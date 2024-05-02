«Видимо, фанаты хоккея долго ждали свой транспорт»: неизвестные разбили новую остановку «Спортивная»

В Новосибирске неизвестные разбили новую автобусную остановку «Спортивная». Фото с места инцидента прислала читательница НГС Наталья Плотникова.
— Остановка метро «Спортивная». Видимо, слишком эмоциональные фанаты хоккея долго ждали свой транспорт, — написала женщина.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту обращений в полицию не поступало.
Остановка общественного транспорта заработала в Новосибирске 31 декабря 2022 года. После того как новую остановку включили в схему маршрутов общественного транспорта, троллейбусы № 7 и 8, а также автобусы № 5, 6, 18, 28, 39, 41, 44 и 63 изменили схему движения, в нее внесли новую остановку.
Ранее рядом с вокзалом Новосибирск-Главный убрали остановку общественного транспорта. Ее перенесли на территорию ГЦОДД на улице Демьяна Бедного, 47.