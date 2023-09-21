«Сняли с трапа самолета»: задержаны четыре полицейских начальника по делу о «Сибирском Лас-Вегасе» — они все из ОБЭПа

Сотрудники новосибирского управления ФСБ задержали высокопоставленных полицейских из структуры экономической безопасности и противодействию коррупции, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Собеседник отметил, что задержания связаны с делом о сети нелегальных казино в Новосибирске.
Источник подчеркнул, что контрразведчики задержали заместителя начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергея Шило, начальника ОЭБиПК Ленинского района Дениса Фетисова и сотрудника ОЭБиПК Заельцовского района Максима Абрамова (ранее он возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями Железнодорожного района).
— Также сегодня утром буквально с трапа самолёта силовики сняли бывшего начальника городского ОБЭПа Андрея Хомина. В шесть утра он прилетел в Новосибирск из Москвы, — сообщил источник.
В марте 2023 года Андрей Хомин написал рапорт об уходе на пенсию.
Собеседник подчеркнул, что задержания полицейских связаны с делом о, так называемом, «Сибирском Лас-Вегасе», за расследованием которого редакция НГС следит с декабря прошлого года. Известно, что делом занимается группа московских силовиков, которая периодически привлекает спецназ из Барнаула.
— На днях стало известно, что задержанный ранее начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров заключил со следствием досудебное соглашение, — добавил источник.
Александра Умерова задержали 20 декабря 2022 года. Его обвиняют в покровительстве нелегального игорного бизнеса в Новосибирске. По версии силовиков: за свои услуги Умеров получил от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ежемесячно.
Редакция НГС направила официальный запрос в пресс-службу МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.