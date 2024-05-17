Треть людей не может решить эту головоломку. А вы сможете?

Все мы регулярно решаем какие-то сложные рабочие и бытовые задачи, а потом спотыкаемся о какую-нибудь мелочь вроде простого на первый взгляд школьного уравнения или теста на внимательность. Невольно возникают некоторые вопросы к собственному мозгу. И ладно бы проблема была только с тестами в интернете: то мы заходим в комнату и забываем, зачем пришли, то ищем телефон, по которому в этот момент разговариваем. Ученые говорят, чтобы реже сталкиваться с такими, пусть и мелкими, неприятностями, мозг нужно тренировать, решая головоломки. Кстати, такие тренировки снижают риск развития болезни Альцгеймера, так что предлагаем начать прямо сейчас.
Эту головоломку опубликовал британский таблоид Daily Mail, а придумала компания Hammonds Fitted Furniture. На картинке в куче одежды нужно найти метлу. Авторы утверждают, что у большинства людей на решение уходит около минуты, но чем дольше вы ищете метлу, тем труднее ее найти. При этом каждый третий человек сдается, так и не решив головоломку. А у вас получится?
У вас получилось решить головоломку?
Если вы нашли метлу — отлично, если нет — не расстраивайтесь, сейчас покажем правильный ответ.
Если справились с головоломкой и хотите еще (или не справились и решили попробовать другую), то у нас есть еще несколько вариантов:
простой тест, который покажет, как быстро работает ваш мозг;
одно задание — и вы узнаете, как сработались ваши полушария;
уравнение, которое почти все решают неправильно.