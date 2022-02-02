Не хватает денег на обычные дома: мэрия предложила обойтись без ремонта двух исторических зданий в Новосибирске

В мэрии Новосибирска предложили не ремонтировать в этом году фасады двух памятников архитектуры, так как не хватает денег на капремонт обычных многоквартирных домов.



Такое предложение на заседании комиссии по городскому хозяйству озвучил начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев.

По его словам, в этом году предстоит отремонтировать 393 многоквартирных дома. 9 из них он предложил исключить из плана на ближайший год.

Прежде всего речь шла о двух памятниках архитектуры. Первый — это стоквартирный дом на Красном проспекте, 16, где ремонт фасада обойдется в 116 миллионов рублей. Второй — дом на Красном проспекте, 56, где ремонт фасада стоит 24,7 миллиона рублей.