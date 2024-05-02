Более 600 домов остались без электричества в Дзержинском районе

Сотни домов остались без света в Дзержинском районе Новосибирска 2 мая. Как сообщил читатель НГС Игорь, электроэнергия пропала еще днем.
— В два часа дня отключили электричество и отопления. Тепло позже дали, а света нет, — пояснили мужчина.
В единой диспетчерской службе Новосибирска этот факт подтвердили. Как сообщил диспетчер, в районе произошло аварийное отключение. Когда восстановят электроэнергию — неизвестно. На месте уже работают специалисты.
Судя по данным карты отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале «Мой Новосибирск», без электроэнергии осталось более 600 домов.
Корреспондент НГС попытался связаться с диспетчерской АО РЭС, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее башенный кран обесточил коттеджный поселок в Новосибирске. Без электричества остались более 700 домов.