Были два громких хлопка: башенный кран обесточил коттеджный поселок в Новосибирске

Свет новосибирцам вернут к 15 часам Источник: Читательница НГС Мария











В Новосибирске башенный кран на стройке оставил без электричества несколько сотен домов в Заельцовском районе. О происшествии редакции НГС сообщила читательница Мария.



По словам девушки, инцидент произошел днем в субботу, 20 апреля, в коттеджном поселке рядом с гостиничным комплексом «Рамада» на улице Победы.



— Башенный кран задел ЛЭП, вырубило все вокруг- свет, интернет, обесточило минимум коттеджный поселок и жилой комплекс. Кран перевозил груз с бетоном, этот груз задел провода. Поскольку это ЛЭП, возможно, обесточило гораздо больше по площади. Сначала погас свет, потом были два громких хлопка, — рассказала Мария.



По словам девушки, груз крана висит прямо над электрическими проводами. Рабочие не могут передвинуть кран, поскольку у них также нет электричества.



Судя по данным муниципального портала отключения систем жизнеобеспечения Новосибирска, в зоне происшествия из-за аварийного отключения без света остались 726 домов. Вернуть свет жителям экстренные службы обещают к 15 часам.

