Не хватает денег на обычные дома: мэрия предложила обойтись без ремонта двух исторических зданий в Новосибирске

В мэрии Новосибирска предложили не ремонтировать в этом году фасады двух памятников архитектуры, так как не хватает денег на капремонт обычных многоквартирных домов.
Такое предложение на заседании комиссии по городскому хозяйству озвучил начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев.
По его словам, в этом году предстоит отремонтировать 393 многоквартирных дома. 9 из них он предложил исключить из плана на ближайший год.
Прежде всего речь шла о двух памятниках архитектуры. Первый — это стоквартирный дом на Красном проспекте, 16, где ремонт фасада обойдется в 116 миллионов рублей. Второй — дом на Красном проспекте, 56, где ремонт фасада стоит 24,7 миллиона рублей.
— Считаем, что выполнять ремонт фасадов многоквартирных домов, являющихся культурным наследием Новосибирской области, необходимо при условии субсидирования из областного бюджета. Усредненная стоимость ремонта фасада одного Красного проспекта, 16 — столько финансовых средств можно задействовать на ремонт порядка 20–25 многоквартирных домов, — объяснил предложение начальник департамента. Еще 7 домов предложили убрать из списка, так как их признали аварийными.
Кроме двух исторических зданий, по словам Дмитрия Перязева, есть много вопросов по ремонту других памятников архитектуры.
— Это улица Станиславского, Урицкого — очень дорогостоящие объекты. Кроме того, обращаю ваше внимание, что департаментом совместно с управляющими компаниями уже проведена огромная работа с собственниками помещений по замене ремонта фасада на ремонт кровли, — уточнил Дмитрий Перязев.
Решение по предложению чиновника пока не принято.
Два года назад корреспондент НГС попросила современных новосибирских архитекторов составить личный рейтинг непарадных зданий Новосибирска, которые стоит ценить и которыми город может гордиться. В их числе стоквартирный дом и жилой дом Облплана.