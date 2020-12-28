Как здание Облпотребсоюза на площади Ленина отбивали от рейдерских захватов и что скрывается внутри

В Облпотребсоюзе рассказали историю здания на Красном проспекте
Конструктивистский ансамбль площади Ленина сложился очень быстро, за несколько лет, в период НЭПа, когда в стране цвела торговля. И одно из самых монументальных зданий на Красном проспекте, 29 было ее непосредственным участником: в нем находился Сибирский краевой союз кооператоров. Сегодня его занимает прямой потомок организации, Облпотребсоюз, но как выглядят внутри его коридоры и кабинеты, что за огромными окнами — известно немногим. Корреспонденты НГС походили по почти вековым лестницам и коридорам и узнали историю одного из главных зданий периода советского экономического расцвета.
Облпотребсоюз — союз потребительских коопераций, которые обеспечивают население, преимущественно сельское, различными товарами. Кроме того, потребительские кооперации покупают у граждан для реализации сельхозпродукцию и производят ряд продовольственных и непродовольственных товаров, занимаются торговлей и общественным питанием. Новосибирский облпотребсоюз также владеет несколькими рынками: например Ленинским и Октябрьским.
Здание Облпотребсоюза, а когда-то Сибкрайсоюза — памятник не только архитектуры, но и целой эпохи. Его построили для Сибирского краевого союза кооператоров всего за год в период экономического расцвета, в 1926 году, во время НЭПа.
— Не каждая структура в условиях новой экономической политики имела такие деньги, чтобы построить такое здание, — признался председатель Облпотребсоюза, прямого потомка Сибкрайсоюза, Станислав Липский.
На тот момент здание было одним из самых монументальных в молодом Новосибирске. И в числе самых современных, построенных хоть и не в «чистом конструктивизме», но по идеологии этого течения. Проектировал масштабное здание уже известный тогда в Сибири архитектор Андрей Крячков, и проект стал частью ансамбля площади Ленина — вместе со зданием Госучреждений напротив (сегодня там расположен НГУАДИ), зданием Госбанка, Деловым домом и Промбанком (нынешняя мэрия).
В то время в городе, центре огромного Сибирского края, был настоящий бум строительства административных зданий: современных, просторных, производящих невероятное впечатление на фоне преимущественно малоэтажной деревянной застройки. Например, хотя здание Облпотребсоюза и кажется очень высоким, в нем всего три этажа.
— После войны Крячкова критиковали: зачем он поставил такое общественное здание на участке, который задавлен другими зданиями. Но тогда пространство еще было свободное, — вспомнил главный хранитель Музея истории архитектуры Сибири им.
Архитектор спроектировал здание многофункциональным: здесь были и помещения для сотрудников Сибкрайсоюза, и магазины. Административная часть на тот момент была придумана непривычной: вместо коридоров с кабинетами архитектор спроектировал огромные залы, разделенные невысокими перегородками. При высоте этажей в
Изменили планировку в середине прошлого века: вместо огромных залов здесь сегодня коридоры, хотя перегородки легкие, стеклянные, от пола до потолка, с деревянными переплетами. В остальном интерьеры здания практически не изменились, как и его назначение и владельцы. Хотя, вспоминает Станислав Липский, риск потерять здание в центре Новосибирска у Облпотребсоюза был. Например, в лихие
— Вывести это здание из-под владельца очень просто: втянуть в какой-нибудь сомнительный проект. В то время нас было просто обанкротить — безденежье, — говорит Станислав Ильич. — И стоило нам где-то какую-то копейку занять и вовремя не рассчитаться, быстро организуется процедура банкротства. Мы один раз взяли в облсовете ссуду и не смогли рассчитаться — отдали в Сузуне собственность, в Кочках. Нам тяжело было, денег не было, содержать тяжело. Но мы дружили с головой, жили по средствам. И коллектив это понимал и понимает, мы дорожим этим зданием.
Станислав Липский сегодня — старейший сотрудник Облпотребсоюза: он работает в организации с 1959 года. В его кабинете, конечно, многое изменилось, хотя какие-то детали — те самые, памятные: декор высокого потолка, паркет. В шкафу — одно из первых изданий энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, копия устава первого потребительского кооператива — Большой артели, созданной ссыльными декабристами, и большой альбом с историей строительства здания. По словам Станислава Липского, он появился как раз в
— Право собственности на здание у кооперации с 1926 года. Они мне принесли документы, где мы в свое время давали согласие на надстройку, — вспоминает председатель Облпотребсоюза. — Изначально здесь размещался институт советской кооперативной торговли, и здесь хотели сделать трехэтажную надстройку: сделали исследование фундамента, исполком городского совета дал заключение, разрешил. А потом начали осваивать площадку на Горском и разместили институт там. Те документы никто не скрывал, я об этих документах знал, знал всю историю, потому что, когда начинал учиться в институте, часть студентов еще размещалась здесь на третьем этаже. Они просто подняли архив.
Здание удалось сохранить в изначальном виде. По мнению Станислава Липского, к счастью: когда планировали надстройку, в Новосибирске еще не было метро, и никто не знает, насколько опасна могла бы быть надстройка. В высоких кабинетах и сегодня от вибрации иногда появляются трещины, признался он.
Какое-то время Облпотребсоюз планировал переехать сам: в конце
— Когда мы уже всё практически порешали, начинается заваруха ГКЧП, выбрасывается из окна Николай Кручина, заведующий административно-хозяйственным отделом ЦК КПСС (это произошло в 1991 году. — Прим. ред.), куда-то улетели все документы, и сделка не состоялась.
Первые этажи и после строительства, и сейчас должны были быть торговыми. И если магазин «Сотый» здесь работает с 1926 года (после пожара в нем даже восстановили по архивным фотографиям декор на стене), то остальные арендаторы менялись. Почти полвека большую часть первого этажа занимал огромный книжный магазин. Сергей Филонов вспоминает, что это было культовое, «намоленное» место: сюда приезжали даже из других городов.
— Интерьер всё это время сохранялся: метлахская плитка, ширмы-перегородки, а по верху были балконы, которые вели из внутренней части, — таким был замысел Крячкова, — говорит главный хранитель Музея истории архитектуры Сибири. — Пишут, что там хотели сделать музей достижений кооперации — может, это пространство именно для музея и задумывалось.
Всё изменилось после того, как в 1989 году в Ашинской катастрофе погиб руководитель новосибирского книготорга, говорит Станислав Липский. С новой руководительницей было много конфликтов из-за аренды, на Облпотребсоюз обрушилась критика властей, но договор в итоге расторгли. После этого председатель в командировке в Москве застал открытие первого «Ростикса», и через знакомого в мэрии Москвы связался с его владельцами. И в 1997 году первый «Ростикс» открылся на огромных площадях бывшего Дома книги. Потом помещение разделили на этаже и по высоте, потому что сдать его целиком было очень сложно, и за пару десятков лет в нем сменились несколько ресторанов.
Здание, признаётся Станислав Липский, очень сложно и дорого содержать, но Облпотребсоюз «справляется». Внутри здания есть и большой актовый зал, который используют для собственных мероприятий: в конце
В аренду зал не сдавали даже в кризисные времена: вариант, при котором по лестницам 1926 года будут сновать посторонние, для руководства Облпотребсоюза неприемлем. Да и не очень удобное это здание для бизнеса, считает оно. Офисные площади если и сдают, то только «своим»: на остекленных дверях кабинетов вывески преимущественно юридических фирм и агентств недвижимости.
— Были заявки от крупных компаний. Мы так одну разместили, я вечером иду, смотрю — фонарь висит красный над окном. Мы быстро сориентировались и компанию эту выдворили, — смеется Станислав Липский.
Сегодня никаких проблем у здания нет, уверяет он: хотя полноценного капитального ремонта здесь не проводили, все необходимые работы, включая замену инженерных систем, проводят вовремя. Так что Облпотребсоюз готов простоять здесь еще много лет.
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Историю магазина «Сотый» — главного старожила здания — НГС подробно рассказывал в прошлом году, когда в нем случился пожар.
А в этом году мы писали про другой примечательный памятник конструктивизма в районе площади Ленина — здание первой поликлиники.