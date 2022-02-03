3 февраля четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 76.48
eur 86.28
Тема дня1347 новосибирцев за сутки заболели ковидом
Все новости
Все новости

«Сроки обсудят с фондом»: Анатолий Локоть — о ремонте стоквартирного дома, который предлагали отменить

На работы требуется финансирование из регионального бюджета

124
1Обсудить

Поделиться

Здание посторили в 1937 году

Здание посторили в 1937 году

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти не будут отменять ремонт фасада стоквартирного дома на Красном проспекте. При этом сроки работ могут перенести.

— Стоквартирный дом — это наша достопримечательность. Он регулярно подвергается ремонтным работам. Решения, чтобы отказаться от ремонта, нет. Есть предложение обсудить с фондом региональным передвижку сроков ремонта фасадов. Решение не будет принято, чтобы ремонт не проводить, — рассказал глава города 3 февраля во время пресс-конференции.

По словам Анатолия Локтя, сроки планируют передвинуть из-за большой стоимости работ.

Накануне глава департамента ЖКХ и энергетики мэрии Дмитрий Перязев предложил не ремонтировать здание, так как на это требуется 116 миллионов рублей. По его словам, такие работы нужно выполнять за счет субсидий из регионального бюджета.

Ранее руководитель сети кофеен Kuzina Евгения Головкова показала НГС, как выглядит ее квартира в стоквартирном доме, в которой раньше была комната для прислуги. Посмотрите в нашем фоторепортаже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter