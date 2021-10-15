Для полноценного развития Военного городка в Новосибирске нужно 120 миллиардов. Что там хотят сделать?

Комплексное развитие территории

Сейчас в Военном городке многоэтажки соседствуют с бараками. На это обратила внимание Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска. По ее словам, это произошло из-за того, что Министерство обороны продало застройщикам часть земли после открытия городка.

— К сожалению, после открытия территории пошла точечная застройка. И наша задача — ее остановить, потому что мы понимаем, что, если мы упустим такой шанс для реновации этого пространства, мы его погубим. Концепция была утверждена, мы тогда набрались наглости и отправили ее в Министерство обороны, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

Остановить точечную застройку в квартале возможно с помощью программы комплексного развития территории, рассказал главный архитектор города Александр Ложкин.

Комплексное развитие застроенных территорий — это национальная программа, которая в том числе развивается в Новосибирске. Застройщиков привлекает мэрия для освоения территорий, которые заняты ветхим жильем, путем комплексного развития территорий жилой застройки, сообщается на сайте Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.