этом месте строили детский сад в 1930-х годах, это типовое двухэтажное здание, — рассказывает Константин Голодяев. — В 1944 году, когда в городе был высокий уровень беспризорности, в военные годы здание занял детский дом. В 1956-м здесь разместили только что созданное Новосибирское хореографическое училище. Там же было его общежитие.

Первый учебный год в училище начался 1 сентября 1957 года, директором стала Эмилия Шумилова, артистка Новосибирского театра оперы и балета. Несколько лет дети из детского дома и будущие танцоры жили и учились вместе на Романова, а затем детдом освободил помещения и переехал на левый берег.

Ученикам выделили две спальни и одну комнату отдыха. Занятия по танцам проходили в театре, а на общеобразовательные предметы дети ходили в школу № 42 (сейчас это гимназия № 1).

Позже для училища планировали построить новое здание рядом, однако там возвели Дом быта, и с 1981 года будущих артистов начали учить на улице Каменской, 36. В здании на Романова располагалось театральное училище, а затем помещения сдавали под офисы. В начале января этого года его снесли.

Как воспитывали артистов

Таким здание на Романова было в <nobr class="_">2018 году</nobr>

Таким здание на Романова было в 2018 году

Поделиться

Большинству детей из первого набора было 10 лет, самому старшему — будущему народному артисту Александру Балабанову — 11. Из-за своего возраста ему пришлось второй раз учиться в четвертом классе. Основным критерием для поступления были физические данные детей, поступить по знакомству было нельзя.

— Я попал в первый набор 1957 года. Нас было 35 человек, 12 мальчиков и 12 девочек жили в здании училища. На завтрак, обед и ужин ходили общую столовую. С детьми из детского дома никакого противостояния не было, мы хорошо общались, — вспоминает Александр Балабанов. — Когда были конкурсы самодеятельности, мы выступали вместо них. Конечно, занимали хорошие места. Через несколько лет детский дом переехал на левый берег, и училищу передали всё здание.

В училище поступили дети не только из Новосибирска, но и из других городов и отдаленных районов области. Иногда на выходных они или воспитанники детдома ночевали в гостях у учеников, которые жили рядом.

— Педагоги мягко учили, доброжелательно, потому что понимали, кого воспитывают. Мы же будущие деятели культуры, должны были находиться в атмосфере доброты, чтобы потом подавать пример. Педагогов для этого специально подбирали. Всегда с теплотой вспоминаю их, — рассказал Александр Балабанов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Помимо занятий по общеобразовательным предметам, танцам и игре на пианино, ученикам рассказывали правила этикета — им объясняли, как правильно держать разные виды ложек и вилок. Это делали на тот случай, если они будут посещать официальные приемы во время гастролей.

Занятия по специальности проходили в Театре оперы и балета с 08:15. Когда воспитанников детского дома переселили, то в здании на Романова сделали два класса для танцев.

Учеба длилась восемь лет, на последнем курсе студентам предложили стать стажерами в театре и выступать вместе с артистами — их тогда не хватало. Зарплата за месяц составляла 50 рублей.

Занятия у стажеров начинались в 08:00, в 10:00 они репетировали с артистами, потом шли на уроки в школу, обедали. Затем снова были уроки и репетиция, а в 19:00 ученики выступали в спектакле.

— Домой приходил в 22:00–22:30. Сон был крепкий. Спал по 7 часов, не больше, — рассказал выпускник училища.

Из всех учеников первого набора училище в 1965 году закончили шесть мальчиков и 12 девочек. Кто-то ушел раньше из-за больших нагрузок, состояния здоровья или потому что учеба не нравилась.

— Нас после окончания в новосибирский театр пригласили, всех мальчиков и восьмерых девочек. Остальные балерины уехали выступать в другие города. Вскоре после выпуска я побывал на гастролях в Японии и Франции, — поделился Александр Балабанов.

Выпускниками училища были народные артисты РСФСР Любовь Гершунова и Анатолий Бердышев, которые выступали на сцене НОВАТа. Первый директор школы Эмилия Шумилова в 1975 году переехала в Минск, где преподавала в местном институте культуры.

Что будет со зданием дальше

В 2018 году стало известно, что здание на Романова, 33, которое находится в муниципальной собственности, планируют надстроить на два этажа и соединить переходом с Домом быта. В ноябре 2020 года власти объявили аукцион на строительство нового здания на этом месте — работы оценили почти в 350 миллионов рублей. Это объяснили тем, что проект надстройки отклонили эксперты. В результате было принято решение возвести административное здание высотой в восемь этажей, где разместят подразделения мэрии. Строительство должны закончить в 2022 году.

Что еще интересно почитать

Рядом со снесенным училищем находится «Дом артистов» — здание по ул. Романова, 35 является памятником архитектуры. Дом предназначался для постоянной труппы Дворца науки и культуры (будущего оперного театра), но сначала в нем жили строители театра, приехавшие из Москвы. Его жители рассказали о живших здесь знаменитостях и расстрелянных соседях и показали необычные галереи.

НГС рассказывал об истории здания поликлиники № 1 на улице Серебренниковской, которая относится конструктивистскому стилю архитектуры. Почитайте, как ее создавали.

Одно из самых монументальных зданий на Красном проспекте — Облпотребсоюз — построили в 1936 году. Мало кому известно, что находится внутри. Корреспонденты изучили его коридоры и лестницы и узнали историю этих стен.

В день открытых дверей журналисты побывали в одном из самых охраняемых зданий города — отделении Банка России на улице Ленина. Посмотрите, как оно выглядит изнутри.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Дом бытаЦентральный районбалеттеатручилище
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...