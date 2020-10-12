Врачи в авангарде: история самой первой поликлиники в Новосибирске — какой она могла быть и какой стала

Для реставрации поликлиники № 1 в Новосибирске потребуется около 40 млн
Новосибирск — один из немногих городов в России, где объектов конструктивизма больше сотни. Это и жилые дома, и общественные здания: учебные, финансовые, медицинские. Посмотреть на них в хорошие, не обременённые эпидемиями времена, приезжают туристы со всего мира, а зарубежные архитекторы не скрывают своего восхищения, так что этот стиль архитектуры вполне можно считать если не визитной карточкой, то одним из ярких признаков сибирской столицы. Мы запускаем серию статей о конструктивизме в Новосибирске, в которых будем рассказывать об истории создания зданий и о тех, кто в них живёт или работает. Первый текст — о поликлинике
Поликлиника на Серебренниковской, 42 неспроста «первая» — это в буквальном смысле первое подобное медицинское учреждение в городе. До неё получить медицинскую помощь можно было в амбулаториях: их было всего три, в каждой — фельдшер и медсестра, иногда врач, в лучшем случае — два.
Но за считаные годы после революции число жителей Новосибирска выросло более чем вдвое, в городе бушевал тиф, так что к 1926 году современная поликлиника стала необходима. По информации историка архитектуры Игоря Казуся (к Баландинским чтениям в 2016 году он написал статью «"Инженер-архитектор"
Когда откладывать строительство было уже нельзя, для него выделили участок у базарной площади, на Серебренниковской — в «пыли, постоянном шуме» и вообще на неподходящем месте, как говорили во время одной из дискуссий тогда. К тому моменту уже существовал первый вариант проекта здания, которое на той же дискуссии один из её участников назвал «похожим на гроб».
— Не исключено, что этот проект, не соответствовавший ожиданиям будущих посетителей поликлиники, мог принадлежать и Андрею Дмитриевичу Крячкову, который после критики, в том числе на указанной дискуссии, «предложил, ― как пишет Сергей Николаевич Баландин в книге [«Сибирский архитектор
Конкурс объявили 18 декабря 1926 года, и к 15 февраля 1927 года на него поступило 37 проектов от 40 авторов, в том числе от уже знаменитого тогда Андрея Крячкова. Но первая премия ему не досталась — его обошёл молодой московский архитектор Павел Щёкин, представив авангардный проект поликлиники. Хотя новосибирцам, как писали в «Советской Сибири», он понравился меньше. Попытка «продавить» объединение двух проектов — убрать разноэтажность и сделать здание более массивным и монолитным, каким позже Андрей Крячков спроектировал Госбанк, — не удалась, и в апреле 1927 года окончательно утвердили вариант Павла Щёкина.
Построить здание планировали к концу 1928 года, но дважды стройка едва не сорвалась. Сперва из-за неверных расчётов, которые сильно искажали проект Щёкина, затем — из-за урезания финансирования, которое вернули благодаря вмешательству Роберта Эйхе. В итоге строительство завершили перед наступлением 1930 года: 29 декабря поликлинику открыли, и с 1 января она начала принимать пациентов.
Первоначально здание было ярким представителем современной архитектуры. Этажность варьировалась от одного до трёх, на втором и третьем были эксплуатируемые кровли-террасы. В одноэтажной пристройке располагалось полноценное детское отделение.
Игорь Казусь, описывая фотографии перспективы поликлиники, которые хранятся в Музее истории архитектуры Сибири, предполагает, что по проекту фасад здания был красным: довоенные плёнки были нечувствительны к красному цвету, поэтому на фотографиях здание было практически чёрным. Цоколь был при этом серым, а простенки, «колонки» и «пояски» на фасаде — светло-серыми: это формировало ленты окон и эффектный витраж трёхэтажной части здания.
По словам главного хранителя Музея истории архитектуры Сибири имени
— Поскольку это поликлиника, она предназначена для широкого движения народа, там были сделаны такие большие объёмы, — поясняет Сергей Филонов. — Сам вид здания для 1928 года был достаточно интересным. Поликлиника же стояла на открытом почти пространстве, за ней был частный сектор, и издалека она смотрелась интересно.
Главный врач поликлиники
Всего за два года посещаемость поликлиники выросла в полтора раза, поэтому в 1932–1933 годах её надстроили на этаж. Позже перестроили зону с витражом, и здание частично потеряло тот авангардный вид, который для него придумал Павел Щёков. Кто был автором реконструкции, неизвестно, но в то время появились легенды, которые приписывали авторство поликлиники то Андрею Крячкову, то Александру Гринбергу, спроектировавшему позже Окружную (городскую) больницу.
С тех пор здание ещё достраивалось и перестраивалось. Сегодня вместо 36 врачей здесь работает больше ста, а в сутки через поликлинику проходит около тысячи пациентов. Прежнего простора внутри уже нет: огромные «ожидальные» застроили кабинетами, под кабинеты перестроили научный зал, музей, квартиру «заведывающего» и даже часть туалетов.
— Когда я пришёл в 1995 году, тут были только растения (кстати, мы единственная, наверное, поликлиника, кто поддерживает эту идею, — я даже содержу отдельного человека, чтобы много зелени было, и так изначально было задумано) и огромный холл, как концертный зал, мы там проводили вечера — больше 1000 квадратов, наверное, — говорит о бывшей «ожидальной» на втором этаже Сергей Дорофеев.
Но какие-то «артефакты» первоначального проекта сохранились неизменными: метлахская плитка на полах, окрашенная в чёрный и белый цвета лестница, к которой только добавили хромированные поручни.
«Изюмом» здания Сергей Дорофеев называет блоки из стеклянных призм в перекрытии между первым этажом и подвалом: дневной свет из окон падал прямо на них, фокусировался и затем рассеивался, освещая нижний уровень. Похожую систему освещения Андрей Крячков использовал в здании Городского торгового корпуса. Сейчас призмы закрашены, некоторые утрачены. Главврач поликлиники, проводя экскурсию по зданию и глядя на «окна» в потолке, задумчиво говорит: «Как-нибудь заставлю рабочих их отчистить. Точно заставлю».
Капитального ремонта за 90 лет в здании не было ни разу — меняли что-то только по необходимости: отопление, проводку, крышу.
— Крыша была железная, крашеная суриком, а сделали оцинковку. Я тогда поимел неприятности от охранного ведомства, они на меня жаловались мэру. Но ничего другого тогда просто не было, а крыша была в бедственном положении, хоть плачь, — вспоминает Сергей Дорофеев. — Потом, когда я в Госдуму ушёл, «памятники» (управление по охране объектов культурного наследия. — Прим. ред.) воспользовались ситуацией и «дожали»: заставили оцинковку снять, покрыть железом и покрасить суриком. Но железо-то уже не то, оно тонкое, как фанера. Снег выпадает, продавливает его, и крыша бежит.
Современным нормативам здание уже не соответствует, и иногда главврачу поликлиники приходится лавировать между предписаниями. В качестве примера он приводит кондиционеры: сыворотки в аптеке нужно содержать в кондиционируемом помещении, но кондиционер туда провести невозможно — фасад портить нельзя.
При этом врачи в поликлинике работают десятилетиями. Первый заведующий поликлиники, Иван Напольский, приехал из Перми — там он руководил краевой клинической инфекционной больницей. Среди известных врачей были гинеколог Михаил Востоков, который до открытия поликлиники возглавлял амбулаторию в уже снесённом здании на улице Чаплыгина; Александр Гумилевский — создатель акушерско-гинекологической службы в Новосибирске; Алексей Иерусалимский — знаменитый невролог и нейрохирург, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Сегодня в штате сотрудников поликлиники 13 заслуженных врачей — больше, наверное, только в областной больнице, говорит Сергей Дорофеев. Виктория Вардосанидзе — одна из них: заслуженный врач-невролог. В поликлинике она работает уже 55 лет. Когда она пришла сюда в 1965 году, поликлиника выглядела немного иначе: по-другому располагались кабинеты и их было меньше, не было лифта и кабинетов в холле второго этажа, а на третьем этаже вместо стоматологии были станция переливания крови, косметологический кабинет и детская поликлиника.
— Когда я пришла в 1965 году, у нас врачи на вызовы ездили на лошадках. Это были просто телеги, а лошади были во внутреннем дворе, — вспоминает Виктория Викторовна. — Сейчас там уже большой автопарк.
По словам главного врача поликлиники, когда-то рядом со зданием поликлиники планировали ещё два, которые сформировали бы целый поликлинический квартал. Сергею Дорофееву даже удалось договориться со Всемирным банком на финансирование, но мэрия не могла вложить свою часть, и землю с бараками продали — теперь там «СитиЦентр».
О строительстве большого нового здания поликлиники на улице Лермонтова разговоры идут уже давно: Сергей Дорофеев говорит, что ему его обещает уже четвёртый подряд губернатор. Но каждый раз новому строительству что-то мешает: то кризис, то вот пандемия. «Как плохому танцору», — смеётся главврач.
Если новое здание всё-таки будет построено, авангардную поликлинику на Серебренниковской Сергей Дорофеев надеется отреставрировать: восстановить первоначальную планировку и открыть полноценный музей уже не просто поликлиники
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