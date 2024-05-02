«Требовал, чтобы привели его жену»: новосибирец с газовым баллончиком напал на сотрудников кафе — видео конфликта

— Это было примерно в 22:15, наши сотрудники уже закрыли кафе и собрались по домам. Вдруг появился этот мужчина и начал требовать, чтобы ему привели его жену. Ни его, ни его супруги мы не знаем. Мы пытались его успокоить, но он распылил перцовый баллончик в лица людей, — пояснила женщина.

