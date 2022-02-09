Фасад стоквартирного дома отремонтируют до конца этого года за счет жителей

В начале февраля глава департамента ЖКХ и энергетики мэрии Дмитрий Перязев предложил не ремонтировать здание, так как на это требуется 116 миллионов рублей. После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти не будут отменять ремонт фасада стоквартирного дома на Красном проспекте. При этом сроки работ могут перенести.