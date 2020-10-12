Врачи в авангарде: история самой первой поликлиники в Новосибирске — какой она могла быть и какой стала

Поликлиника на Серебренниковской, 42 неспроста «первая» — это в буквальном смысле первое подобное медицинское учреждение в городе. До неё получить медицинскую помощь можно было в амбулаториях: их было всего три, в каждой — фельдшер и медсестра, иногда врач, в лучшем случае — два.



Но за считаные годы после революции число жителей Новосибирска выросло более чем вдвое, в городе бушевал тиф, так что к 1926 году современная поликлиника стала необходима. По информации историка архитектуры Игоря Казуся (к Баландинским чтениям в 2016 году он написал статью «"Инженер-архитектор" П. А. Щекин и здание городской поликлиники в Новосибирске 1926–1929 гг.: домыслы и реальность»), выбор места растянулся почти на год. Сперва её предлагали построить у Ядринцевского спуска, но этот вариант власти отвергли и никак не могли определиться между четырьмя другими участками.