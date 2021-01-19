В Новосибирске снесли бывшее здание хореографического училища, где учились знаменитости. Рассказываем его историю

За Домом быта вырастет восьмиэтажка для мэрии — на нее потратят 350 млн
В Новосибирске планируют построить новое административное здание на улице
Как детский дом стал хореографическим училищем
По словам Александра Балабанова, после того как в
— На этом месте строили детский сад в
Первый учебный год в училище начался
Ученикам выделили две спальни и одну комнату отдыха. Занятия по танцам проходили в театре, а на общеобразовательные предметы дети ходили в школу
Позже для училища планировали построить новое здание рядом, однако там возвели Дом быта, и с
Как воспитывали артистов
Большинству детей из первого набора было
— Я попал в первый набор 1957 года. Нас было
В училище поступили дети не только из Новосибирска, но и из других городов и отдаленных районов области. Иногда на выходных они или воспитанники детдома ночевали в гостях у учеников, которые жили рядом.
— Педагоги мягко учили, доброжелательно, потому что понимали, кого воспитывают. Мы же будущие деятели культуры, должны были находиться в атмосфере доброты, чтобы потом подавать пример. Педагогов для этого специально подбирали. Всегда с теплотой вспоминаю их, — рассказал Александр Балабанов.
Помимо занятий по общеобразовательным предметам, танцам и игре на пианино, ученикам рассказывали правила этикета — им объясняли, как правильно держать разные виды ложек и вилок. Это делали на тот случай, если они будут посещать официальные приемы во время гастролей.
Занятия по специальности проходили в Театре оперы и балета с 08:15. Когда воспитанников детского дома переселили, то в здании на Романова сделали два класса для танцев.
Учеба длилась восемь лет, на последнем курсе студентам предложили стать стажерами в театре и выступать вместе с артистами — их тогда не хватало. Зарплата за месяц составляла
Занятия у стажеров начинались в 08:00, в 10:00 они репетировали с артистами, потом шли на уроки в школу, обедали. Затем снова были уроки и репетиция, а в 19:00 ученики выступали в спектакле.
— Домой приходил в 22:00–22:30. Сон был крепкий. Спал по
Из всех учеников первого набора училище в
— Нас после окончания в новосибирский театр пригласили, всех мальчиков и восьмерых девочек. Остальные балерины уехали выступать в другие города. Вскоре после выпуска я побывал на гастролях в Японии и Франции, — поделился Александр Балабанов.
Выпускниками училища были народные артисты РСФСР Любовь Гершунова и Анатолий Бердышев, которые выступали на сцене НОВАТа. Первый директор школы Эмилия Шумилова в
Что будет со зданием дальше
В 2018 году стало известно, что здание на
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