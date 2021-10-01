Кто и как хочет расселить 15 бараков в Академгородке? На участок возле Российской претендуют несколько компаний

— Сейчас идет процесс, где-то в декабре — в октябре будут ходить по квартирам и признавать их аварийными. Территория внесена в РЗД или «Комплексное развитие застроенных территорий». Не будет так, что пришел застройщик и выкупил один барак, застройщику, который выиграет по конкурсу, придется брать всю территорию. Кто победит — мы не знаем еще, — кратко вводит в курс дела Светлана Каверзина, депутат городского совета Новосибирска.

Комплексное развитие застроенных территорий — это национальная программа, которая в том числе развивается в Новосибирске. Застройщиков привлекает мэрия для освоения территорий, которые заняты ветхим жильем, путем комплексного развития территорий жилой застройки, сообщается на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Как рассказала Светлана Каверзина, бараки в микрорайоне Щ попали в эту программу летом 2021 года. Сейчас все ждут, когда мэрия объявит аукцион на комплексную застройку.



Как рассказали в мэрии Новосибирска, сейчас до сих пор осуществляется передача земельных участков из федеральной собственности в муниципальную. Без этого реализация комплексного развития территорий на этом участке невозможна. Мэрия также готовится к тому, чтобы признать бараки в Советском районе подлежащими сносу.