Теле- и радиосигнал прервется на неделю в Новосибирской области — расписание отключений

С 22 по 28 апреля в Новосибирской области возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в РТРС.
Как отметили в РТРС, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
Ранее в Новосибирске перестал частично вещать телеканал РБК. В сетке аналогового вещания он располагался на 21-м канале.