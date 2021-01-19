В Новосибирске снесли бывшее здание хореографического училища, где учились знаменитости. Рассказываем его историю

— На этом месте строили детский сад в 1930-х годах, это типовое двухэтажное здание, — рассказывает Константин Голодяев. — В 1944 году , когда в городе был высокий уровень беспризорности, в военные годы здание занял детский дом. В 1956-м здесь разместили только что созданное Новосибирское хореографическое училище. Там же было его общежитие.

Первый учебный год в училище начался 1 сентября 1957 года , директором стала Эмилия Шумилова, артистка Новосибирского театра оперы и балета. Несколько лет дети из детского дома и будущие танцоры жили и учились вместе на Романова, а затем детдом освободил помещения и переехал на левый берег.

Ученикам выделили две спальни и одну комнату отдыха. Занятия по танцам проходили в театре, а на общеобразовательные предметы дети ходили в школу № 42 (сейчас это гимназия № 1 ).