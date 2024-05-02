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Криминал эксклюзив «Требовал, чтобы привели его жену»: новосибирец с газовым баллончиком напал на сотрудников кафе — видео конфликта

«Требовал, чтобы привели его жену»: новосибирец с газовым баллончиком напал на сотрудников кафе — видео конфликта

Знакомая агрессивного мужчины заявила, что тот уже нападал на свою супругу

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Полиция проводит проверку

Под Новосибирском мужчина напал на сотрудников кафе «Корица» в микрорайоне Пригородные просторы. Как рассказала редакции НГС одна из пострадавших, инцидент произошел вечером 1 мая.

— Это было примерно в 22:15, наши сотрудники уже закрыли кафе и собрались по домам. Вдруг появился этот мужчина и начал требовать, чтобы ему привели его жену. Ни его, ни его супруги мы не знаем. Мы пытались его успокоить, но он распылил перцовый баллончик в лица людей, — пояснила женщина.

Как отметила сотрудница кафе, также у него был с собой нож. Момент нападения с холодным оружием как раз попал на видео. Сибирякам удалось убежать от разъяренного мужчины, поэтому от ножа никто не пострадал.

По ее словам, утихомирить мужчину смогли лишь прибывшие на место полицейские. Как отметила женщина, от слезоточивого газа пострадали 6 человек.

— К счастью, он никого ножом не порезал. Перцовый баллончик он распылил на шестерых людей, больше всего досталось мне и еще одному сотруднику. Нас двоих увезли в больницу, остальные от госпитализации отказались, — рассказала сибирячка.

Женщина и другие пострадавшие написали заявления в полицию. В ведомстве пояснили, что проводят проверку.

— На мужчину написан ряд заявлений. Проводится проверка. Более точная информация будет представлена позже, — отметили в МВД.

Как заявила в разговоре с редакцией НГС знакомая мужчины, это уже не первое его нападение на людей. По словам женщины, в ночь с 29 на 30 апреля сибиряк напал на жену, с которой он в процессе развода.

По словам сибирячки, его жена и теща написали заявление в полицию. Однако это не утихомирило мужчину, и он продолжил угрожать супруге.

— На данный момент гражданин находится в отделе полиции «Новосибирский» ГУ МВД России по Новосибирской области. Заявления поступали как на гражданина, так и от гражданина. По всем принятым заявлениям проводится проверка, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Редакция НГС попыталась связаться с супругой напавшего мужчины, женщина пояснила, что прокомментирует ситуацию позже.

Если вам известны обстоятельства конфликта или являетесь его участником, напишите в редакцию НГС.
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Распылил перцовый баллончик Напал на людей Новосибирск
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