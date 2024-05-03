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Здоровье В Новосибирской области за неделю в 4 раза выросло число укусов клещей

В Новосибирской области за неделю в 4 раза выросло число укусов клещей

С начала эпидемического сезона в больницы обратились 347 человек

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За прошлую неделю за медицинской помощью обратились 262 человека

В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы с укусами клещей обратились 347 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, только за неделю, с 24 по 30 апреля, за медицинской помощью обратились 262 гражданина. Это в 4 раза больше, чем неделей ранее, тогда был зарегистрирован 61 случай.

С начала этого года в вирус энцефалита обнаружили у двух клещей. Возбудителей боррелиоза нашли у 27 особей.

Ранее новосибирские парки и скверы обрабатывают от клещей.

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