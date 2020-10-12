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Врачи в авангарде: история самой первой поликлиники в Новосибирске — какой она могла быть и какой стала

В середине прошлого века в её дворе стояли лошади. А ещё в здании была квартира для заведующего (сегодня вместо неё кабинет уролога)

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Поликлиника <nobr class="_">№ 1</nobr> — в буквальном смысле первая построенная в Новосибирске

Поликлиника № 1 — в буквальном смысле первая построенная в Новосибирске

Для реставрации поликлиники № 1 в Новосибирске потребуется около 40 млн

Новосибирск — один из немногих городов в России, где объектов конструктивизма больше сотни. Это и жилые дома, и общественные здания: учебные, финансовые, медицинские. Посмотреть на них в хорошие, не обременённые эпидемиями времена, приезжают туристы со всего мира, а зарубежные архитекторы не скрывают своего восхищения, так что этот стиль архитектуры вполне можно считать если не визитной карточкой, то одним из ярких признаков сибирской столицы. Мы запускаем серию статей о конструктивизме в Новосибирске, в которых будем рассказывать об истории создания зданий и о тех, кто в них живёт или работает. Первый текст — о поликлинике № 1 на улице Серебренниковской, 42 — одном из пионеров авангардной архитектуры в городе и первой полноценной поликлинике.

Поликлиника на Серебренниковской, 42 неспроста «первая» — это в буквальном смысле первое подобное медицинское учреждение в городе. До неё получить медицинскую помощь можно было в амбулаториях: их было всего три, в каждой — фельдшер и медсестра, иногда врач, в лучшем случае — два.

Но за считаные годы после революции число жителей Новосибирска выросло более чем вдвое, в городе бушевал тиф, так что к 1926 году современная поликлиника стала необходима. По информации историка архитектуры Игоря Казуся (к Баландинским чтениям в 2016 году он написал статью «"Инженер-архитектор" П. А. Щекин и здание городской поликлиники в Новосибирске 1926–1929 гг.: домыслы и реальность»), выбор места растянулся почти на год. Сперва её предлагали построить у Ядринцевского спуска, но этот вариант власти отвергли и никак не могли определиться между четырьмя другими участками.

Таким был конкурсный проект Павла Щёкина в 1927 году

Таким был конкурсный проект Павла Щёкина в 1927 году

Когда откладывать строительство было уже нельзя, для него выделили участок у базарной площади, на Серебренниковской — в «пыли, постоянном шуме» и вообще на неподходящем месте, как говорили во время одной из дискуссий тогда. К тому моменту уже существовал первый вариант проекта здания, которое на той же дискуссии один из её участников назвал «похожим на гроб».

А так поликлиника выглядела в начале 1930-х, когда строительство завершилось. Большая терраса над вторым этажом по плану соседствовала с кабинетом психиатра

А так поликлиника выглядела в начале 1930-х, когда строительство завершилось. Большая терраса над вторым этажом по плану соседствовала с кабинетом психиатра

— Не исключено, что этот проект, не соответствовавший ожиданиям будущих посетителей поликлиники, мог принадлежать и Андрею Дмитриевичу Крячкову, который после критики, в том числе на указанной дискуссии, «предложил, ― как пишет Сергей Николаевич Баландин в книге [«Сибирский архитектор А.Д. Крячков» 1973 года], ― организовать конкурс проектов», ориентируясь, видимо, на реализацию своего проекта, независимо от того, какой премией он будет отмечен, — заметил в своей статье Игорь Казусь.

В 1932–1933 над вторым этажом сделали надстройку. При этом Сергей Дорофеев отметил, что документов о закрытии поликлиники на это время им найти не удалось

В 1932–1933 над вторым этажом сделали надстройку. При этом Сергей Дорофеев отметил, что документов о закрытии поликлиники на это время им найти не удалось

Конкурс объявили 18 декабря 1926 года, и к 15 февраля 1927 года на него поступило 37 проектов от 40 авторов, в том числе от уже знаменитого тогда Андрея Крячкова. Но первая премия ему не досталась — его обошёл молодой московский архитектор Павел Щёкин, представив авангардный проект поликлиники. Хотя новосибирцам, как писали в «Советской Сибири», он понравился меньше. Попытка «продавить» объединение двух проектов — убрать разноэтажность и сделать здание более массивным и монолитным, каким позже Андрей Крячков спроектировал Госбанк, — не удалась, и в апреле 1927 года окончательно утвердили вариант Павла Щёкина.

После 1933 года поликлиника приобрела почти тот вид, в котором ее знают новосибирцы 2020-х

После 1933 года поликлиника приобрела почти тот вид, в котором ее знают новосибирцы 2020-х

Построить здание планировали к концу 1928 года, но дважды стройка едва не сорвалась. Сперва из-за неверных расчётов, которые сильно искажали проект Щёкина, затем — из-за урезания финансирования, которое вернули благодаря вмешательству Роберта Эйхе. В итоге строительство завершили перед наступлением 1930 года: 29 декабря поликлинику открыли, и с 1 января она начала принимать пациентов.

В современном виде здание уже лишено того яркого авангардизма: нет одного из главных витражей, заложено огромное окно на первом этаже, да и цвет фасада — не тот, что придумал для него архитектор Щёкин

В современном виде здание уже лишено того яркого авангардизма: нет одного из главных витражей, заложено огромное окно на первом этаже, да и цвет фасада — не тот, что придумал для него архитектор Щёкин

Первоначально здание было ярким представителем современной архитектуры. Этажность варьировалась от одного до трёх, на втором и третьем были эксплуатируемые кровли-террасы. В одноэтажной пристройке располагалось полноценное детское отделение.

С этой стороны здание почти не изменилось — разве что у окон двухэтажной части появились простенки

С этой стороны здание почти не изменилось — разве что у окон двухэтажной части появились простенки

Игорь Казусь, описывая фотографии перспективы поликлиники, которые хранятся в Музее истории архитектуры Сибири, предполагает, что по проекту фасад здания был красным: довоенные плёнки были нечувствительны к красному цвету, поэтому на фотографиях здание было практически чёрным. Цоколь был при этом серым, а простенки, «колонки» и «пояски» на фасаде — светло-серыми: это формировало ленты окон и эффектный витраж трёхэтажной части здания.

Так после открытия поликлиники выглядели ожидальная на первом этаже и регистратура

Так после открытия поликлиники выглядели ожидальная на первом этаже и регистратура

По словам главного хранителя Музея истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина НГУАДИ Сергея Филонова, особенностью здания стал его объём: общественных зданий с таким количеством пространства (в поликлинике было целых три «ожидальных», одна из них аж на 230 мест), до него не строили.

— Поскольку это поликлиника, она предназначена для широкого движения народа, там были сделаны такие большие объёмы, — поясняет Сергей Филонов. — Сам вид здания для 1928 года был достаточно интересным. Поликлиника же стояла на открытом почти пространстве, за ней был частный сектор, и издалека она смотрелась интересно.

Сегодня в холле первого этажа теснее, а регистратура — значительно больше

Сегодня в холле первого этажа теснее, а регистратура — значительно больше

Главный врач поликлиники № 1 Сергей Дорофеев говорит, что изначально здание проектировали «с запасом» и с максимальным комфортом как для пациентов, так и для врачей. Например, здесь изначально были предусмотрены квартиры «заведывающего» и сторожа, научный зал и даже музей. Кабинеты были не только для основных на тот момент специалистов: в проекте есть лаборатория, стоматология, хирургическое отделение, массажный кабинет и кабинет психиатра. Кроме того, сразу был спроектирован кабинет рентгенографии — за Уралом их были единицы.

Со стороны двора заметно, как много пациентов у поликлиники. Сергей Дорофеев говорит, что она «перенаселена» в три раза

Со стороны двора заметно, как много пациентов у поликлиники. Сергей Дорофеев говорит, что она «перенаселена» в три раза

Всего за два года посещаемость поликлиники выросла в полтора раза, поэтому в 1932–1933 годах её надстроили на этаж. Позже перестроили зону с витражом, и здание частично потеряло тот авангардный вид, который для него придумал Павел Щёков. Кто был автором реконструкции, неизвестно, но в то время появились легенды, которые приписывали авторство поликлиники то Андрею Крячкову, то Александру Гринбергу, спроектировавшему позже Окружную (городскую) больницу.

Ещё в начале 1990-х «ожидальная» на втором этаже вмещала 230 человек и целую пальмовую аллею

Ещё в начале 1990-х «ожидальная» на втором этаже вмещала 230 человек и целую пальмовую аллею

С тех пор здание ещё достраивалось и перестраивалось. Сегодня вместо 36 врачей здесь работает больше ста, а в сутки через поликлинику проходит около тысячи пациентов. Прежнего простора внутри уже нет: огромные «ожидальные» застроили кабинетами, под кабинеты перестроили научный зал, музей, квартиру «заведывающего» и даже часть туалетов.

Сегодня в центре холла установлены лёгкие перегородки кабинетов статистов, юристов и прочих административных служб, но главный врач надеется, что когда-нибудь этажам поликлиники вернут первоначальный вид

Сегодня в центре холла установлены лёгкие перегородки кабинетов статистов, юристов и прочих административных служб, но главный врач надеется, что когда-нибудь этажам поликлиники вернут первоначальный вид

— Когда я пришёл в 1995 году, тут были только растения (кстати, мы единственная, наверное, поликлиника, кто поддерживает эту идею, — я даже содержу отдельного человека, чтобы много зелени было, и так изначально было задумано) и огромный холл, как концертный зал, мы там проводили вечера — больше 1000 квадратов, наверное, — говорит о бывшей «ожидальной» на втором этаже Сергей Дорофеев.

Пальмовая аллея за 90 лет превратилась в оранжерею — за растениями в поликлинике следит специальный сотрудник

Пальмовая аллея за 90 лет превратилась в оранжерею — за растениями в поликлинике следит специальный сотрудник

Но какие-то «артефакты» первоначального проекта сохранились неизменными: метлахская плитка на полах, окрашенная в чёрный и белый цвета лестница, к которой только добавили хромированные поручни.

Цветы в поликлинике определённо пользуются вниманием

Цветы в поликлинике определённо пользуются вниманием

«Изюмом» здания Сергей Дорофеев называет блоки из стеклянных призм в перекрытии между первым этажом и подвалом: дневной свет из окон падал прямо на них, фокусировался и затем рассеивался, освещая нижний уровень. Похожую систему освещения Андрей Крячков использовал в здании Городского торгового корпуса. Сейчас призмы закрашены, некоторые утрачены. Главврач поликлиники, проводя экскурсию по зданию и глядя на «окна» в потолке, задумчиво говорит: «Как-нибудь заставлю рабочих их отчистить. Точно заставлю».

По словам Виктории Вардосанидзе, плитка в поликлинике точно такая же, как в Стоквартирном доме. Более того, укладывал её и там, и там один специалист, у которого был собственный рецепт раствора

По словам Виктории Вардосанидзе, плитка в поликлинике точно такая же, как в Стоквартирном доме. Более того, укладывал её и там, и там один специалист, у которого был собственный рецепт раствора

А вот эти необычные стеклянные блоки предусмотрели для естественного освещения подвала: когда перегородок посреди холла первого этажа не было, свет из окон падал прямо на них...

А вот эти необычные стеклянные блоки предусмотрели для естественного освещения подвала: когда перегородок посреди холла первого этажа не было, свет из окон падал прямо на них...

... фокусировался в призме и рассеивался через ребристые грани со стороны нижнего уровня. Сегодня призмы закрашены, но главный врач пообещал их отчистить

... фокусировался в призме и рассеивался через ребристые грани со стороны нижнего уровня. Сегодня призмы закрашены, но главный врач пообещал их отчистить

В подвале находятся гардероб для медицинского персонала, технические помещения, комната для приёма пищи, конференц-зал. А ещё здесь сохранились оригинальные плитка и филёнчатые двери

В подвале находятся гардероб для медицинского персонала, технические помещения, комната для приёма пищи, конференц-зал. А ещё здесь сохранились оригинальные плитка и филёнчатые двери

Энергосбережение было одной из основных целей конструктивистов, и большое витражное окно освещало не только лестницу, но и часть коридора — через ещё одно окно

Энергосбережение было одной из основных целей конструктивистов, и большое витражное окно освещало не только лестницу, но и часть коридора — через ещё одно окно

Капитального ремонта за 90 лет в здании не было ни разу — меняли что-то только по необходимости: отопление, проводку, крышу.

— Крыша была железная, крашеная суриком, а сделали оцинковку. Я тогда поимел неприятности от охранного ведомства, они на меня жаловались мэру. Но ничего другого тогда просто не было, а крыша была в бедственном положении, хоть плачь, — вспоминает Сергей Дорофеев. — Потом, когда я в Госдуму ушёл, «памятники» (управление по охране объектов культурного наследия. — Прим. ред.) воспользовались ситуацией и «дожали»: заставили оцинковку снять, покрыть железом и покрасить суриком. Но железо-то уже не то, оно тонкое, как фанера. Снег выпадает, продавливает его, и крыша бежит.

Главная лестница всегда была окрашена именно в чёрный и белый. Но со временем её обновили: хромированные поручни, чтобы пожилым пациентам было удобнее подниматься

Главная лестница всегда была окрашена именно в чёрный и белый. Но со временем её обновили: хромированные поручни, чтобы пожилым пациентам было удобнее подниматься

А вот лестница в подвал не претерпела вообще никаких изменений

А вот лестница в подвал не претерпела вообще никаких изменений

Современным нормативам здание уже не соответствует, и иногда главврачу поликлиники приходится лавировать между предписаниями. В качестве примера он приводит кондиционеры: сыворотки в аптеке нужно содержать в кондиционируемом помещении, но кондиционер туда провести невозможно — фасад портить нельзя.

Сергей Дорофеев руководит поликлиникой с 1995 года с небольшим перерывом на работу в Госдуме. О том, что в поликлинике сегодня заслуженных врачей едва ли меньше, чем в областной больнице, он говорит с заметной гордостью

Сергей Дорофеев руководит поликлиникой с 1995 года с небольшим перерывом на работу в Госдуме. О том, что в поликлинике сегодня заслуженных врачей едва ли меньше, чем в областной больнице, он говорит с заметной гордостью

В подвале сохранился стол одного из главных врачей: по воспоминаниям Виктории Вардосанидзе, он стоял в кабинете <nobr class="_">А.А. Краевой</nobr>, которая руководила поликлиникой с 1969 по 1974 год

В подвале сохранился стол одного из главных врачей: по воспоминаниям Виктории Вардосанидзе, он стоял в кабинете А.А. Краевой, которая руководила поликлиникой с 1969 по 1974 год

При этом врачи в поликлинике работают десятилетиями. Первый заведующий поликлиники, Иван Напольский, приехал из Перми — там он руководил краевой клинической инфекционной больницей. Среди известных врачей были гинеколог Михаил Востоков, который до открытия поликлиники возглавлял амбулаторию в уже снесённом здании на улице Чаплыгина; Александр Гумилевский — создатель акушерско-гинекологической службы в Новосибирске; Алексей Иерусалимский — знаменитый невролог и нейрохирург, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Кабинет уролога сегодня находится там, где раньше был кабинет главного врача и старшей медсестры, а по изначальному проекту — квартира заведующего

Кабинет уролога сегодня находится там, где раньше был кабинет главного врача и старшей медсестры, а по изначальному проекту — квартира заведующего

Кабинет рентгена — один из немногих, который не поменял своего расположения с момента строительства здания

Кабинет рентгена — один из немногих, который не поменял своего расположения с момента строительства здания

Уникальная фониатрическая служба появилась в 1964 году, сегодня один из её кабинетов расположен там, где по проекту должна была быть терраса

Уникальная фониатрическая служба появилась в 1964 году, сегодня один из её кабинетов расположен там, где по проекту должна была быть терраса

Сегодня в штате сотрудников поликлиники 13 заслуженных врачей — больше, наверное, только в областной больнице, говорит Сергей Дорофеев. Виктория Вардосанидзе — одна из них: заслуженный врач-невролог. В поликлинике она работает уже 55 лет. Когда она пришла сюда в 1965 году, поликлиника выглядела немного иначе: по-другому располагались кабинеты и их было меньше, не было лифта и кабинетов в холле второго этажа, а на третьем этаже вместо стоматологии были станция переливания крови, косметологический кабинет и детская поликлиника.

К 75-летию поликлиники в ней появился лифт — его пристроили со стороны внутреннего двора

К 75-летию поликлиники в ней появился лифт — его пристроили со стороны внутреннего двора

Ещё в 1960-х во внутреннем дворе стояли лошади: на них врачи ездили на вызовы

Ещё в 1960-х во внутреннем дворе стояли лошади: на них врачи ездили на вызовы

За 90 лет поликлиника вросла в землю примерно на 40 сантиметров, и во двор, где не была предусмотрена ливнёвка, с улицы Депутатской затекала вода — пришлось поднимать его уровень

За 90 лет поликлиника вросла в землю примерно на 40 сантиметров, и во двор, где не была предусмотрена ливнёвка, с улицы Депутатской затекала вода — пришлось поднимать его уровень

— Когда я пришла в 1965 году, у нас врачи на вызовы ездили на лошадках. Это были просто телеги, а лошади были во внутреннем дворе, — вспоминает Виктория Викторовна. — Сейчас там уже большой автопарк.

По словам главного врача поликлиники, когда-то рядом со зданием поликлиники планировали ещё два, которые сформировали бы целый поликлинический квартал. Сергею Дорофееву даже удалось договориться со Всемирным банком на финансирование, но мэрия не могла вложить свою часть, и землю с бараками продали — теперь там «СитиЦентр».

Сейчас здание поликлиники уже не соответствует современным требованиям, но и усовершенствовать его непросто из-за требований по охране памятника архитектуры

Сейчас здание поликлиники уже не соответствует современным требованиям, но и усовершенствовать его непросто из-за требований по охране памятника архитектуры

Формально устанавливать кондиционеры на фасад здания нельзя, но иначе будет невозможно соблюсти требования по хранению некоторых лекарств

Формально устанавливать кондиционеры на фасад здания нельзя, но иначе будет невозможно соблюсти требования по хранению некоторых лекарств

О строительстве большого нового здания поликлиники на улице Лермонтова разговоры идут уже давно: Сергей Дорофеев говорит, что ему его обещает уже четвёртый подряд губернатор. Но каждый раз новому строительству что-то мешает: то кризис, то вот пандемия. «Как плохому танцору», — смеётся главврач.

Несмотря на то, что здание не соответствует первоначальному проекту, оно остаётся одним из ярчайших примеров авангардистской архитектуры конца 1920-х годов

Несмотря на то, что здание не соответствует первоначальному проекту, оно остаётся одним из ярчайших примеров авангардистской архитектуры конца 1920-х годов

К 75-летнему юбилею поликлиника издала книгу об истории здания, врачей и здравоохранения в целом. Материалы для неё собирали по архивам больше года: там опубликованы оригинальный план здания, характеристики ОГПУ на врачей, биографии первых руководителей и самые первые жалобы пациентов — точно такие же, как и сегодня, смеётся Сергей Дорофеев

К 75-летнему юбилею поликлиника издала книгу об истории здания, врачей и здравоохранения в целом. Материалы для неё собирали по архивам больше года: там опубликованы оригинальный план здания, характеристики ОГПУ на врачей, биографии первых руководителей и самые первые жалобы пациентов — точно такие же, как и сегодня, смеётся Сергей Дорофеев

Сергей Дорофеев надеется, что в ближайшие годы в Новосибирске построят новое здание для первой поликлиники — и тогда в уникальном здании на Серебренниковской сделают масштабный ремонт, восстановят планировку и откроют полноценный музей там, где его задумал ещё Павел Щёкин

Сергей Дорофеев надеется, что в ближайшие годы в Новосибирске построят новое здание для первой поликлиники — и тогда в уникальном здании на Серебренниковской сделают масштабный ремонт, восстановят планировку и откроют полноценный музей там, где его задумал ещё Павел Щёкин

Если новое здание всё-таки будет построено, авангардную поликлинику на Серебренниковской Сергей Дорофеев надеется отреставрировать: восстановить первоначальную планировку и открыть полноценный музей уже не просто поликлиники № 1, но истории развития новосибирского здравоохранения в целом, которому поликлиника в своё время дала сильный толчок. На вопрос, сколько же средств придётся вложить в такой амбициозный проект, главный врач надолго задумывается, а потом говорит, что около 40 миллионов — вполне посильная сумма.

Что ещё почитать о конструктивизме

В прошлом году в Новосибирске нарисовали карту самых известных памятников конструктивизма.

В начале прошлого года НГС подробно рассказывал про другой известный памятник конструктивизма — дом Союззолото.

А осенью журналисты побывали внутри самого закрытого представителя новосибирского авангарда — Госбанка.

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авангардархитектура Новосибирскаконструктивизм
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