Фасад стоквартирного дома отремонтируют до конца этого года за счет жителей

Фасад стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 решили отремонтировать в этом году, заявил заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов. Сейчас проект капитального ремонта находится в госэкспертизе, где оценят стоимость ремонта. Отремонтировать здание собираются за счет средств жителей дома, а излишки покроют за счет бюджета.
— Проект есть по этому многоквартирному дому, по его фасаду. Если непроизвольным взглядом смотреть, то там не требуется ремонт, но если зайти со стороны двора, то там действительно есть те места, которым требуется капитальный ремонт. В этом году всё-таки планируем провести капремонт, — сообщил Дмитрий Кулешов в прямом эфире телеканала «ОТС».
Заместитель директора Фонда модернизации также уточнил, что стоимость работ сейчас неизвестна. Начальник управления жилищной политики МинЖКХиЭ Новосибирской области Евгений Юрченко добавил, что в основном ремонт будет сделан за счет жителей.
— Независимо от того, памятник это или объект культурного наследия, — это многоквартирный дом. И капитальный ремонт будет производиться за счет тех же самых взносов на капитальный ремонт, которые жители этого дома платят. У нас есть механизм государственной поддержки. Из областного бюджета всё превышение стоимости по капитальному ремонту — на реставрационные работы какие-то, особые материалы и так далее — финансируются за счет областного бюджета, — сообщил Евгений Юрченко.
Как рассказал Дмитрий Кулешов, стоквартирный дом занимает первоочередную позицию.
— Просто сейчас февраль, мы за этот месяц определимся со стоимостью работ, и в марте будет уже возможность проведения торгов. И я думаю, что мы успеем провести. Если попадется подрядная организация, которая выполнит обязательства, то мы успеем сделать, — рассказал Дмитрий Кулешов.
В начале февраля глава департамента ЖКХ и энергетики мэрии Дмитрий Перязев предложил не ремонтировать здание, так как на это требуется 116 миллионов рублей. После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти не будут отменять ремонт фасада стоквартирного дома на Красном проспекте. При этом сроки работ могут перенести.