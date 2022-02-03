«Сроки обсудят с фондом»: Анатолий Локоть — о ремонте стоквартирного дома, который предлагали отменить

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти не будут отменять ремонт фасада стоквартирного дома на Красном проспекте. При этом сроки работ могут перенести.
— Стоквартирный дом — это наша достопримечательность. Он регулярно подвергается ремонтным работам. Решения, чтобы отказаться от ремонта, нет. Есть предложение обсудить с фондом региональным передвижку сроков ремонта фасадов. Решение не будет принято, чтобы ремонт не проводить, — рассказал глава города 3 февраля во время пресс-конференции.
По словам Анатолия Локтя, сроки планируют передвинуть из-за большой стоимости работ.
Накануне глава департамента ЖКХ и энергетики мэрии Дмитрий Перязев предложил не ремонтировать здание, так как на это требуется 116 миллионов рублей. По его словам, такие работы нужно выполнять за счет субсидий из регионального бюджета.
Ранее руководитель сети кофеен Kuzina Евгения Головкова показала НГС, как выглядит ее квартира в стоквартирном доме, в которой раньше была комната для прислуги. Посмотрите в нашем фоторепортаже.