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Кто и как хочет расселить 15 бараков в Академгородке? На участок возле Российской претендуют несколько компаний

Жителям обещают 110 тысяч за квадратный метр, чтобы они смогли переехать

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На встречу пришли десятки людей

На встречу пришли десятки людей

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На расселение 15 бараков в нижней зоне Академгородка возле улицы Российской претендуют несколько застройщиков. Пока мэрия не утвердила план комплексного развития территории, но жители уже обеспокоены тем, что будет с их жильем. В сентябре потенциальные застройщики встретились с жителями академовских бараков. Два основных конкурента в Академгородке пришли объяснить, как именно они хотят бороться за участки и что нужно иметь для расселения местным жителям.

Встреча среди бараков

Большинство пришедших на встречу в районе улицы Российской, а это около 50 человек, в основном знают друг друга в лицо. В бараках они живут всю жизнь и уже долгие годы ждут расселения. До этой встречи была другая, на которой жители бараков узнали о потенциальных застройщиках и попросили депутата горсовета Светлану Каверзину пригласить их для разговора.

— Сейчас идет процесс, где-то в декабре — в октябре будут ходить по квартирам и признавать их аварийными. Территория внесена в РЗД или «Комплексное развитие застроенных территорий». Не будет так, что пришел застройщик и выкупил один барак, застройщику, который выиграет по конкурсу, придется брать всю территорию. Кто победит — мы не знаем еще, — кратко вводит в курс дела Светлана Каверзина, депутат городского совета Новосибирска.

Комплексное развитие застроенных территорий — это национальная программа, которая в том числе развивается в Новосибирске. Застройщиков привлекает мэрия для освоения территорий, которые заняты ветхим жильем, путем комплексного развития территорий жилой застройки, сообщается на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Как рассказала Светлана Каверзина, бараки в микрорайоне Щ попали в эту программу летом 2021 года. Сейчас все ждут, когда мэрия объявит аукцион на комплексную застройку.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, сейчас до сих пор осуществляется передача земельных участков из федеральной собственности в муниципальную. Без этого реализация комплексного развития территорий на этом участке невозможна. Мэрия также готовится к тому, чтобы признать бараки в Советском районе подлежащими сносу.

— Решение о комплексном развитии территорий в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, не принято. Данный вопрос будет рассматриваться по результатам признания указанных 29 домов аварийными и подлежащими сносу, — ответили в мэрии Новосибирска на запрос НГС. 29 домов будет рассматриваться по всему городу, на встрече шла речь о 15 бараках, которые входят в этот список.

Сейчас есть три предполагаемых застройщика: «Д54», «Роснефтегазстрой» и один, который «держит инкогнито», по словам Светланы Каверзиной. Третьего застройщика не было она встрече

Позиция «Роснефтегазстроя»

Первым перед жителями бараков выступил Виктор Якунин, генеральный директор «Роснефтегазстроя» (далее РНГС).

— 15 лет назад мы на такой же площадке встречались. Было шесть домов, их снесли, сейчас вот стоит новый дом, — Виктор Якунин указывает на многоэтажку, соседствующую с бараками.

Виктор Якунин вспоминает, что на то, чтобы снести дома, ушло больше года.

— Жители квартиры не приватизировали, бросили эти дома, перебежали куда-то. Мы вынуждены были прописывать в эти квартиры. Земельные участки находились в собственности Сибирского отделения РАН. И сейчас земля находится в непонятном состоянии. Нет ни одного дома, где был бы оформлен земельный участок, — высказался Виктор Якунин.

Гендиректор «Роснефтегазстроя» вспоминает старую академовскую проблему — многие земли в Советском районе принадлежат СО РАН. Перед тем как начать обсуждать снос бараков в микрорайоне Щ, долгое время шла передача земли из собственности СО РАН в собственность мэрии Новосибирска. Бараки в Академгородке уже переданы в пользование мэрии города, но на это потребовалось несколько лет.

Виктор Якунин пытался объяснить жителям, что денег на то, чтобы сразу снести все бараки, у «Роснефтегазстроя» нет. Он предполагает, что строительство будет на отдельных участках, постепенно получится застроить квартал

Сносить предполагается 15 бараков по улице Российской

Сносить предполагается 15 бараков по улице Российской

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Позиция «Девелопмента 54»

Заместитель гендиректора «Девелопмента 54» или «Д54» Михаил Ковалев рассказал, что сейчас есть два пути застройки квартала.

— Подход первый — комплексное развитие территории, о котором говорит мэрия Новосибирска. И второй, который тоже имеет право на жизнь, но он толкает жителей отдельных взятых бараков конкурировать между собой. Средств на единовременное расселение людей у местных застройщиков, как правило, не хватает. Будет предлагаться формировать отдельно взятый участок, в границах этого участка будет строиться дом. Что будет происходить с соседними домами, никого в этот момент не интересует, — рассказал Михаил Ковалев. По сути, предложив жителям два пути: комплексная застройка, на которую и пройдет конкурс в мэрии, или точечная — ее могут потянуть местные застройщики.

Михаил Ковалев также объяснил, что строить высокие дома на данный момент в Академгородке невозможно. В Советском районе единственной теплоснабжающей организацией является ФГУП «УЭВ», сообщил Михаил Ковалев.

— Мы знаем, что в прошлом году в декабре вводили котел № 7 как источник тепла, и если все аварийные дома иметь в виду, сколько их будет снесено и какой этажностью будут строить дома, то котла № 7 нет. Подстанция «Научная», подстанция «Академическая» не введенные в течение 11 лет в эксплуатацию, создают проблемы со строящимися домами, — сообщил Михаил Кондратьев.

«Д54» согласны с мэрией Новосибирска, что нужна комплексная застройка. В Академгородке будут сформировано три участка, предполагает заместитель гендиректора «Д54». Компания уже подписала проект планирования территории.

Мнение жителей бараков

Жителей споры застройщиков, кто и как будет строить, не сильно интересовали. Многие хотят переехать из бараков, но уезжать из Академгородка отказываются. А продать застройщику барак, а получить вместо этого квартиру в Советском районе, где цены на жилье немаленькие, получится не у всех. В РНГС смогли даже назвать примерную цифру, по которой будут покупать жилье, — 110 тысяч за квадратный метр. За стандартную квартиру в бараке жители смогут получить около 3 миллионов рублей.

Жители застройщикам не особо верили.

— Здесь живут строители, которые тут всё построили. Отец у меня сварщик и штукатур мать. Они здесь всю жизнь прожили, нас родили, мы своих детей родили. Третье поколение тут живет. И теперь мы поедем на Северо-Чемской. Вы лапшу нам на уши вешаете, — высказалась одна из пожилых жительниц бараков.

Как пояснил Тимур Касаев, директор по продажам и маркетингу «Д54», они будут стремиться расселять жителей в Советском районе.

— Не в пределах населенного пункта, как прикрываются многие застройщики, что вот есть закон, в котором написано, что в границах населенного пункта. Мы жителей Иванова, 8 и 10 расселили в границах Советского района, они сами выбирали квартиру, — попытался успокоить жителей Тимур Касаев.

Компания «Д54» вышла из компании «Роснефтегазстрой» (RNGS). Как сообщается на сайте компании, ООО «Д54» образовано в марте 2017 года.

ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» было создано 26 января 2016 года. Генеральный директор компании Виктор Якунин. По данным «Контур.Фокуса», чистый убыток «Роснефтегазстрой-Академинвеста» — 10,9 млн в 2020 году. До этого компания была ЗАО «Роснефтегазстрой-Академинвест» — она просуществовала с 2005 года по 2016-й. В Академгородке РНГС построили 4 ЖК (Forest Life, «Эдельвейс», GALILEO, «Балтийский») и два дома на Российской.

В ООО «Д54» генеральным директором выступает Вадим Капкан. 100% учредитель компании Николай Поздняков. На конец 2020 года в компании была чистая прибыль 36,3 млн рублей. Компания построила комплекс Vivanova в Академгородке.

В апреле новосибирские власти решили расторгнуть договоры с двумя компаниями ижевской строительной группы «Талан», которые должны были заняться развитием двух территорий с аварийными домами и деревянными бараками. Две компании группы «Талан» — «Талан-Ростов-на-Дону» и «Аврора» — должны были развивать в Новосибирске две площадки: 1,73 гектара на улице Тополёвой и квартал площадью 0,67 гектара на улицах Океанской и Вяземской.

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Академгородокбаракизастройщики
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