Ремонт фасада стоквартирного дома в Новосибирске стал стоить на 30% меньше

В Новосибирске стоимость ремонта фасада стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 снизилась до 78,2 миллионов рублей. Это на 32,5% меньше чем изначальная цена, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства (ДЭЖКХ) города Новосибирска.
— Первоначальная сметная стоимость на основании разработанной проектно-сметной документации составила 116 миллионов рублей. По информации Фонда модернизации и развития ЖКХ в ходе аналитической работы по корректному использованию расценок и перечня работ, сметная стоимость была снижена до 76 087 895,2 рублей, — сказали агентству в ведомстве.
На этой неделе заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов сообщил, что работы по ремонту фасада памятника культурного наследия всё-таки проведут за счет жителей дома и частично — за счет бюджета. Это произошло после того, как Анатолий Локоть допустил, что сроки ремонта одного из шедевров архитектора Андрея Крячкова могут сдвинуть.
НГС узнал у Фонда модернизации ЖКХ, какие еще памятники архитектуры планируют отремонтировать в этом году, и посмотрел, как эти здания выглядят сейчас. Результат оказался неожиданным.