Теле- и радиосигнал прервется в Новосибирской области с 14 апреля — график отключений

В Новосибирской области с 14 по 21 апреля возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — говорится в сообщении.
Кратковременные перебои трансляции ожидаются в следующих населенных пунктах.
В прошлый раз частичные отключения были в январе 2024 года. Тогда сигнал прервался на 6 дней.