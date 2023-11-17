В Новосибирске освободили из СИЗО бывшего начальника Центрального ОБЭП — его обвиняют во взяточничестве

В Новосибирске суд освободил из СИЗО бывшего начальника Центрального ОЭБиПК Управления МВД России Александра Умерова. Силовика задержали в прошлом году по подозрению в получении взятки.
ОЭБиПК — отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, также известен как ОБЭП.
Об этом сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией. По его данным, суд изменил в отношении Александра Умерова меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
О задержании сотрудника УМВД стало известно в декабре прошлого года. Его обвинили в покровительстве нелегальному игорному бизнесу в Новосибирске. По версии силовиков, за свои услуги он получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ежемесячно.
На время расследования Александра Умерова отправили в следственный изолятор. Ему предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Что известно о деле — в материале.