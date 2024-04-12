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Город Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 14 апреля — график отключений

Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 14 апреля — график отключений

Перебои сигнала продлятся до 23 апреля

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Отключения связаны с профилактическими работами

В Новосибирской области с 14 по 21 апреля возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — говорится в сообщении.

Кратковременные перебои трансляции ожидаются в следующих населенных пунктах.

Под отключение попадут два мультиплекса и несколько радиостанций

В прошлый раз частичные отключения были в январе 2024 года. Тогда сигнал прервался на 6 дней.

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