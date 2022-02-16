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Ремонт фасада стоквартирного дома в Новосибирске стал стоить на 30% меньше

Цена снизилась с 116 миллионов до 78 миллионов после пересмотра проекта

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О снижении стоимости сообщили 16 февраля

О снижении стоимости сообщили 16 февраля

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В Новосибирске стоимость ремонта фасада стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 снизилась до 78,2 миллионов рублей. Это на 32,5% меньше чем изначальная цена, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства (ДЭЖКХ) города Новосибирска.

— Первоначальная сметная стоимость на основании разработанной проектно-сметной документации составила 116 миллионов рублей. По информации Фонда модернизации и развития ЖКХ в ходе аналитической работы по корректному использованию расценок и перечня работ, сметная стоимость была снижена до 76 087 895,2 рублей, — сказали агентству в ведомстве.

На этой неделе заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов сообщил, что работы по ремонту фасада памятника культурного наследия всё-таки проведут за счет жителей дома и частично — за счет бюджета. Это произошло после того, как Анатолий Локоть допустил, что сроки ремонта одного из шедевров архитектора Андрея Крячкова могут сдвинуть.

НГС узнал у Фонда модернизации ЖКХ, какие еще памятники архитектуры планируют отремонтировать в этом году, и посмотрел, как эти здания выглядят сейчас. Результат оказался неожиданным.

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