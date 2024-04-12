В Новосибирске перестал частично вещать телеканал РБК

В Новосибирске с 1 апреля прекратилось аналоговое вещание телеканала РБК.
— В Новосибирске отключили аналоговое вещание, осталось только кабельное. Отключение произошло 1 апреля по решению головного офиса, — рассказали в новосибирском отделении РБК.
То, что телеканал перестал вещать, заметили и зрители.
— В Новосибирске прекратил эфирное вещание телеканал РБК. В сетке вещания он располагался на 21 канале, а сейчас там ничего нет. То, что отключили, заметил неделю назад, — пояснил мужчина.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 14 апреля прервется теле- и радиосигнал.