Треть людей не может решить эту головоломку. А вы сможете?

Чем дольше вы смотрите на эту картинку, тем сложнее будет искать метлу Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Все мы регулярно решаем какие-то сложные рабочие и бытовые задачи, а потом спотыкаемся о какую-нибудь мелочь вроде простого на первый взгляд школьного уравнения или теста на внимательность. Невольно возникают некоторые вопросы к собственному мозгу. И ладно бы проблема была только с тестами в интернете: то мы заходим в комнату и забываем, зачем пришли, то ищем телефон, по которому в этот момент разговариваем. Ученые говорят, чтобы реже сталкиваться с такими, пусть и мелкими, неприятностями, мозг нужно тренировать, решая головоломки. Кстати, такие тренировки снижают риск развития болезни Альцгеймера, так что предлагаем начать прямо сейчас.



Эту головоломку опубликовал британский таблоид Daily Mail, а придумала компания Hammonds Fitted Furniture. На картинке в куче одежды нужно найти метлу. Авторы утверждают, что у большинства людей на решение уходит около минуты, но чем дольше вы ищете метлу, тем труднее ее найти. При этом каждый третий человек сдается, так и не решив головоломку. А у вас получится?

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











У вас получилось решить головоломку? Да, сразу же Да, но небыстро Нет, я сдаюсь Да нет там никакой метлы!

Если вы нашли метлу — отлично, если нет — не расстраивайтесь, сейчас покажем правильный ответ.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы









