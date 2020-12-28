Как здание Облпотребсоюза на площади Ленина отбивали от рейдерских захватов и что скрывается внутри

Облпотребсоюз — союз потребительских коопераций, которые обеспечивают население, преимущественно сельское, различными товарами. Кроме того, потребительские кооперации покупают у граждан для реализации сельхозпродукцию и производят ряд продовольственных и непродовольственных товаров, занимаются торговлей и общественным питанием. Новосибирский облпотребсоюз также владеет несколькими рынками: например Ленинским и Октябрьским.



Здание Облпотребсоюза, а когда-то Сибкрайсоюза — памятник не только архитектуры, но и целой эпохи. Его построили для Сибирского краевого союза кооператоров всего за год в период экономического расцвета, в 1926 году, во время НЭПа.



— Не каждая структура в условиях новой экономической политики имела такие деньги, чтобы построить такое здание, — признался председатель Облпотребсоюза, прямого потомка Сибкрайсоюза, Станислав Липский.

