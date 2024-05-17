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Развлечения тест Треть людей не может решить эту головоломку. А вы сможете?

Треть людей не может решить эту головоломку. А вы сможете?

Нужно найти метлу на картинке — это просто. Или нет?

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3 комментария
Чем дольше вы смотрите на эту картинку, тем сложнее будет искать метлу

Все мы регулярно решаем какие-то сложные рабочие и бытовые задачи, а потом спотыкаемся о какую-нибудь мелочь вроде простого на первый взгляд школьного уравнения или теста на внимательность. Невольно возникают некоторые вопросы к собственному мозгу. И ладно бы проблема была только с тестами в интернете: то мы заходим в комнату и забываем, зачем пришли, то ищем телефон, по которому в этот момент разговариваем. Ученые говорят, чтобы реже сталкиваться с такими, пусть и мелкими, неприятностями, мозг нужно тренировать, решая головоломки. Кстати, такие тренировки снижают риск развития болезни Альцгеймера, так что предлагаем начать прямо сейчас.

Эту головоломку опубликовал британский таблоид Daily Mail, а придумала компания Hammonds Fitted Furniture. На картинке в куче одежды нужно найти метлу. Авторы утверждают, что у большинства людей на решение уходит около минуты, но чем дольше вы ищете метлу, тем труднее ее найти. При этом каждый третий человек сдается, так и не решив головоломку. А у вас получится?

У вас получилось решить головоломку?

Да, сразу же
Да, но небыстро
Нет, я сдаюсь
Да нет там никакой метлы!

Если вы нашли метлу — отлично, если нет — не расстраивайтесь, сейчас покажем правильный ответ.

Если справились с головоломкой и хотите еще (или не справились и решили попробовать другую), то у нас есть еще несколько вариантов:

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