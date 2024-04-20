НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

сев.

 759мм 44%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

СРОЧНО

Кран обесточил коттеджи в Заельцовском районе

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Дикая авария
Идет жара — куда бежать
История необычной сталинки
Мусорный коллапс близко
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
Долгострой на Сибирской
НГС в Telegram
Происшествия Были два громких хлопка: башенный кран обесточил коттеджный поселок в Новосибирске

Были два громких хлопка: башенный кран обесточил коттеджный поселок в Новосибирске

Без электричества остались более 700 домов

2 805
16 комментариев
Свет новосибирцам вернут к 15 часам

В Новосибирске башенный кран на стройке оставил без электричества несколько сотен домов в Заельцовском районе. О происшествии редакции НГС сообщила читательница Мария.

По словам девушки, инцидент произошел днем в субботу, 20 апреля, в коттеджном поселке рядом с гостиничным комплексом «Рамада» на улице Победы.

— Башенный кран задел ЛЭП, вырубило все вокруг- свет, интернет, обесточило минимум коттеджный поселок и жилой комплекс. Кран перевозил груз с бетоном, этот груз задел провода. Поскольку это ЛЭП, возможно, обесточило гораздо больше по площади. Сначала погас свет, потом были два громких хлопка, — рассказала Мария.

По словам девушки, груз крана висит прямо над электрическими проводами. Рабочие не могут передвинуть кран, поскольку у них также нет электричества.

Судя по данным муниципального портала отключения систем жизнеобеспечения Новосибирска, в зоне происшествия из-за аварийного отключения без света остались 726 домов. Вернуть свет жителям экстренные службы обещают к 15 часам.

На будущей неделе в Новосибирской области пройдет прерывание вещания телевидения и радио. Отключения сигнала продлятся до 28 апреля.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Отключения электричества ЧС с краном
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

spsnsk,  38

Лев,  43

Ли Ли,  42

Helena,  32

Иван,  34

Alex,  29

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление