В Новосибирской области за неделю в 4 раза выросло число укусов клещей

В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы с укусами клещей обратились 347 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
По данным управления, только за неделю, с 24 по 30 апреля, за медицинской помощью обратились 262 гражданина. Это в 4 раза больше, чем неделей ранее, тогда был зарегистрирован 61 случай.
С начала этого года в вирус энцефалита обнаружили у двух клещей. Возбудителей боррелиоза нашли у 27 особей.
Ранее новосибирские парки и скверы обрабатывают от клещей.