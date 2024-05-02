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Город Более 600 домов остались без электричества в Дзержинском районе

Более 600 домов остались без электричества в Дзержинском районе

По словам горожан, электричество пропало в 14:00

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Когда восстановят электроэнергию — неизвестно

Сотни домов остались без света в Дзержинском районе Новосибирска 2 мая. Как сообщил читатель НГС Игорь, электроэнергия пропала еще днем.

— В два часа дня отключили электричество и отопления. Тепло позже дали, а света нет, — пояснили мужчина.

В единой диспетчерской службе Новосибирска этот факт подтвердили. Как сообщил диспетчер, в районе произошло аварийное отключение. Когда восстановят электроэнергию — неизвестно. На месте уже работают специалисты.

Судя по данным карты отключения систем жизнеобеспечения на муниципальном портале «Мой Новосибирск», без электроэнергии осталось более 600 домов.

На месте уже работают специалисты

Корреспондент НГС попытался связаться с диспетчерской АО РЭС, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее башенный кран обесточил коттеджный поселок в Новосибирске. Без электричества остались более 700 домов.

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