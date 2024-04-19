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Теле- и радиосигнал прервется на неделю в НСО

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Город Теле- и радиосигнал прервется на неделю в Новосибирской области — расписание отключений

Теле- и радиосигнал прервется на неделю в Новосибирской области — расписание отключений

Отключения продлятся до 28 апреля

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Отключения связаны с профилактическими работами

С 22 по 28 апреля в Новосибирской области возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в РТРС.

Под отключение попадут два мультиплекса и несколько радиостанций

Как отметили в РТРС, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Ранее в Новосибирске перестал частично вещать телеканал РБК. В сетке аналогового вещания он располагался на 21-м канале.

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