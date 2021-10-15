Для полноценного развития Военного городка в Новосибирске нужно 120 миллиардов. Что там хотят сделать?

Развитие Военного городка в Новосибирске требует 120 миллиардов рублей
Мэрия Новосибирска представила концепцию развития Военного городка Новосибирска. Планируется, что в историческом квартале появится много музеев, школа, детский сад, пешеходная улица, медицинский и спортивный центры. Помимо этого в историческом квартале появятся центр для бизнесменов, технопарк и жилая застройка. Об этом рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Примерная стоимость грандиозных планов — в пределах
Комплексное развитие территории
Сейчас в Военном городке многоэтажки соседствуют с бараками. На это обратила внимание Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска. По ее словам, это произошло из-за того, что Министерство обороны продало застройщикам часть земли после открытия городка.
— К сожалению, после открытия территории пошла точечная застройка. И наша задача — ее остановить, потому что мы понимаем, что, если мы упустим такой шанс для реновации этого пространства, мы его погубим. Концепция была утверждена, мы тогда набрались наглости и отправили ее в Министерство обороны, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.
Остановить точечную застройку в квартале возможно с помощью программы комплексного развития территории, рассказал главный архитектор города Александр Ложкин.
Комплексное развитие застроенных территорий — это национальная программа, которая в том числе развивается в Новосибирске. Застройщиков привлекает мэрия для освоения территорий, которые заняты ветхим жильем, путем комплексного развития территорий жилой застройки, сообщается на сайте Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
Помимо этого для предотвращения точечной застройки в мэрии разработали концепцию реконструкции исторического квартала. Как рассказал главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, большая группа специалистов из мэрии города и правительства области сейчас проходит обучение в «Сколково».
— В рамках этой работы мы вместе с экспертами «Сколково», вместе с экспертами Высшей школы экономики разработали социоэкономическую концепцию по развитию этой территории. Речь идет о всей территории. Это 135 гектар. Из них 80 гектар — это, собственно, территория бывшего Военного городка. Она обозначена в правилах землепользования как зона спецобъектов, — рассказал Александр Ложкин.
Зона Военного городка уже включена в программу комплексного развития территории. Эта программа должна решить проблемы Военного городка.
— Концепция инновации территорий направлена на то, чтобы решить эти проблемы. Эта территория может претендовать на то, чтобы быть одним из центров полицентрического города. Наравне с площадью Ленина, левобережьем, площадью Калинина, — поделился Александр Ложкин.
Проблемная территория
Сейчас часть земли в Военном городке принадлежит Министерству обороны. Как писал НГС ранее, Министерство планирует передать неиспользуемую землю городу. При этом военный госпиталь, военная прокуратура и здание штаба останутся под контролем ведомства. Анна Терешкова утверждает, что после передачи земли в пользование города будут общественные слушания со всеми жителями Новосибирска о дальнейшей судьбе Военного городка.
Проблемой для масштабной реконструкции могут стать исторические здания, как объяснил Александр Ложкин. В Военном городке больше 30 объектов культурной ценности, добавляет Алексей Ворсин, заместитель начальника инспекции по охране объектов культурного наследия.
— Десятки объектов уже включены в реестр. Сейчас работа продолжается по 5 объектам. Госпиталь был включен в единый реестр объектов культурного наследия. Процедура продолжается. До сих пор ведутся работы, — сообщил Алексей Ворсин.
Александр Ложкин к проблемам Военного городка также причисляет транспортную доступность. В городке, по словам главного архитектора, есть только одна улица.
— Здесь нет инженерного обеспечения. Здесь нет школ, здесь нет детских садов, и жилье здесь не обеспечено никак социалкой, — привел еще список проблем Александр Ложкин.
К проблемам Александр Ложкин также причисляет 7 общежитий Министерства обороны. Сейчас эти здания относятся к ветхим, но Александр Ложкин уверен, что общежития могли бы стать «фишкой города».
Все эти проблемы должен решить мастер-план, который сейчас разрабатывают в мэрии города. Мастер-план должен быть основан на концепции. Это первый шаг в развитии территории Военного городка.
Что может появиться на территории Военного городка
Из-за исторической ценности квартала архитекторы делают основной упор на музеи при разработке концепции. Их планируется больше пяти.
— Это городская площадь, Площадь памяти солдат, исторический парк «Россия — моя история», многофункциональный культурный центр, который включает в себя новосибирскую областную библиотеку, военно-инженерный музей, музей связи, музей спорта, культурный центр с выставочным манежем. Церковь, которую надо восстановить. Пока эта церковь остается у Минобороны, но мы думаем. Центр реставрации музейных коллекций Новосибирской области, — рассказал Александр Ложкин.
На территории также формируется спортивный кластер, как утверждает архитектор.
— У нас реконструируется бассейн, центр экстремальных видов спорта. Здесь может быть Дом спорта и специализированный центр для людей с ограниченными возможностями, открытые площадки, — уточнил Александр Ложкин.
Архитекторы в концепции также предлагают строить сразу не просто школы, а специализированные школы. Детские сады же могут быть с центрами ранней подготовки.
— Вокруг как минимум четыре вуза. У нас появляется мощнейший музейный кластер и мощнейший спортивный. Какая синергия может появиться от сочетания музеев, университетов и так далее, — сообщил Александр Ложкин.
Архитекторы предлагают построить школы с уклоном в историю, археологию, патриотическое воспитание.
— Новосибирск готов во вхождение в новую экономику и новый экономический уклад. И эта территория может быть инновационным центром. Здесь могут быть офисы инновационных предприятий, здесь могут быть бизнес-инкубаторы, здесь могут быть технопарк, выставочное пространство, — рассказал Александр Ложкин.
Помимо всего прочего архитекторы хотят построить на территории Военного городка медицинский центр. Основой для него станет ковидный госпиталь, заявил Александр Ложкин. Так, в Военном городке может появиться центр медицины высоких технологий. Сейчас в Новосибирске пять таких центров.
В исторический квартал также войдут жилая застройка и малый бизнес.
Инвестиции от банка
В ближайшие два года специалисты мэрии и правительства будут готовиться к реализации проекта. За это время они должны разработать мастер-план, выбрать единого оператора и подготовить всю нужную документацию.
Одновременно с этим решается вопрос об инвестициях. Александр Ложкин назвал примерную сумму, которая уйдет на реконструкцию исторического квартала —
Деньги, которые вложит ВЭБ, правительство области должно будет вернуть. Сделать это планируется за счет жилой застройки в историческом квартале.
— Конкретными лотами эти участки могут быть проданы. Жилищное строительство здесь возможно, но это ограниченное жилищное строительство. Это строго регламентированное жилищное строительство, и оно должно быть под контролем государства, — сообщил Александр Ложкин.
В Новосибирске ВЭБ.РФ совместно со Сбером инвестировали на строительство терминала в Толмачево 4,4 миллиарда рублей.
По комплексному плану развития застроенных территорий также будут развивать квартал с бараками в Академгородке. В прошлом месяце там прошла встреча с потенциальными застройщиками.