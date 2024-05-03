Первый приговор по делу о «Сибирском Лас-Вегасе»: владельца подпольного казино осудили за взятки полицейским на 19 млн рублей

Прокуратура требовала отправить подсудимого на несколько лет в колонию строгого режима Источник: Павел Тиунов











В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор новосибирскому предпринимателю Владимиру Костюченко.

Его признали виновным в организации нелегальных азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК РФ) и даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) полицейским, в том числе бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) отдела МВД «Центральный» Александру Умерову.

— Назначить Костюченко Владимиру Викторовичу наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учётом статьи 73 УПК РФ наказание считать условным, — заявила судья Мария Шишкина.

По версии следствия, Костюченко вместе с подельниками организовал сеть нелегальных игорных заведений в 2018 году. Годом позже предприниматель начал сотрудничать с полицейскими, в частности с начальником ОЭБиПК Центрального отдела Александром Умеровым, передавая ему взятки за «крышевание» подпольного бизнеса. Суммы варьировались от 170 до 570 тысяч рублей ежемесячно.

— С 2019 по 2022 год, Костюченко и иное установленное лицо в составе организованной группы, передали сотрудникам правоохранительных органов через посредников взятку в особо крупном размере в общей сумме 19 миллионов 360 тысяч рублей, — сообщила помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Известно, что гособвинитель просила для Костюченко наказание в виде 6 с половиной лет колонии строгого режима и штрафа в размере 38 миллионов рублей. Суд счёл, что для предпринимателя будет достаточно условного наказания и срезал сумму штрафа до 19 миллионов рублей. Ичточник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что при вынесении приговора судья учла признание вины и сотрудничество со следствием.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.