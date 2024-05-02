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Происшествия «Видимо, фанаты хоккея долго ждали свой транспорт»: неизвестные разбили новую остановку «Спортивная»

«Видимо, фанаты хоккея долго ждали свой транспорт»: неизвестные разбили новую остановку «Спортивная»

Эту остановку ввели всего полтора года назад

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На месте валяется груда стекла

В Новосибирске неизвестные разбили новую автобусную остановку «Спортивная». Фото с места инцидента прислала читательница НГС Наталья Плотникова.

— Остановка метро «Спортивная». Видимо, слишком эмоциональные фанаты хоккея долго ждали свой транспорт, — написала женщина.

В полицию сообщений не поступало

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту обращений в полицию не поступало.

Остановка общественного транспорта заработала в Новосибирске 31 декабря 2022 года. После того как новую остановку включили в схему маршрутов общественного транспорта, троллейбусы № 7 и 8, а также автобусы № 5, 6, 18, 28, 39, 41, 44 и 63 изменили схему движения, в нее внесли новую остановку.

Ранее рядом с вокзалом Новосибирск-Главный убрали остановку общественного транспорта. Ее перенесли на территорию ГЦОДД на улице Демьяна Бедного, 47.

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