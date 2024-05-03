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Страна и мир обзор «Не ожидал, что настолько серьезно все будет»: подростков, спасавших людей в «Крокусе», наградили медалями

«Не ожидал, что настолько серьезно все будет»: подростков, спасавших людей в «Крокусе», наградили медалями

Главные новости за 2 мая — в коротком дайджесте

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Подростки помогли десяткам людей эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 2 мая.

Подростков наградили медалями за спасение людей в «Крокус Сити Холле»

Владимир Путин 2 мая подписал указ о награждении государственными наградами. В списке, среди прочих, оказались подростки, которые помогали людям эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта — Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов. Они награждены медалью «За спасение погибавших». Как говорится в документе, медали они получили «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

— Я на самом деле не ожидал, что прямо настолько серьезно все будет и, конечно, был прямо потрясен, — рассказал проекту «ТАСС Дети» Никита Иванов. — Сразу же мама позвонила, поздравила, сказала, что я молодец.

Артем Донсков и Ислам Халилов — одноклассники, их классный руководитель ранее рассказала MSK1.RU, что после праздников подростков отправят в двухнедельный карантин, а в конце мая они встретятся с президентом.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В концертный зал ворвались вооруженные мужчины и начали стрелять по людям, а затем устроили пожар. По последним данным, погибли больше 140 человек, пострадали более пятисот.

МИД Киргизии рекомендовало своим гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики 2 мая рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию, если для этих поездок нет веских оснований. При необходимости выезда МИД КР просит сограждан заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КР, говорится, что оно связано с публикацией информации в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана. При этом ведомство отмечает, что в адрес диппредставительств и консульств республики сигналов об этом пока не поступало.

В конце апреля с аналогичной рекомендацией выступило министерство иностранных дел Таджикистана. МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту в связи с «нарушениями прав» граждан республики.

«Королева марафонов» готова стать банкротом

«Королева марафонов» Елена Блиновская заявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе арбитражным управляющим. Ранее адвокат блогера говорила, что в сложившейся ситуации семья Блиновской физически не сможет погасить многомиллионный долг перед государством.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ноябре 2023 года Федеральная налоговая служба сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 миллиарда рублей. Чистая задолженность по налогам на тот момент составляла 918 миллионов рублей.

С января 2024 года Елена Блиновская находится в СИЗО. 24 апреля Мосгорсуд продлил арест до 26 июля 2024 года.

Россию не пригласили на конференцию по миру на Украине

Конференция по миру на Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня. Как сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии, в ней примут участие 160 делегаций со всего мира. В сообщении говорится, что саммит будет основан на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы, в том числе украинской формуле мира и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права. Россия на данном этапе не приглашена.

— Швейцария всегда проявляла открытость к приглашению России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и в том числе публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим, — говорится в сообщении.

Российский МИД ранее заявил, что Россия негативно относится к этой конференции из-за «Формулы Зеленского» и не будет принимать участие в ней, даже если получит приглашение. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Швейцария поддерживает киевский режим и применяет антироссийские санкции, так что не может быть нейтральной принимающей стороной.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Крокус Сити Холл Теракт Спасение людей Елена Блиновская Банкротство Суд Киргизия Россия и Украина Спецоперация на Украине Швейцария Мария Захарова МИД РФ
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